NH Collection Bilbao: tres espacios gastronómicos, una misma filosofía culinaria

La oferta gastronómica de NH Collection Villa de Bilbao se ha convertido en una de las señas de identidad del hotel.

Le Bol Blanc es el corazón culinario: un restaurante que combina la cocina tradicional vasca con una mirada contemporánea, donde el producto es el auténtico protagonista. Todo ello servido en un espacio decorado con pautas modernas y minimalistas que invitan a vivir una experiencia tranquila y de momentos como una cena romántica o una comida de negocios.

En su carta destacan los platos típicos vascos con guarniciones cuidadas al detalle. Las especialidades locales incluyen pescados frescos, como bacalao y rodaballo, y carnes de la tierra, como chuleta. Una cocina pensada para ofrecer sabores auténticos con productos de gran calidad preparados cuidadosamente por sus chefs. Los postres ponen el broche dulce perfecto. Tradicionales pero con un toque moderno, destacan la torrija y la milhojas.

Un completo y sano desayuno

Para empezar el día, el hotel despliega un saludable, orgánico y equilibrado desayuno buffet, que es uno de los puntos fuertes de la propuesta gastronómica del hotel. Incluye una gran variedad de zumos naturales, pastelería recién horneada, embutidos, quesos, fruta, yogures y panes, así como opciones sin gluten y desayunos para niños. Ofrece, además, la posibilidad de degustar platos calientes cocinados en el momento y a gusto del cliente.

Asimismo, quienes deben levantarse temprano o marcharse antes de que abra el buffet, tienen la posibilidad de solicitar en recepción el ‘Desayuno para madrugadores’.

The Corner

Completando la oferta del NH Collection está el bar The Corner. Un espacio sofisticado, perfecto para disfrutar de un cóctel después de cenar o para mantener una reunión de negocios informal. Su decoración es minimalista y singular, con suelos de mármol y cómodos sofás. La variedad de ginebras, vodkas y tapas que ofrece es amplia y variada, y también tiene una enorme pantalla de televisión.