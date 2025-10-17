El 3 de enero de 2009, una persona —o grupo de personas— bautizada como Satoshi Nakamoto realizó la primera transacción con bitcoin, una moneda digital que comenzó a circular como método de pago y forma de inversión. Tras más de 15 años en el mercado las criptomonedas han ganado estabilidad y son utilizadas como forma de pago en miles de comercios físicos y online en todo el mundo. «El pago con criptomonedas no es el futuro, es el presente, es una realidad y el pequeño comercio y las tiendas de barrio también tienen que estar lo más avanzadas digitalmente», señala José Miguel Loizaga, secretario de ABK, la Asociación de Comercios de Barakaldo que reúne a 140 comercios del municipio, que el pasado mes de febrero lanzó una campaña para ofrecer a los establecimientos de la localidad fabril herramientas y formación para integrar diversas formas de pago digital.

Desde el 18 de noviembre, varios locales del Mercado de Abastos y una veintena de establecimientos de Barakaldo «aceptarán pagos con criptomonedas a través de aplicaciones de punto de venta que generan códigos QR para que los clientes escaneen desde su billetera digital», explica Loizaga y aclara que este pago lo recibirá el comerciante en euros y de manera inmediata. «Para un establecimiento no entraña ningún misterio incorporar y manejar una plataforma de este estilo, al igual que utilizan las TPV o datáfonos para cobrar con una visa, ahora lo harán para cobrar con Bitcoins o Etherum».

Las herramientas de pago calculan automáticamente la cantidad de criptomoneda en euros eliminando la volatilidad del mercado, una de las grandes preocupaciones que a menudo se ciernen entre quienes desconocen estos protocolos. «Lo primero que hemos hecho ha sido informar y tranquilizar en diferentes cursos y talleres que hemos impartido, porque los mensajes que nos llegan sobre las criptomonedas son muy difusos y muchas veces negativos, pero lo cierto es que es otro método de pago más que va a atraer a otro tipo de clientela al local. Lógicamente quien no está familiarizado con las monedas digitales seguirá pagando en efectivo o con tarjeta, pero de esta manera se le ofrece al cliente que sí la usa, un plus«, afirma el secretario de ABK.