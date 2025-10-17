Las mejores parrillas y asadores de Bizkaia: 6 restaurantes que no te puedes perder

Secciones
Atentos los amantes del buen comer: los mejores asadores y parrillas llenan Bizkaia de identidad, y es que no hay nada como una buena carne para disfrutar, para celebrar y para deleitarse con las mejores calidades. Estar rodeado de la naturaleza, con un entorno visual que acompañe la velada, cercanía por parte del servicio, y cartas con todo tipo de menús, bebidas y postres.
Para salir de la rutina y disfrutar un día con los seres queridos, no hay nada mejor que animarse y acercarse a estos asadores próximos a Bilbao. Una experiencia que recordará a ese sabor de siempre, a brasa: porque un buen txuleton o un buen pescado es la esencia del norte, y junto a familia y amigos, quedará un recuerdo aún más delicioso. ¡A chuparse los dedos!
A mediados del siglo pasado Simón Lozano comenzó a vender el txakoli que elaboraban en el caserío. Con el paso de los años ese lugar se convirtió en una zona de disfrute para la gente de Bilbao y el caserío Txakoli Simón fue tornándose en restaurante para, poco a poco, convertirse en lo que es hoy en día.
La chuleta a la brasa y el bacalao siguen siendo una seña de sus principales señas de identidad, como también lo son sus comedores interiores y, especialmente, su gran espacio exterior, que permiten poder disfrutar de este restaurante en todas las épocas del año. De hecho, en el Txakoli Simón, una gran parte de la vida, durante todo el año, se hace en contacto con la naturaleza. Es por eso que sus instalaciones exteriores, además de tener casi la misma importancia que las interiores, desprenden un encanto especial.
Reunirse en sus mesas de madera con los amigos o la familia, rodeados de frondosos árboles un día que el sol calienta es un placer que pocos restaurantes pueden ofrecer. Si el tiempo no acompaña podemos elegir entre el comedor tradicional o el actual, o las informales mesas de la cafetería. Todo con la comodidad de un amplio parking.
En pleno centro de Bilbao, Asador Kerren se consolida como uno de los templos de la carne a la brasa más destacados del norte. Su propuesta rinde homenaje a la chuleta de ganado mayor, trabajada con precisión, respeto por la materia prima y una profunda devoción por la tradición del fuego. El asador selecciona cuidadosamente razas de vacuno de prestigio —como Rubia Gallega, Simmental o Holstein, además de buey auténtico en ocasiones especiales—, reconocidas por su infiltración y potencia de sabor. Todas las carnes proceden de proveedores de confianza, tanto nacionales como europeos, con especial atención a la trazabilidad y el bienestar animal.
En el Kerren se sirve únicamente ganado mayor, de más de cuatro años de edad, cuya carne destaca por su sabor intenso y marcado carácter. Los lomos maduran entre 30 y 60 días en un proceso cuidadosamente controlado, y algunos cortes alcanzan maduraciones aún más largas, pensadas para los paladares más exigentes. El proceso de cocinado mantiene viva la esencia del asado tradicional. Las chuletas se preparan a la parrilla, sin contacto directo con la llama, y el punto recomendado —poco hecho— permite disfrutar plenamente del sabor y la jugosidad. La sal se incorpora durante el asado, potenciando el aroma natural de la carne.
Entre los elementos que distinguen al Asador Kerren destacan su exclusiva elaboración de cordero al Burduntzi, la exposición de diferentes tipos de txuleta y un sistema de brasas único que confiere a la carne una pátina inconfundible de buen fuego. El espacio, amplio y cálido, con paredes de piedra auténtica, refuerza el carácter y la autenticidad del lugar.
