Inductores de colágeno: una forma de mejorar la piel desde dentro

Doctora, ¿qué son exactamente los inductores de colágeno?

Son productos biocompatibles y biodegradables que se inyectan en la piel para activar los fibroblastos, que son las células encargadas de producir colágeno y elastina. En lugar de ‘rellenar’, lo que hacen es estimular a la piel para que se regenere por sí misma, generando colágeno tipo I y tipo III, fundamentales para mantener la firmeza y la elasticidad.

¿En qué se diferencian de los rellenos?

Mientras que los rellenos de ácido hialurónico aportan volumen inmediato, los inductores actúan de forma progresiva y regenerativa. No rellenan directamente, sino que inducen una respuesta del propio organismo. Dependiendo del material utilizado –como la hidroxiapatita cálcica o el ácido poliláctico– y de la técnica de infiltración, el médico puede modular el resultado. Si se desea, se puede obtener un leve efecto de soporte, si no, el tratamiento se centra exclusivamente en mejorar la calidad del tejido.

¿Qué mejoras nota el paciente?

Con el paso de las semanas se observa una piel más firme, con mejor grosor y densidad, además de una mejora en la flacidez o en la pérdida leve de volumen (lipoatrofia). No se trata de cambiar la expresión, sino de mejorar la estructura del tejido que sostiene la piel.

¿Son tratamientos seguros?

Sí, siempre que se apliquen en manos expertas. Los inductores son materiales biodegradables que el cuerpo va integrando poco a poco. La seguridad depende, sobre todo, de una buena valoración del paciente, la elección del producto, la dosis y la técnica de inyección.

¿Para quién están indicados?

A pacientes que buscan prevenir o tratar la flacidez, la pérdida de densidad cutánea o la lipoatrofia facial, sin modificar sus rasgos. Son tratamientos especialmente útiles a partir de los 30 años, cuando comienza a disminuir la producción natural de colágeno. Los inductores de colágeno re-presentan una de las herramientas más relevantes dentro de la medicina estética regenerativa por su capacidad de estimular los procesos naturales de reparación cutánea.

En Clínica Santisteban, la medicina estética se entiende como una herramienta para preservar la salud y la estructura de la piel, combinando rigor médico con resultados equilibrados y naturales.