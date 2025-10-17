Las mejores parrillas y asadores de Bizkaia: 6 restaurantes que no te puedes perder

Restaurante Untzigain

En Untzigain todo tiene sabor a casa. Situado a pocos metros de la salida de autopista de Arrigorriaga, este restaurante familiar mantiene viva la esencia de la cocina tradicional vasca, con platos elaborados a fuego lento, producto de temporada y el trato cercano de una familia. El restaurante se ubica en un caserío del siglo XVII y desde el año 2003, Untzigain abre sus puertas cada día con el mismo propósito: ofrecer un servicio familiar y unos platos caseros con tradición y buen producto. A lo largo de los años, este espacio se ha consolidado como un referente en la zona, gracias al trabajo de una familia que ha trabajado durante años con compromiso y amor.

En la cocina, se encuentra ‘Txiko‘, con más de 40 años de experiencia en cocinas y maestro de brasas y producto, el responsable de dar ese sabor inconfundible que caracteriza a la casa. Desde las carnes maduradas hasta los pescados frescos del día, todo pasa por sus brasas. Fuera de la cocina, Juan Domingo y Ana Landa dirigen el restaurante desde el inicio, ocupándose de cada detalle del servicio y del trato con los clientes, creando recuerdos que jamás olvidaran. Junto a ellos trabajan sus hijos, que continúan el legado familiar con la misma pasión y dedicación, asegurando que el espíritu de Untzigain siga vivo. El servicio es cercano, atento y familiar, y el cliente enseguida percibe que está en un lugar distinto, donde las cosas se hacen con cariño.

En su cocina, destacan los platos caseros y las brasas, elaboradas con producto fresco y de cercanía. Las carnes y pescados se preparan con mimo y las verduras se cocinan con el respeto que merecen los ingredientes de la huerta. La carta cambia según la época del año, pero siempre mantiene ese equilibrio entre tradición y sencillez que define la buena mesa.



Untzigain también ofrece estancias privadas, perfectas para quienes buscan comer tranquilos, en familia o con amigos, disfrutando del entorno y del servicio personal que caracteriza al restaurante. Desde hace más de 20 años, acoge bodas, comuniones y eventos de todo tipo, disponiendo de un aforo de más de 200 personas. Entre semana, también se puede disfrutar de un menú del día variado y casero, y tienen a su disposición una carta completa y menús degustación, con platos de temporada elaborados.



No hay trucos, solo brasa, tradición y una familia entera que sigue trabajando de corazón.