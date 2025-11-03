Motor Fest sortea un Toyota Yaris en su regreso al Iradier Arena

Si buscas cambiar de coche estás de enhorabuena. Motor Fest llega a Vitoria para su segunda edición. Esta feria del automóvil de ocasión regresa del 5 al 8 de noviembre al Iradier Arena, la antigua Plaza de Toros. En esta ocasión se espera superar el éxito de la primera edición, con más de 17.000 personas asistentes y 297 vehículos vendidos.

En el ruedo no habrá toros, sino coches. Más de 150 vehículos de ocasión y km0 estarán disponibles durante los días del evento. Se podrán encontrar marcas como Hyundai, Toyota, Kia, Peugeot, Citroën, Jeep o Nissan. Todas las energías estarán presentes con una variada oferta de coches diésel, gasolina, híbridos e incluso eléctricos. Todos ellos cuentan con distintivo medioambiental de la DGT para poder acceder a la ZBE recientemente implantada en la ciudad.

La feria, con entrada gratuita, tendrá horario ininterrumpido entre los dias 5 y 8 de noviembre de 10:30 a 20:30 horas. Habrá castillo hinchable para los más pequeños y un foodtruck, además de diversas estaciones radiofónicas locutando en vivo. Por las tardes, de 17:00 a 19:00 habrá chocolate gratis para niños y mayores.

Uno de los puntos fuertes de Motor Fest es que puede ir y llevarte un coche gratis. Hay un suculento sorteo donde el premio estrella es un Toyota Yaris Ocasión, además de un iPhone, dos noches en el gran Hotel Lakua 5*, una cena para dos en El Portalón o entradas VIP para el Baskonia. Participar en el sorteo será tan fácil como rellenar una papeleta insitu.

Si encuentras el coche de tus sueños, disfrutarás de la mejor garantía del mercado, con entre 1 y 3 años de duración, dependiendo del vehículo. Existe la opción de pagar al contado o financiar, en el segundo caso, determinados vehículos incluyen el seguro a todo riesgo con franquicia de 180 euros, algo que la clientela agradece. Todos los vehículos híbridos enchufables y eléctricos se llevarán totalmente gratis un WallBox para poder cargarlos en casa.

«Apostamos por llevar una selección de vehículo de ocasión de calidad, principalmente con edades comprendidas entre los 3 y 5 años, que es lo más demandado», recalcan desde la organización. «Sin embargo, también habrá vehículos km0, así como vehículos más antiguos para quien tenga un presupuesto más ajustado. En cualquier caso, se entregarán revisados y garantizados».