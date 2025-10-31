Las empresas vascas piden menos «zancadillas» y apuestan por la tecnología para competir mejor

Respecto al papel que juega la tecnología en los negocios, David Udakiola, director de Michelin Vitoria, explicó que están desarrollando un proyecto en el que se sirven de la IA para automatizar la verificación de calidad. No es extraño, por tanto, que el 35% de las empresas considere que la digitalización es clave para su competitividad, según datos de Cebek.

La innovación es el otro elemento que garantiza el futuro de las compañías. «En nuestro caso, es transversal a toda la organización», afirmó Rosa Carabel, CEO del Grupo Eroski, una empresa que quiere poner el foco en la mejora de la eficiencia y la experiencia de cliente. «Todos los datos que procesamos nos permiten llegar de forma más personalizada al consumidor para conocer y anticiparnos a sus demandas», añadió.

Inversiones bursátiles

Las oportunidades de inversión ante la irrupción tecnológica de la IA centró la segunda mesa redonda. Borja Fernández, responsable de Clientes Institucionales en Schroders, y Óscar Esteban-Navarro, responsable de Iberia en Fidelity, animaron a los inversores a apostar por la renta variable «para vencer a la inflación». Recomendaron los mercados estadounidenses y asiáticos, las empresas de mediana capitalización en Europa y el oro como valor refugio frente al dólar.

Borja Fernández, Óscar Esteban-Navarro, Susana Criado y Eduardo Ripollés.

El director de Desarrollo de Negocio de Mapfre Inversión, Eduardo Ripollés, destacó que el catálogo de productos financieros que ofrece la aseguradora –la mayor gestora de activos no bancaria del país– «permite congeniar el ahorro y la inversión», y pidió a particulares y empresas que se pongan en manos de expertos. «Nuestros asesores financieros cuentan con una larga trayectoria y experiencia con las que generan un alto valor añadido a sus clientes», enfatizó el director de Mapfre Gestión Patrimonial Bilbao, Enrique de la Fuente.

El director territorial de la compañía, José Luis Gavilán, cerró la jornada recordando que Mapfre contribuye al desarrollo de las empresas «generando confianza y protección para que puedan avanzar con tranquilidad».