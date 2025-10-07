el papel de la prevención

Sin embargo, aún se trata de patologías poco conocidas. La causa principal de estas enfermedades es la acumulación de bacterias en las encías por un cepillado insuficiente o incorrecto. Así lo señala el doctor Aguirre, quien insiste en que lo mejor es la prevención: «Si se detectan a tiempo, muchas enfermedades periodontales son tratables y controlables, evitando complicaciones futuras», asegura el especialista.

A este respecto, incide en que, en los pacientes ya tratados de periodontitis, son fundamentales las citas de control o mantenimiento periodontal, para evitar la recidiva de la enfermedad. «La frecuencia de estas visitas depende de cada caso, cada tres, cuatro o seis meses».

Entre los primeros signos de alerta están el sangrado de encías, la inflamación persistente, el mal aliento o la movilidad dental. «El problema es que la periodontitis puede avanzar de manera silenciosa, de ahí la necesidad de revisiones periódicas», prosigue el doctor Aguirre.

No obstante, no siempre la inflamación de las encías es un signo evidente de enfermedad. «Aunque la mayoría de los pacientes con periodontitis presentan encías inflamadas, no siempre es así. Existen formas muy agresivas de la enfermedad, en pacientes muy jóvenes, en las que la encía puede tener un aspecto normal», subraya.

Avances en diagnóstico y tratamiento

La periodoncia ha evolucionado mucho. Actualmente contamos con la regeneración periodontal y con procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos que permiten salvar dientes que antes hubieran sido extraídos.

«Hemos avanzado mucho en la predictibilidad del tratamiento de las recesiones gingivales y en la regeneración periodontal. También empezamos a ser capaces de tratar complicaciones alrededor de implantes, como la periimplantitis, cuando se diagnostican de forma precoz», explica el doctor.

¿Cuándo acudir al periodoncista?

Aunque muchos casos pueden ser tratados por el dentista general, existen situaciones en las que resulta imprescindible la intervención de un especialista en periodoncia. Aguirre explica que es recomendable derivar al paciente cuando, tras un tratamiento inicial, los signos de la enfermedad persisten. También en los casos más agresivos en personas jóvenes, cuando los dientes muestran movilidad o aparecen grandes recesiones en la encía.

Otro momento clave es antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia o de colocar implantes en pacientes con periodontitis diagnosticada, ya que la enfermedad puede comprometer el éxito de estas intervenciones. Igualmente, si tras un tratamiento de ortodoncia se desarrollan recesiones gingivales, inflamación o sangrado al cepillarse, la valoración del periodoncista es fundamental.

La especial atención también se centra en los implantes dentales. Aunque su uso está muy extendido, no están exentos de complicaciones. «Los implantes son una herramienta magnífica, pero no están exentos de problemas inflamatorios. Aquí es donde la periodoncia juega un papel esencial en su control», finaliza el doctor Aguirre.