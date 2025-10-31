Las empresas vascas piden menos «zancadillas» y apuestan por la tecnología para competir mejor

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El IV Foro Mapfre de Economía y Gestión Patrimonial analizó la actualidad empresarial y financiera
Digitalización, talento, ahorro, innovación, aranceles, competitividad… De todo ello se habló en el IV Foro Mapfre de Economía y Gestión Patrimonial celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Deusto, que contó con la presencia de representantes empresariales y expertos en productos de inversión.
El foro incluyó dos mesas redondas que fueron moderadas por la periodista Susana Criado. En la primera de ellas se abordó el futuro de la empresa vasca desde el punto de vista de las perspectivas y oportunidades. Con la política arancelaria de Donald Trump sobre la mesa, Irache Pardo, directora de Finanzas Corporativas y Compras de CIE Automotive, criticó que las leyes europeas «nos hacen ser menos competitivos» frente a la pujanza de Asia en el sector de la automoción. Una realidad que obliga a plantear «una hoja de ruta que nos permita ser más ágiles y resilientes». El presidente de Cebek, Guillermo Buces, también aludió a las «zancadillas» de unas políticas comunitarias que, en el ámbito de la descarbonización, «penalizan en vez de incentivar». En una clave más local, lamentó que el 91% de las empresas vizcaínas no encuentra el perfil profesional deseado, dato que dio pie a diversas reflexiones sobre cómo formar y retener el talento. «Hay que ofrecer a los jóvenes un proyecto ilusionante y basar la gestión en las personas», aconsejó.
Respecto al papel que juega la tecnología en los negocios, David Udakiola, director de Michelin Vitoria, explicó que están desarrollando un proyecto en el que se sirven de la IA para automatizar la verificación de calidad. No es extraño, por tanto, que el 35% de las empresas considere que la digitalización es clave para su competitividad, según datos de Cebek.
La innovación es el otro elemento que garantiza el futuro de las compañías. «En nuestro caso, es transversal a toda la organización», afirmó Rosa Carabel, CEO del Grupo Eroski, una empresa que quiere poner el foco en la mejora de la eficiencia y la experiencia de cliente. «Todos los datos que procesamos nos permiten llegar de forma más personalizada al consumidor para conocer y anticiparnos a sus demandas», añadió.
Las oportunidades de inversión ante la irrupción tecnológica de la IA centró la segunda mesa redonda. Borja Fernández, responsable de Clientes Institucionales en Schroders, y Óscar Esteban-Navarro, responsable de Iberia en Fidelity, animaron a los inversores a apostar por la renta variable «para vencer a la inflación». Recomendaron los mercados estadounidenses y asiáticos, las empresas de mediana capitalización en Europa y el oro como valor refugio frente al dólar.
El director de Desarrollo de Negocio de Mapfre Inversión, Eduardo Ripollés, destacó que el catálogo de productos financieros que ofrece la aseguradora –la mayor gestora de activos no bancaria del país– «permite congeniar el ahorro y la inversión», y pidió a particulares y empresas que se pongan en manos de expertos. «Nuestros asesores financieros cuentan con una larga trayectoria y experiencia con las que generan un alto valor añadido a sus clientes», enfatizó el director de Mapfre Gestión Patrimonial Bilbao, Enrique de la Fuente.
El director territorial de la compañía, José Luis Gavilán, cerró la jornada recordando que Mapfre contribuye al desarrollo de las empresas «generando confianza y protección para que puedan avanzar con tranquilidad».