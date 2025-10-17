Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El 3 de enero de 2009, una persona —o grupo de personas— bautizada como Satoshi Nakamoto realizó la primera transacción con bitcoin, una moneda digital que comenzó a circular como método de pago y forma de inversión. Tras más de 15 años en el mercado las criptomonedas han ganado estabilidad y son utilizadas como forma de pago en miles de comercios físicos y online en todo el mundo. «El pago con criptomonedas no es el futuro, es el presente, es una realidad y el pequeño comercio y las tiendas de barrio también tienen que estar lo más avanzadas digitalmente», señala José Miguel Loizaga, secretario de ABK, la Asociación de Comercios de Barakaldo que reúne a 140 comercios del municipio, que el pasado mes de febrero lanzó una campaña para ofrecer a los establecimientos de la localidad fabril herramientas y formación para integrar diversas formas de pago digital.
Desde el 18 de noviembre, varios locales del Mercado de Abastos y una veintena de establecimientos de Barakaldo «aceptarán pagos con criptomonedas a través de aplicaciones de punto de venta que generan códigos QR para que los clientes escaneen desde su billetera digital», explica Loizaga y aclara que este pago lo recibirá el comerciante en euros y de manera inmediata. «Para un establecimiento no entraña ningún misterio incorporar y manejar una plataforma de este estilo, al igual que utilizan las TPV o datáfonos para cobrar con una visa, ahora lo harán para cobrar con Bitcoins o Etherum».
Las herramientas de pago calculan automáticamente la cantidad de criptomoneda en euros eliminando la volatilidad del mercado, una de las grandes preocupaciones que a menudo se ciernen entre quienes desconocen estos protocolos. «Lo primero que hemos hecho ha sido informar y tranquilizar en diferentes cursos y talleres que hemos impartido, porque los mensajes que nos llegan sobre las criptomonedas son muy difusos y muchas veces negativos, pero lo cierto es que es otro método de pago más que va a atraer a otro tipo de clientela al local. Lógicamente quien no está familiarizado con las monedas digitales seguirá pagando en efectivo o con tarjeta, pero de esta manera se le ofrece al cliente que sí la usa, un plus«, afirma el secretario de ABK.
Empezar a incorporar los pagos con monedas digitales en los comercios del Mercado de Abastos no ha sido deliberado, sino parte de la estrategia de ABK para mostrar que cualquier establecimiento puede ser innovador. «En un negocio además de tener un buen producto y una buena relación calidad-precio, también puedes buscar fórmulas para diferenciarte de otros, de ser innovador. El Mercado de Abastos es un lugar emblemático de Barakaldo, es nuestro kilómetro cero, por eso queríamos empezar por aquí y los comerciantes también querían hacer algo nuevo». apunta Loizaga. «Al final lo que tienes que conseguir es que la clientela te busque porque ofreces un servicio diferente y especial. Evidentemente las grandes cadenas y las grandes superficies no tardarán en aceptar pagos en monedas digitales, por eso nosotros tenemos que anticiparnos, ponernos al día y no ir a remolque de los avances tecnológicos».
ABK busca transitar otros caminos más allá de los bonos o las subvenciones al comercio, por eso su secretario insiste en que para «darle la vuelta a la tortilla tenemos que ser más competitivos. Si un propietario de una charcutería o una frutería, que no es especialista en criptomonedas o inversor, pone al día su negocio, por qué otros establecimientos no lo van a hacer. Al final estás abriendo la puerta de tu local a un cliente más, a uno que compra por Internet. Esto es una oportunidad y si conseguimos que Barakaldo sea una referencia en este sentido, bienvenido sea», puntualiza.
ABK ASOCIACIÓN BARAKALDO
Web: www.abkbarakaldo.com
Dirección: Beurko Viejo, 3 pabellón 38, 1 planta, oficina 3 (Barakaldo)