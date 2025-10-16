La Feria de Empleo de Cámarabilbao reunirá a 36 empresas en busca de talento joven

A esta cita acudirán más de una treintena de empresas procedentes de ámbitos tan diversos como la industria, los servicios, la tecnología, la distribución o las finanzas. Uvesco, Mapfre, Laboral Kutxa, Viuda de Sainz, Digi, IMQ, Rural Kutxa, Obramat, Veolia, Lontana Group, Kuehne Nagel, Eroski, Deloitte, Aena, Leroy Merlin o la Autoridad Portuaria de Bilbao son solo algunas de las empresas que estarán presentes en la Feria de Empleo en busca de nuevos talentos que incorporar. Las personas asistentes a la cita recibirán también las ofertas de las empresas que no podrán estar presentes ese día, pero que igualmente se encuentran en búsqueda de candidatos.

Además del contacto directo con las empresas, la Feria ofrecerá charlas y orientaciones prácticas para quienes buscan incorporarse al mercado laboral. En ellas se abordarán temas como las competencias más demandadas por las empresas, las formaciones con mayor empleabilidad o cómo preparar un currículum exitoso.

En sus dos primeras ediciones, esta cita atrajo a cientos de jóvenes y se saldó con un alto número de contrataciones y contactos profesionales. Para la tercera edición, Cámarabilbao, espera superar las cifras de participación, gracias al crecimiento del número de empresas que estarán presentes.

La Feria de Empleo forma parte del Programa Talento Joven impulsado por la Cámara de Comercio de Bilbao, en colaboración con el Fondo Social Europeo.

Abierta la inscripción

La inscripción ya está abierta a través de la página web de Cámarabilbao. Para participar, las personas interesadas solo tendrán que registrarse previamente y acudir el día del evento con copias impresas de su currículum vitae.

Si tienes entre 16 y 29 años es importante que te des de alta en el Sistema de Garantía Juvenil antes de acudir a la Feria. Además de las ventajas de pertenecer a este sistema, que facilita el acceso al mercado laboral a los jóvenes, entrarás en el sorteo de una comida o cena para dos personas en el restaurante 80 grados.

En el caso de las empresas interesadas en hacer llegar sus ofertas de empleo, también están a tiempo. A través de la web de Cámarabilbao podrán compartir sus oportunidades laborales que se compartirán durante la Feria con las personas asistentes.