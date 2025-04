La cirugía bariátrica, un «cambio de vida» para personas con obesidad

El consejo fue la realización de un bypass gástrico y laparoscópico que se realizó a finales de 2022. «Me hicieron un estudio de composición corporal y tuve que bajar peso antes de la intervención (adelgazó 18 kilos), y fue un éxito total, ni un dolor, pasé una noche en el hospital y al día siguiente ya estaba en casa», rememora. «Fue un gran cambio de la noche a la mañana, pero siguiendo a pies juntillas los consejos de los médicos», destaca. Porque además de haberse sometido a una cirugía bariátrica, María Luisa hace hincapié en que también ha sido un ‘cambio de chip’ mental: «He aprendido a comer, ahora como de todo pero muy poca cantidad, es decir, como menos pero haciendo más comidas al día».

Casi tres años después ha perdido 78 kilos de peso y lleva una vida plenamente normal y muy activa: «Voy al gimnasio dos días a la semana y me gusta recorrer el paseo marítimo de Plentzia», asegura. Y lo que es más, ese miedo que sentía antes de la operación se ha convertido en «una nueva vida». ¿Qué le aconsejarías a alguien que está en la situación que estabas tú? «Que no se lo piense porque es lo mejor que he hecho en la vida», concluye.

No en vano la obesidad «es una enfermedad crónica que va evolucionando a lo largo de los años y que produce una pérdida de calidad de vida que va asociada a problemas de salud derivados del sobrepeso, como la sobrecarga en las articulaciones, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, empiezan a tener también problemas de apnea del sueño…», puntualiza el doctor Víctor Valentí, especialista en Cirugía General y Digestiva y codirector del Área de Obesidad de la Clínica Universidad de Navarra. Además, también se está viendo que la obesidad crónica «está asociada con una mayor incidencia de varios tipos de cáncer y con una mortalidad más temprana», apunta el experto.