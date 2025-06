La asistencia sanitaria en viaje, más que una recomendación, una necesidad

¿Por qué contratar un seguro de viaje? Los datos hablan por sí solos: el 41% de las y los viajeros contrata un seguro de viaje para recuperar el dinero de la reserva si cancelan el viaje antes de su inicio. Pero las ventajas van mucho más allá de la cancelación.

Un seguro de viaje te proporciona:

• Protección las 24 horas, los 365 días del año

• Asistencia médica de calidad sin costes adicionales

• Cobertura para repatriación y transporte sanitario

• Protección ante pérdida o robo de equipaje

• Asistencia jurídica en el extranjero

• Seguro de Accidentes

• Seguro de Responsabilidad civil

En países como Cuba o Rusia, contar con un seguro médico es obligatorio para poder entrar al territorio. Pero incluso en destinos donde no es obligatorio, puede marcar la diferencia entre unas vacaciones recordadas por los buenos momentos o por una factura médica desorbitada.

La realidad es que en muchos países la asistencia médica es privada, es decir, que por estar hospitalizado te pueden cobrar. Un seguro adecuado elimina esta preocupación y te permite disfrutar de tus vacaciones con total tranquilidad.

IMQ, tu compañía sanitaria de confianza también en el extranjero

Asistencia gratuita para asegurados IMQ: Una de las grandes ventajas de ser asegurado o asegurada de IMQ es que la asistencia médica en viaje está incluida sin coste adicional. Para desplazamientos al extranjero de hasta 90 días, IMQ cubre la asistencia médica urgente hasta 12.000 euros, repatriación, transporte sanitario y diversas prestaciones asistenciales.

Esta cobertura incluye:

• Atención médica, hospitalización e intervención quirúrgica de urgencia

• Gastos farmacéuticos y odontológicos de urgencia

• Envío de medicamentos al extranjero

• Traslado sanitario o repatriación médica

Los servicios de videoconsulta y chat médico permiten consultar al médico o pediatra desde cualquier lugar del mundo

Telemedicina sin fronteras: La revolución digital ha llegado también a la medicina de viaje. IMQ pone a disposición de sus aseguradas y asegurados servicios de videoconsulta y chat médico, permitiendo consultar con tu médico de cabecera o pediatra de confianza desde cualquier lugar del mundo.

Este servicio es especialmente valioso cuando tienes dudas sobre síntomas menores o necesitas orientación médica antes de acudir a un centro sanitario local. De ahí la necesidad de un móvil en tu botiquín de primeros auxilios a la hora de irte de vacaciones. Te vas fuera, pero te vas con tus médicos de IMQ.

Seguro IMQ Viaje para una protección completa (seas o no cliente de IMQ): Para quienes buscan una cobertura más amplia, IMQ ofrece su seguro de viaje específico con coberturas para gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios.

Este seguro incluye ventajas adicionales como:

• Sin franquicias ni copagos

• Traslado sanitario o repatriación médica

• Asistencia para incidencias en vuelos y viajes

• Cancelación del viaje

• Protección ante pérdida o robo de documentos personales

• Gastos de anulación

• Seguro de Accidentes

• Cobertura opcional de responsabilidad civil

Nueva modalidad seguro IMQ Viaje: Desde el 23 de junio IMQ cuenta, además, con una modalidad de seguro de viaje especialmente diseñada para las y los más previsores; para aquellas y aquellos que buscan la tranquilidad total. Con este objetivo ha ampliado la cobertura para Asistencia Sanitaria hasta 500.000 euros. Medio millón de euros de tranquilidad.

Sin letra pequeña ni sorpresas. Únicamente se modifica el capital asegurado. Todo lo demás -coberturas, límites, condiciones- permanece exactamente igual. Nada de complicaciones ni cambios extraños.

En resumen, tres opciones para todos los bolsillos y destinos que se adaptan como un traje a medida:

• 60.000 euros: Para escapadas europeas sin complicaciones

• 200.000 euros: El término medio perfecto

• 500.000 euros: Para los más previsores, para aquellos que buscan mayor tranquilidad

Porque nunca sabes lo que puede pasar, y en algunos países, los gastos médicos pueden llegar a ser muy altos, con el seguro IMQ Viaje, tienes la tranquilidad de estar protegido ante cualquier imprevisto.

Viajar con tranquilidad es posible

Las vacaciones son un derecho y una necesidad. Todos merecemos desconectar, explorar nuevos lugares y crear recuerdos inolvidables. Sin embargo, como hemos visto, los imprevistos médicos pueden convertir el viaje de nuestros sueños en una pesadilla.

La clave está en la preparación: un botiquín bien equipado, tu móvil siempre cargado y, sobre todo, la tranquilidad que proporciona una buena cobertura sanitaria.

Para las y los residentes en Euskadi, IMQ ofrece esa tranquilidad tanto a través de su cobertura gratuita para asegurados como mediante su seguro de viaje específico.

Porque al final, como dice el refrán, ‘más vale prevenir que curar’. Y en el caso de los viajes, más vale estar protegido que lamentarse. Que una medusa no te quite ni una hora de sol, que un dolor de cabeza no arruine tu visita al museo más esperado, y que la distancia de casa no sea sinónimo de desprotección. Si tienes cobertura en la punta del Himalaya, tienes un médico IMQ.