Asador Kerren no es solo un restaurante: es una experiencia que reivindica la esencia del asado vasco, donde el fuego, la calidad y el respeto por el producto se convierten en una declaración de principios gastronómicos.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ Iparraguirre, 56 – BILBAO
Teléfono: 944 220 089
Web: kerrenasador.com
Instagram: @kerrenasadorbilbao
Parrillas del Mar en Bilbao forma parte por su historia, trayectoria y, fundamental, por el excelente producto que ofrece, de esos restaurantes que adquieren una categoría superior. Su historia lo convierte en maestro, su cocina en la mejor muestra de que el producto fresco, principalmente de pescados y mariscos, asado en brasa de carbón vegetal con oficio, maestría y conocimiento, es algo único que define perfectamente la cultura de los asadores de la costa vasca.
En su génesis hay que buscarla en el mítico puerto de Santurce, en el que el inolvidable “Mandanga”, padre de Aurori Obregón, fundadora con Jesús Lomana de Parrillas, hace más de veinticinco años, regentaba el “Hogar del pescador”, recuerdo de una época en la que las sardinas de Santurce eran conocidas en el mundo entero. Y como dice la canción, desde Santurce a Bilbao, llegó la familia Lomana Obregón para llevar las Parrillas del Mar a la capital (Bilbao) y abrir el asador que hoy es sin duda una de las referencias imprescindibles para comer el mejor pescado y marisco del Cantábrico.
Rodaballos, besugos, lubinas, reyes, mojarras, pulpo, salen sin parar de la brasa a la mesa en su punto justo, con todos sus jugos, aromas, texturas y sabor.
Quisquillón, langosta, bogavante, cigalas, almejas, los mejillones a la cazuela típicos de la casa, el txangurro que nunca falla, la ensaladilla de buey, todo en su mejor momento, lo mejor de nuestros mares. Pero hay más, navajas, gamba blanca, anchoas en salsa de pescador, begihandi, kokotxas de bacalao, y por supuesto las carnes, el Txuletón “Basque Premium”, o el solomillo del Valle de Mena.
Una propuesta espectacular en la que los deliciosos postres caseros y una excelente bodega hacen de Parrillas del Mar uno de los mejores asadores de Bilbao.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Calle Juan Ajuriaguerra Kalea, 7, Abando, 48009 Bilbao, Bizkaia
Teléfono: 688 76 47 76
En la comarca de Nervión-Ibaizabal, junto a la iglesia Andra Mari de Galdakao, es obligada la visita a la Sidrería Elexalde, que desde 1997, mantiene la esencia de la cocina tradicional vasca. Alimentos de calidad, con el sabor de siempre y al mejor precio.
Y es que no hace falta ir hasta Astigarraga, para disfrutar de una buena sidrería. Rodeado de naturaleza, este acogedor restaurante cuenta con un amplio local perfecto para cualquier ocasión: comidas o cenas en familia, con amigos o en pareja, todo tipo de celebraciones o incluso, un picoteo. Un templo para los amantes del buen comer, que ofrece exquisitos platos, tanto de carnes como de pescados preparados a la brasa con carbón de encina.
Disponen de tres apetecibles menús: de sidrería, degustación y especial. Los dos primeros, que cuestan 38 euros sin IVA, incluyen platos típicos de la gastronomía vasca como el revuelto de bacalao o la chuleta. El último menú, el más completo, cuesta 48 euros sin IVA, y se prepara a partir de cuatro comensales. Contiene paletilla y lomo de jabugo, espárragos, langostinos a la plancha, cogote de merluza y, de plato principal, dos delicias a elegir: chuleta o cordero asado. Y, por supuesto, todos los menús están acompañados de sidra ilimitada de sus grandes kupelas. Aunque los que prefieran un buen vino, también pueden regar sus manjares con algunos caldos de su extenso catálogo.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Barrio Elexalde, s/n. Galdakao
Teléfono: 944 563 867
Web: sidreriaelexalde.com
Instagram: @sidreria.elexalde
Menús Sidrería y Degustación: 38 euros, más 10% de IVA
Menú Especial: 48 euros
En Untzigain todo tiene sabor a casa. Situado a pocos metros de la salida de autopista de Arrigorriaga, este restaurante familiar mantiene viva la esencia de la cocina tradicional vasca, con platos elaborados a fuego lento, producto de temporada y el trato cercano de una familia. El restaurante se ubica en un caserío del siglo XVII y desde el año 2003, Untzigain abre sus puertas cada día con el mismo propósito: ofrecer un servicio familiar y unos platos caseros con tradición y buen producto. A lo largo de los años, este espacio se ha consolidado como un referente en la zona, gracias al trabajo de una familia que ha trabajado durante años con compromiso y amor.
