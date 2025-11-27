Inductores de colágeno: una forma de mejorar la piel desde dentro

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Ofrece tratamientos totalmente personalizados en función de las características y la fisionomía de cada paciente, teniendo siempre como premisas principales la salud y el bienestar
La medicina estética actual avanza hacia tratamientos que no buscan modificar los rasgos, sino preservar y restaurar la estructura cutánea. Los inductores de colágeno se han consolidado como una herramienta médica eficaz para mejorar la calidad y firmeza de la piel mediante estimulación biológica. La doctora Sandra Toro, especialista en medicina estética en Clínica Santisteban, explica en qué consisten y cuándo están indicados.
Son productos biocompatibles y biodegradables que se inyectan en la piel para activar los fibroblastos, que son las células encargadas de producir colágeno y elastina. En lugar de ‘rellenar’, lo que hacen es estimular a la piel para que se regenere por sí misma, generando colágeno tipo I y tipo III, fundamentales para mantener la firmeza y la elasticidad.
Mientras que los rellenos de ácido hialurónico aportan volumen inmediato, los inductores actúan de forma progresiva y regenerativa. No rellenan directamente, sino que inducen una respuesta del propio organismo. Dependiendo del material utilizado –como la hidroxiapatita cálcica o el ácido poliláctico– y de la técnica de infiltración, el médico puede modular el resultado. Si se desea, se puede obtener un leve efecto de soporte, si no, el tratamiento se centra exclusivamente en mejorar la calidad del tejido.
Con el paso de las semanas se observa una piel más firme, con mejor grosor y densidad, además de una mejora en la flacidez o en la pérdida leve de volumen (lipoatrofia). No se trata de cambiar la expresión, sino de mejorar la estructura del tejido que sostiene la piel.
Sí, siempre que se apliquen en manos expertas. Los inductores son materiales biodegradables que el cuerpo va integrando poco a poco. La seguridad depende, sobre todo, de una buena valoración del paciente, la elección del producto, la dosis y la técnica de inyección.
A pacientes que buscan prevenir o tratar la flacidez, la pérdida de densidad cutánea o la lipoatrofia facial, sin modificar sus rasgos. Son tratamientos especialmente útiles a partir de los 30 años, cuando comienza a disminuir la producción natural de colágeno. Los inductores de colágeno re-presentan una de las herramientas más relevantes dentro de la medicina estética regenerativa por su capacidad de estimular los procesos naturales de reparación cutánea.
En Clínica Santisteban, la medicina estética se entiende como una herramienta para preservar la salud y la estructura de la piel, combinando rigor médico con resultados equilibrados y naturales.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Alameda Recalde, 35A (Bilbao)
Teléfono: 944 44 38 00 / 686 51 70 05 (WhatsApp)
Web: www.clinicasantisteban.com
RPS: 20/25