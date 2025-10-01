KOOP2040: la Euskadi cooperativa que se adelanta al mañana

Secciones
En 2025 el cooperativismo vive un momento singular. Naciones Unidas ha declarado este año como Año Internacional de las Cooperativas bajo el lema ‘Las cooperativas construyen un mundo mejor’, recordándonos que este modelo empresarial es una herramienta esencial para afrontar los desafíos globales. También este año, Donostia ha acogido el nacimiento del Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank (ASETT), que reunió a centenares de personas de todo el mundo para debatir cómo la economía social puede reducir desigualdades y promover una transición justa. Y el reconocimiento a finales de junio, por parte del Parlamento vasco en una proposición no de ley, del papel estratégico que tiene el cooperativismo para afrontar los retos económicos y sociales de la Euskadi actual y de futuro.
En Euskadi, dichos acontecimientos coinciden con un proceso propio y estratégico: KOOP2040, la reflexión impulsada por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi para pensar el futuro del cooperativismo en el horizonte de las próximas décadas. Durante meses, un grupo amplio y diverso –procedente tanto del ecosistema cooperativo como de otros ámbitos sociales, económicos y académicos– ha participado en talleres, foros y conversaciones que han permitido identificar tendencias, retos y oportunidades. El resultado es una hoja de ruta abierta que parte de una idea clara: cuando hay un reto colectivo, hay siempre una respuesta cooperativa.
El análisis de tendencias realizado en el marco de este proyecto es elocuente. El envejecimiento demográfico y la migración transforman la composición social y plantean la necesidad de nuevas fórmulas de convivencia y de cuidados dignos. La digitalización y la inteligencia artificial abren oportunidades inmensas, pero también riesgos de desigualdad y dependencia tecnológica. Y, en paralelo, emergen valores sociales distintos: las nuevas generaciones priorizan la flexibilidad, el bienestar, la participación real y el propósito. Frente a estas transformaciones, el cooperativismo no parte de cero: su tradición lo prepara para responder.
Los valores cooperativos son la brújula para construir un futuro inclusivo, justo y sostenible
Al mismo tiempo, este escenario en transformación abre enormes oportunidades. La diversidad cultural y lingüística puede convertirse en un motor de innovación social y empresarial; el envejecimiento, en una palanca para profesionalizar y dignificar los cuidados; la digitalización, en un campo fértil para impulsar cooperativas tecnológicas con arraigo local; y la transición energética, en el espacio idóneo para proyectos comunitarios que refuercen la soberanía económica de los territorios. En todos estos ámbitos, el cooperativismo ofrece una ventaja diferencial: su capacidad de convertir la complejidad en respuestas compartidas, de traducir los grandes dilemas globales en soluciones prácticas con impacto en la vida cotidiana.
De este ejercicio compartido surgen cuatro líneas estratégicas. KOOPLab se orienta a adaptar las cooperativas a los nuevos valores sociales, reimaginando estructuras y formas de gobernanza. KOOPGertu busca reposicionar el cooperativismo como economía del futuro, midiendo su impacto y comunicando con un lenguaje claro y cercano. KOOPTalentu Network pone el foco en atraer y desarrollar talento diverso, intergeneracional y multicultural, entendiendo la diversidad no como concesión sino como ventaja competitiva. Y KOOPEkintzailea quiere reforzar el emprendimiento cooperativo en sectores clave como la energía, la sostenibilidad y la digitalización, con fórmulas que den más autonomía a las comunidades frente a la concentración de poder económico.
Estas propuestas, que ahora empiezan a concretarse, tienen un punto en común: muestran que el cooperativismo no es solo una manera de hacer empresa, sino también una manera de habitar el territorio y de pensar el futuro. Un modelo que escucha, cuida, innova y construye colectivamente.
El Año Internacional de las Cooperativas es una oportunidad para decirlo con más fuerza que nunca: este movimiento no es una postal en blanco y negro ni una utopía romántica. Es un modelo probado, moderno y en evolución constante. Desde Euskadi, KOOP2040 ha supuesto un espacio compartido para acelerar la construcción de ese futuro inclusivo, justo y sostenible. Porque en un mundo que a menudo se fragmenta, el cooperativismo sigue eligiendo unir.
Seña de identidad de Euskadi
El cooperativismo forma parte del ADN de este país. Nació de la necesidad y del compromiso mutuo, no de laboratorios ni de despachos, y se ha convertido en una de las señas de identidad de Euskadi. Hoy reúne a más de 2.500 cooperativas y emplea a más de 60.000 personas, con impactos contrastados en cohesión social, igualdad y desarrollo económico. Allí donde hay cooperativas, los indicadores de bienestar son mejores: menor pobreza, mayor empleo femenino, más estabilidad laboral. No hablamos de intenciones, sino de resultados.
Kooperatibak, gizartearen mororra
Kooperatiben Goren Kontseilua, 1982an legez sortua, Euskadi Demokratikoko lehen erakundeak, tradizioa etorkizuneko begiradarekin. Bere berezitasuna izaera publiko-pribatu horretan datza, kooperatiben, administrazioen, unibertsitateen eta girarte-eragileen arteko topagune bihurtzen dena. Aniztasun horretatik abiatuta, Kontseiluak KOOP2040 bezalako prozesuak bultzatzen ditu, kooperatibismoaren eta gizartearen arteko kontratua berritzeko sortua.