En la cocina, se encuentra ‘Txiko‘, con más de 40 años de experiencia en cocinas y maestro de brasas y producto, el responsable de dar ese sabor inconfundible que caracteriza a la casa. Desde las carnes maduradas hasta los pescados frescos del día, todo pasa por sus brasas. Fuera de la cocina, Juan Domingo y Ana Landa dirigen el restaurante desde el inicio, ocupándose de cada detalle del servicio y del trato con los clientes, creando recuerdos que jamás olvidaran. Junto a ellos trabajan sus hijos, que continúan el legado familiar con la misma pasión y dedicación, asegurando que el espíritu de Untzigain siga vivo. El servicio es cercano, atento y familiar, y el cliente enseguida percibe que está en un lugar distinto, donde las cosas se hacen con cariño.
En su cocina, destacan los platos caseros y las brasas, elaboradas con producto fresco y de cercanía. Las carnes y pescados se preparan con mimo y las verduras se cocinan con el respeto que merecen los ingredientes de la huerta. La carta cambia según la época del año, pero siempre mantiene ese equilibrio entre tradición y sencillez que define la buena mesa.
Untzigain también ofrece estancias privadas, perfectas para quienes buscan comer tranquilos, en familia o con amigos, disfrutando del entorno y del servicio personal que caracteriza al restaurante. Desde hace más de 20 años, acoge bodas, comuniones y eventos de todo tipo, disponiendo de un aforo de más de 200 personas. Entre semana, también se puede disfrutar de un menú del día variado y casero, y tienen a su disposición una carta completa y menús degustación, con platos de temporada elaborados.
No hay trucos, solo brasa, tradición y una familia entera que sigue trabajando de corazón.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Pol Ind Martiartu II. Parcela 2. ARRIGORRIAGA
Teléfono: 946 71 57 47
Web: www.restauranteuntzigain.es
Instagram: @untzigain.arrigorriaga
En las faldas del monte Pagasarri, Casa Galicia Lar Arraiz es un refugio de tradición y sabor gallego. No somos solo un restaurante; somos una finca donde la calidad nace de nuestra propia tierra. Criamos con dedicación a nuestros bueyes de las razas Rubia Gallega, Cachena y Frisona, que pastan libremente en los verdes campos que rodean la casa. Estaproximidad absoluta garantiza una carne de excepcional jugosidad y calidad, destacando nuestros famosos chuletones, cortados al momento y preparados a la brasa con maestría.
Nuestra cocina es un homenaje a los sabores más auténticos de Galicia. Se puede disfrutar del clásico pulpo á feira, con su toque de pimentón de la tierra, o de una selección de los mariscos más frescos, recibidos diariamente. La oferta se completa con platos de la cocina tradicional como los callos con garbanzos o el lacón asado con grelos. Pero en Casa Galicia, el mar y la montaña se encuentran. Además de nuestras carnes de primera, ofrecemos pescados frescos a la brasa, creando una experiencia culinaria que une el esfuerzo de la tierra gallega con la esencia pura del mar.
Todo esto, en un ambiente acogedor y familiar, donde priman el producto auténtico y el respeto por las raíces. Visítanos y descubre un auténtico pedazo de Galicia en Arraiz.
Como dicen en Casa Galicia: «La diferencia entre una vida extraordinaria y una vida cotidiana, es encontrar un placer extraordinario en las cosas cotidianas».
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Arraiz Bidea, 114
Teléfono: 944 104 806
Instagram: @arraizlarbilbao
Abierto de jueves a domingo