Marina Cocinas redefine el concepto de diseño en Bilbao con un nuevo showroom en Alameda Recalde 21

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Con más de 45 años de experiencia a sus espaldas, Marina Cocinas marca un hito en su trayectoria y en el panorama del interiorismo bilbaíno con la inauguración de su nuevo y espectacular showroom en Alameda de Recalde 21. Ubicado en un enclave estratégico junto al Club Deportivo Bilbao, entre el Puente de la Salve y la Plaza Moyua, este espacio trasciende el concepto de tienda para convertirse en la materialización de la filosofía y el savoir-faire que han consolidado a Marina como un referente indiscutible en el sector.
«Damos vida a ‘cocinas de autor’, totalmente adaptadas a sus propietarios»Hugo Gainzarain
En un imponente chaflán de más de 200 metros cuadrados, bañado de luz natural a través de sus amplios escaparates, se desvela un universo donde cada cocina es una declaración de principios. El exterior, visible desde una de las principales arterias de la ciudad, actúa como prólogo de la experiencia que aguarda en el interior: un cuidado diálogo entre diseño clásico y contemporáneo. «En Marina Cocinas damos vida a ‘cocinas de autor’, totalmente adaptadas a los gustos, las necesidades y el día a día de sus propietarios. Cocinas atemporales concebidas para perdurar en el tiempo», asegura Hugo Gainzarain.
El interiorismo es un viaje sensorial a un Mediterráneo atemporal, reinterpretado a través de un minimalismo cálido que acoge y envuelve cada rincón del local. El suelo se convierte en protagonista, un lienzo de mármol beige natural traído desde Turquía y envejecido artesanalmente, dispuesto en el tradicional corte Opus Romano. Su rejunteo blanco no solo aporta un carácter tradicional, sino que acentúa una pátina de autenticidad. Esta misma piedra noble desafía la gravedad y asciende por zócalos y vanos, revistiendo la arquitectura hasta el techo en un gesto monumental que evoca la solemnidad de un panteón clásico. Arcos de medio punto, bóvedas y papeles murales que simulan frescos antiguos completan una atmósfera donde la arquitectura se fusiona con el arte. No hay lugar al azar.
Luminarias de icónicas firmas como Davide Groppi, Santa & Cole, Astep y Flos esculpen el espacio, creando acentos y sombras que realzan la textura de cada material y la pureza de cada línea.
En este escenario excepcional, Marina Cocinas despliega su incomparable propuesta de producto, donde la más alta personalización y la innovación son el eje central. La exposición es un escaparate de la vanguardia del sector de las cocinas, presentando las últimas creaciones de firmas de élite como las cocinas alemanas Leicht y la nacional Rekker. Los electrodomésticos de alta gama de Miele, Bora y Gaggenau, la tecnología de Quooker, y las superficies más avanzadas de Cosentino, Inalco y Corian Du Pont. Esta selección de prestigio se complementa con las cocinas de fabricación propia, el alma de la firma y la máxima expresión de su artesanía y conocimiento.
En Marina Cocinas entienden que cada hogar es tan único como las personas que lo habitan. Por eso, apostamos por la artesanía como parte esencial de nuestro trabajo. A través de esta es posible crear espacios que trasciendan la funcionalidad y se conviertan en verdaderas escenarios únicos. En cada proyecto depositamos el mismo cariño con el que un artista moldea su obra.
«La cocina es el corazón del hogar. Un espacio ideado para disfrutar, crear y compartir durante el día a día», defiende Gainzarain. Es por ello que el nuevo espacio de Marina Cocinas no es solo una tienda, es un destino. Un manifiesto de refinamiento en el corazón de Bilbao, concebido para inspirar y demostrar una forma única de entender y vivir la cocina. Un lugar destinado a dejar una huella imborrable.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/Alameda Recalde, 21 (Bilbao)
Teléfono: 944 215 163 / 944 215 105
RRSS: @marinacocinas