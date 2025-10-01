KOOP2040: la Euskadi cooperativa que se adelanta al mañana

El análisis de tendencias realizado en el marco de este proyecto es elocuente. El envejecimiento demográfico y la migración transforman la composición social y plantean la necesidad de nuevas fórmulas de convivencia y de cuidados dignos. La digitalización y la inteligencia artificial abren oportunidades inmensas, pero también riesgos de desigualdad y dependencia tecnológica. Y, en paralelo, emergen valores sociales distintos: las nuevas generaciones priorizan la flexibilidad, el bienestar, la participación real y el propósito. Frente a estas transformaciones, el cooperativismo no parte de cero: su tradición lo prepara para responder.

Los valores cooperativos son la brújula para construir un futuro inclusivo, justo y sostenible

Al mismo tiempo, este escenario en transformación abre enormes oportunidades. La diversidad cultural y lingüística puede convertirse en un motor de innovación social y empresarial; el envejecimiento, en una palanca para profesionalizar y dignificar los cuidados; la digitalización, en un campo fértil para impulsar cooperativas tecnológicas con arraigo local; y la transición energética, en el espacio idóneo para proyectos comunitarios que refuercen la soberanía económica de los territorios. En todos estos ámbitos, el cooperativismo ofrece una ventaja diferencial: su capacidad de convertir la complejidad en respuestas compartidas, de traducir los grandes dilemas globales en soluciones prácticas con impacto en la vida cotidiana.

Líneas estratégicas

De este ejercicio compartido surgen cuatro líneas estratégicas. KOOPLab se orienta a adaptar las cooperativas a los nuevos valores sociales, reimaginando estructuras y formas de gobernanza. KOOPGertu busca reposicionar el cooperativismo como economía del futuro, midiendo su impacto y comunicando con un lenguaje claro y cercano. KOOPTalentu Network pone el foco en atraer y desarrollar talento diverso, intergeneracional y multicultural, entendiendo la diversidad no como concesión sino como ventaja competitiva. Y KOOPEkintzailea quiere reforzar el emprendimiento cooperativo en sectores clave como la energía, la sostenibilidad y la digitalización, con fórmulas que den más autonomía a las comunidades frente a la concentración de poder económico.

Estas propuestas, que ahora empiezan a concretarse, tienen un punto en común: muestran que el cooperativismo no es solo una manera de hacer empresa, sino también una manera de habitar el territorio y de pensar el futuro. Un modelo que escucha, cuida, innova y construye colectivamente.

El Año Internacional de las Cooperativas es una oportunidad para decirlo con más fuerza que nunca: este movimiento no es una postal en blanco y negro ni una utopía romántica. Es un modelo probado, moderno y en evolución constante. Desde Euskadi, KOOP2040 ha supuesto un espacio compartido para acelerar la construcción de ese futuro inclusivo, justo y sostenible. Porque en un mundo que a menudo se fragmenta, el cooperativismo sigue eligiendo unir.