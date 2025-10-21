En este coloquio ‘Vitoria-Gasteiz, escenario de cine’, la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, valoró «de una forma muy positiva» el auge de la industria cinematográfica en el territorio. «Está visto que la colaboración interinstitucional que hemos generado desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz junto a la Diputación de Álava y de la mano del sector privado, ha dado sus frutos y a la vista está», se enorgulleció la primera edil gasteizarra.

Porque, «no sólo es importante de cara a la generación de empleo o para ser un motor económico» sino también para la «venta de nuestra ciudad en el exterior». Es decir, para proyectar «Vitoria-Gasteiz como una ciudad de rodajes creando, al mismo tiempo, un ámbito cultural fundamental», concluyó Etxebarria.