Mubil Mobility Awards 2025: innovación global desde Euskadi para transformar la movilidad

La movilidad del futuro se escribe desde Euskadi. Los Mubil Mobility Awards 2025 alcanzan su quinta edición confirmando su proyección internacional y su papel como catalizador de nuevas tecnologías que están redefiniendo cómo nos movemos. Organizados por Mubil, el hub de movilidad inteligente y sostenible de Euskadi, estos premios se han convertido en una cita clave para startups tecnológicas que buscan generar impacto real en el sector.

Este año, el comité técnico ha seleccionado cinco proyectos finalistas: una empresa polaca –Battery Watchdog-Weavair, que propone un sistema de monitorización del estado de las baterías y gestión predictiva para vehículos eléctricos basado en inteligencia artificial-, una alemana –ELU Mobility, que busca hacer rentable el transporte eléctrico de mercancías- y tres españolas: ESEA Propulsion (Mahón), dedicada a los sistemas de propulsión eléctrica de vanguardia para el sector náutico; Floatech (Getafe), que ofrece papel de silicio para la próxima generación de baterías de ion-litio, con mayor autonomía y carga ultrarrápida en movilidad eléctrica; e Hydros Power (Alicante), que ha ideado tecnologías de hidrógeno para descarbonizar sectores en los que las baterías no son una solución viable.

Los dos proyectos ganadores se anunciarán el próximo 23 de octubre, en el evento final que conducirá la experta en innovación social Antonella Broglia. Los premiados recibirán 16.500 euros en premios económicos y 18.500 euros adicionales en financiación, además de un espacio de trabajo en Mubil Center y visibilidad en la próxima Mubil Mobility Expo (25 y 26 de marzo de 2026, Ficoba-Irun), uno de los encuentros profesionales europeos de referencia.

Este año el jurado lo conforman, además de profesionales de organizaciones habituales como Xabier Pérez (Responsable del Área de Estrategia de Innovación Tecnológica en CAF), Marisa Arriola, (directora gerente en BIC Gipuzkoa); o Imanol Rego, CEO de Irizar Group, otros expertos como Daniel Pérez (CEO y Cofundador de Zunder), Jim Ahtes (Coordinador del GT de Movilidad de Gaia-X España) o Sergi Milán (Innovation Advisory Officer en EIT Urban Mobility).

Objetivos de los MMA

Estos premios anuales que concede Mubil a startups de movilidad inteligente y sostenible tienen un doble objetivo: identificar y dar visibilidad a proyectos innovadores que marcan tendencia en el sector, y facilitar su conexión con los agentes del ecosistema vasco para impulsar conjuntamente el desarrollo tecnológico y la búsqueda de soluciones a los grandes retos de la movilidad del futuro.

Más que un certamen, los Mubil Mobility Awards son una puerta de entrada al ecosistema vasco de innovación, donde startups internacionales encuentran socios tecnológicos, apoyo institucional y un entorno de experimentación puntero. Desde su creación, Mubil ha recibido más de 200 propuestas tecnológicas, un tercio internacionales, que abordan retos como la electrificación, la conectividad, la automatización y las infraestructuras inteligentes.

El jurado deliberando.

Un ecosistema en expansión

El corazón de esta transformación es el Mubil Center, inaugurado en mayo de 2025 en Eskuzaitzeta (Donostia), con 9.700 m² de superficie y tres laboratorios únicos en Europa para el testeo de soluciones en almacenamiento energético, tracción eléctrica e hidrógeno. Con una inversión de 25 millones de euros, el centro es un pilar estratégico para el desarrollo tecnológico y la validación de nuevas soluciones industriales en movilidad sostenible.

El Mubil Center forma parte de un ecosistema más amplio, el Mubil District, donde operan centros tecnológicos como Cidetec, Tecnalia y Vicomtech, junto al City Science Lab Gipuzkoa, un proyecto desarrollado con el MIT Media Lab para aplicar la ciencia de los datos a la planificación urbana y la movilidad sostenible.

Cinco años de impulso a la innovación

Desde su nacimiento, los Mubil Mobility Awards han apoyado proyectos que hoy marcan tendencia. Cinco años después, los premios son un símbolo del compromiso de Euskadi con la transición energética y la innovación industrial.

La historia de Mubil es también la de una visión compartida: convertir a Euskadi en un referente europeo en movilidad sostenible. Una visión que une a instituciones, centros tecnológicos, empresas y talento en torno a un mismo objetivo: reducir emisiones, generar empleo y crear soluciones que transformen nuestra manera de movernos.