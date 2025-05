«Los grandes eventos no vienen solos, hay un gran trabajo detrás, y los hoteles vamos de la mano para ayudar»

Eventos de alto nivel

¿De qué forma se han preparado ante un evento de gran magnitud como la final de la Europa League?

En nuestro caso, al igual que otros hoteles de la ciudad, trabajamos mano a mano con la UEFA. Es una organización, que trabaja a un nivel muy alto, viajan constantemente celebrando competiciones por todo el globo. Son muy profesionales y exigentes, ya que una final, es una noche que no se repite, es una oportunidad para que todo salga bien sin posibilidad de correcciones. El año pasado fue una gran experiencia y este año con el doble de experiencia, esperamos sea el doble de especial.

Hacemos lo que hacemos siempre sabiendo que la responsabilidad es grande. Tenemos un equipo increíble en el hotel, que en este tipo de ocasiones siempre se pone la camiseta y brilla.

¿Colaboran con instituciones locales o promotores de eventos para ofrecer experiencias integradas a los visitantes?

Sí, claro. Creo que hay un gran desconocimiento de cómo se generan los grandes eventos que suceden en una ciudad. Cualquier evento de cierta magnitud necesita apoyo de las instituciones para materializarse, en cualquier ciudad su ‘Convention Bureau’ se dedica a ofrecer su destino para la celebración de grandes eventos. A veces, llegan ofertas de organizadores, pero la mayoría de veces hay que salir a buscarlos y cuando presentas tu ciudad como candidata, entre otras muchas cosas, ofreces algo que cualquier evento necesita; alojamientos en cantidad y calidad. Normalmente los hoteles cedemos habitaciones a precios muy competitivos solo con la finalidad de que estos eventos se hagan realidad. El Convention Bureau de Bilbao o Basquetour son instituciones que hacen un gran trabajo en Bilbao.

¿Qué opinión le merece el debate surgido sobre los precios del alojamiento en Bilbao durante grandes eventos como la final de la Europa League?

Bueno, es complejo. En primer lugar, se nos ha metido a todos los hoteles en el mismo saco y no es justo. Hay una gran masa de hoteles que trabaja con la UEFA directamente y ha cerrado, ya sea equipos u organización, con tarifas muy lejos de lo que se ha visto en prensa. Esto lo hacemos porque queremos que sigan confiando en nosotros como organizaciones y en la ciudad como un ‘location’ serio.

Y después, tenemos la libre oferta y demanda, y que cada uno es libre obviamente, pero en mi opinión, es una salvajada que un hotel de marca reconocida a nivel nacional tenga una habitación que durante otros grandes eventos puede doblar o triplicar, que en este caso multiplique por 10 o por 20. A lo mejor hay una explicación técnica detrás de estos movimientos, pero si no es así, es una acción licita pero que perjudica a la ciudad.

Pero bueno, en Bilbao somos expertos en cargarnos grandes eventos, el año pasado se celebró Wind Europe en marzo y la organización en diciembre dijo que no volvía a Bilbao, en parte, porque se sintió extorsionado por las tarifas en alojamiento. Este año se ha celebrado en Madrid. No sabes el impacto socio económico que tiene esto en la ciudad, además de la imagen. Ya es difícil captar eventos con la falta de transporte y conectividad, como para además seguir restando.

Que cada uno haga lo que quiera, pero luego no vayamos a quejarnos a las instituciones porque no salen eventos en la ciudad.

¿Considera que la ciudad ha sabido aprovechar una oportunidad como ésta para reforzar su imagen internacional, más allá del resultado deportivo?

Creo que en parte sí, pero siempre hay algo que tapa todo lo bueno que se ha hecho. Justo un directivo de la UEFA me comentaba en privado lo malo que era este tipo de prensa para la ciudad, y por otro lado se alegraba enormemente de que hubiese hoteles que piensan como pensamos nosotros y otros muchos.

Así que, en parte sí, pero nos quedamos con una sensación agridulce.

¿Cómo ve el futuro de Bilbao como ciudad anfitriona de grandes eventos internacionales? ¿Qué papel quiere jugar The Artist en ese panorama?

Bilbao es una ciudad preparada para recibir grandes eventos, cada vez más atractiva para que cualquier gran evento que se nos presente sea un éxito, debido a que Bilbao mantiene todavía autenticidad, sabor local y tiene un aeropuerto relevante en el norte de España. Ya hemos superado grandes pruebas, como han sido Le Tour, MTV Awards, Europa League, grandes congresos o BBK Live. Todavía quedan muchas áreas de actuación. Puntos en los que mejorar.

Una red de metro eficiente. Aunque nuestro metro funciona bien, sufre por el momento demasiadas incidencias y problemáticas, recuerdo el último congreso de 2024, Wind Europe, muchos de sus asistentes sufrieron esas incidencias.

Otra problemática es el transporte privado. Los grandes eventos desbordan la oferta actual, no siendo capaces de absorber toda la demanda que ello conlleva, pero no los culpo, no se puede contratar y tener una red eficiente cuando 4 o 5 meses al año no hay trabajo.

Algo complejo, pero que es una realidad, es el comercio. Mientras que, en muchas ciudades turísticas, el comercio vive sus días dorados, festivos, sábados por la tarde y domingos, Bilbao disminuye enormemente su oferta estos días, generando un impacto negativo en las expectativas de nuestros visitantes.