No es solo música: el espíritu único del Azkena Rock Festival

Un festival que engancha

Quienes han vivido el Azkena saben que no se trata solo de ver a grandes artistas. Se trata de las personas. De las amistades que nacen entre conciertos. De las cuadrillas que se citan cada año en el mismo punto del recinto. Pero no hace falta haber estado antes para formar parte de ello. El Azkena no es un club cerrado: es un lugar que abraza a cualquiera que llegue con ganas de sentir la música de verdad. Una tradición abierta, donde cada año alguien lo vive por primera vez y se queda para siempre.

Una edición que hará historia

El cartel de 2025 es una joya para amantes del rock en todas sus formas. Hay nombres que probablemente no volverán a pisar Europa, como la leyenda de la americana Lucinda Williams, o artistas que solo podrán verse este año en Vitoria, como John Fogerty, Manic Street Preachers o Dinosaur Jr. Actuaciones únicas, pensadas para hacer historia.

Además, varias bandas llegarán con propuestas especiales: The Flaming Lips, los outsiders de Oklahoma, interpretarán su mítico disco Yoshimi Battles the Pink Robots, Cherrie Currie revivirá el legado de The Runaways, Diamond Dogs rendirán homenaje a Little Richard, y The Hellacopters celebrarán su 30 aniversario en el templo del rock and roll rodeados del mejor público posible.

Junto a ellos, otras joyas menos conocidas completan un cartel diverso, potente y lleno de matices. Combativa y con un espíritu libre, Margo Price es una de las voces que ha marcado un cambio en el género del country en los últimos años con letras que distan bastante de sus coetáneos al meterse en política, criticando la administración de Trump, o hablar de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Esta será su primera actuación en solitario en España. Otro de los nombres a tener en cuenta es The Lemon Twigs, dos hermanos que canalizan la energía de cantautor de los años 70 y le añaden un amor incondicional por el teatro musical y una actuación exagerada. Cinco álbumes después no podemos hablar solo de promesas, si no de una banda a tener en cuenta en el panorama musical actual.

En el panorama nacional hay que destacar a La Estrella Azul que llevará al escenario la banda sonora de la película del mismo nombre, un homenaje al líder de Más Birras y su legado musical. No puede faltar tampoco el talento euskaldun que en esta edición estará representado por bandas y artistas como el cuarteto bilbaíno Ezezez que demostrará una vez más por qué es uno de los grupos emergentes más prometedores mientras que Libe vendrá para presentar su proyecto en solitario.

Además, fuera de los tres escenarios principales podremos disfrutar de más propuestas musicales como los conciertos gratuitos de Laurie Wright y Kitty, Daisy & Lewis en la Plaza de la Virgen Blanca o Trashville, un festival dentro del festival, un agujero negro de ritmo endiablado donde el garage, el rockabilly, el surf y el psychobilly se cruzan con el punk más grasiento por donde pasarán más de 20 bandas.

Una programación para todas las generaciones

En el Azkena no hay edad mínima ni máxima para disfrutar. Por segundo año consecutivo, el espacio Txiki ARF ofrece a los más pequeños una auténtica ‘escuela de rock’, con talleres, juegos y actividades que los acercan a la música de forma divertida y segura. Además, el festival cuenta con acceso rápido para familias, entrada gratuita para menores de 14 años y precios especiales para jóvenes de entre 15 y 23 años gracias al Bono Gaztea.