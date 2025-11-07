Neiker renueva su laboratorio de máxima seguridad y refuerza la investigación en sanidad animal

Gripe aviar, fiebre Q o tuberculosis son solo algunas de las infecciones de procedencia animal que pueden suponer un riesgo tanto para la ganadería como para la salud pública. Es por ello que el estudio de estas enfermedades requiere de instalaciones especialmente diseñadas para garantizar la máxima seguridad y evitar cualquier efecto para las personas y el entorno.

Con el objetivo de impulsar la investigación de estos agentes, el centro tecnológico Neiker ha inaugurado en su sede de Derio las nuevas instalaciones de su laboratorio de biocontención de nivel 3 (NCB3), que tras una renovación integral amplía su superficie hasta los 900 m², refuerza su seguridad y mejora la eficiencia energética. La renovación ha requerido una inversión de cinco millones de euros, financiada en mayor parte por el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, del que Neiker depende, y en menos medida por la Agencia Estatal de Investigación.

El resultado es un espacio de vanguardia diseñado para trabajar con patógenos de alto riesgo biológico, procurando la máxima seguridad tanto para el equipo investigador como para el entorno. «Se trata de una instalación única, concebida para trabajar en la búsqueda de soluciones a enfermedades zoonóticas, que son aquellas que afectan tanto a personas como a animales, entre las que destacan la tuberculosis, la gripe aviar, la encefalopatía espongiforme bovina y la fiebre Q, entre otras», señala Joseba Garrido, responsable del departamento de Sanidad Animal de este centro tecnológico.