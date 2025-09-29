Marina Cocinas redefine el concepto de diseño en Bilbao con un nuevo showroom en Alameda Recalde 21

Con más de 45 años de experiencia a sus espaldas, Marina Cocinas marca un hito en su trayectoria y en el panorama del interiorismo bilbaíno con la inauguración de su nuevo y espectacular showroom en Alameda de Recalde 21. Ubicado en un enclave estratégico junto al Club Deportivo Bilbao, entre el Puente de la Salve y la Plaza Moyua, este espacio trasciende el concepto de tienda para convertirse en la materialización de la filosofía y el savoir-faire que han consolidado a Marina como un referente indiscutible en el sector.

«Damos vida a ‘cocinas de autor’, totalmente adaptadas a sus propietarios» Hugo Gainzarain

En un imponente chaflán de más de 200 metros cuadrados, bañado de luz natural a través de sus amplios escaparates, se desvela un universo donde cada cocina es una declaración de principios. El exterior, visible desde una de las principales arterias de la ciudad, actúa como prólogo de la experiencia que aguarda en el interior: un cuidado diálogo entre diseño clásico y contemporáneo. «En Marina Cocinas damos vida a ‘cocinas de autor’, totalmente adaptadas a los gustos, las necesidades y el día a día de sus propietarios. Cocinas atemporales concebidas para perdurar en el tiempo», asegura Hugo Gainzarain.

El interiorismo es un viaje sensorial a un Mediterráneo atemporal, reinterpretado a través de un minimalismo cálido que acoge y envuelve cada rincón del local. El suelo se convierte en protagonista, un lienzo de mármol beige natural traído desde Turquía y envejecido artesanalmente, dispuesto en el tradicional corte Opus Romano. Su rejunteo blanco no solo aporta un carácter tradicional, sino que acentúa una pátina de autenticidad. Esta misma piedra noble desafía la gravedad y asciende por zócalos y vanos, revistiendo la arquitectura hasta el techo en un gesto monumental que evoca la solemnidad de un panteón clásico. Arcos de medio punto, bóvedas y papeles murales que simulan frescos antiguos completan una atmósfera donde la arquitectura se fusiona con el arte. No hay lugar al azar.