Maider Etxebarria y María Nanclares, alcaldesa y concejala de Vitoria-Gasteiz, hablablaron sobre los beneficios que la llegada de las producciones cinematográficas tienen para la ciudad
En este coloquio ‘Vitoria-Gasteiz, escenario de cine’, la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, valoró «de una forma muy positiva» el auge de la industria cinematográfica en el territorio. «Está visto que la colaboración interinstitucional que hemos generado desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz junto a la Diputación de Álava y de la mano del sector privado, ha dado sus frutos y a la vista está», se enorgulleció la primera edil gasteizarra.
Porque, «no sólo es importante de cara a la generación de empleo o para ser un motor económico» sino también para la «venta de nuestra ciudad en el exterior». Es decir, para proyectar «Vitoria-Gasteiz como una ciudad de rodajes creando, al mismo tiempo, un ámbito cultural fundamental», concluyó Etxebarria.
Sobre las implicaciones que la emergente industria cinematográfica tiene en la ciudad de Vitoria-Gasteiz también habló María Nanclares, concejala del departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo gasteizarra. La edil valoró muy positivamente que «el número de empresas auxiliares está aumentando y se van creando otras nuevas necesarias para este tipo de producciones». Además, «las personas que quieren emprender se están dando cuenta de que hay otro tipo de industria con la que pueden tener otra manera de trabajar», apuntó Nanclares.
Una realidad ante la que la ciudad está respondiendo «muy bien». Aunque, eso sí, recordó que «Vitoria-Gasteiz tiene que trabjar de manera sostenible y sostenida en el tiempo» para que la ciudadanía no note el impacto de esta nueva actividad económica. Por ello aseguró que «desde las instituciones estamos haciendo un gran trabajo para dar un gran impulso a esta industria y, al mismo tiempo, que la gente no se vea afectada», concluyó Nanclares.