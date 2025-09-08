La Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa celebrará en Leza su 30 edición

La Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa celebrará el próximo 14 de septiembre su 30ª edición en Leza. Será la culminación del trabajo que este pequeño municipio lleva meses preparando con grandes dosis de ilusión y esfuerzo.

Como cada año, tras una muestra del folclore comarcal, el momento del pregón reunirá a miles de visitantes en la plaza de Leza. Este año el exfutbolista de Laguardia, Oscar de Marcos, será el encargado de llevar a cabo el pregón. Tras ese momento, el protagonismo pasa a las 19 parejas de menores que representan a su pueblo, portando las uvas recogidas de sus viñedos. Una vez que todas las uvas son depositadas en la prensa, llega el turno de los pisadores que, al estilo tradicional, logran extraer el jugo de las uvas para permitir brindar con el primer mosto de la cosecha 2025.

Finalizado este acto, se abre el recorrido en el que los asistentes (este año se espera la visita de 15.000 personas) podrán probar el vino de los dieciséis puestos que representan a los quince municipios y uno más en representación de las Juntas Administrativas de Rioja Alavesa. El sistema para degustar los vinos no cambia, se pondrán a la venta packs de copas de cristal personalizadas por 10 euros, que dan opción a degustar cinco vinos.

Para las personas que desean conocer más sobre el vino, especialmente sobre el vino de Leza, un año más el divulgador Mikel Garaizabal ofrecerá una cata de vinos de la localidad anfitriona, este año Leza, que estará acompañada por la cata de la tarta Fiesta de la Vendimia. Para participar en esta actividad, hay que adquirir las entradas que salen a la venta a través del portal Visitriojaalavesa.com.

Espacio para el euskera

El circuito preparado para disfrutar de la fiesta combina los puestos de degustación de vino con otros de productos artesanales, además hay un espacio dedicado a los txikis, torneo de aizkolaris, animación musical y degustación popular, realizada por los cocineros de Boilur. Este año, como novedad, el euskera tendrá también su espacio a través de un video en el que recorreremos Rioja Alavesa para conocer la relación de sus habitantes con el euskera.

Esta fiesta sirve tanto para promocionar Rioja Alavesa fuera de nuestro territorio como de evento comarcal, son muchas las personas que esperan cada año la llegada de la cita para volver a encontrarse con vecinos y vecinas de otras localidades. Por otro lado, su caracter itinerante permite dar a conocer todos los municipios que componen Rioja Alavesa, desde los más turísticos a los más desconocidos. Un caracter que hace que cada año se actualice con el interés renovado de la localidad anfitriona por acoger la cita. La fiesta nació en 1994 y siempre ha estado unida a la celebración del Concurso de Vinos con DOC Rioja. Un certamen de gran prestigio en el seno de la denominación. Este año, por primera vez, el concurso de vinos se ha celebrado a principio de verano, contando casi con 240 vinos presentados y repartiendo 22 premios en siete categorías diferentes. Uno de los certámenes más repartidos, ya que tan solo tres bodegas han repetido premio y en el que Rioja Alavesa ha vuelto a destacar acumulando seis de los siete primeros premios.