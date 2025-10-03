Grandas Dental Spa es especialista en implantes de carga inmediata. ¿En qué consisten?

Los implantes de carga inmediata son una revolucionaria técnica dental que permite al paciente recibir implantes y una nueva sonrisa funcional en solo 24 horas. Este tratamiento ofrece una solución rápida y efectiva para quienes han perdido uno o más dientes, devolviendo no solo la estética de la sonrisa sino también la funcionalidad para comer y hablar con confianza.

¿Cuál es la principal diferencia respecto a los implantes tradicionales?

La principal diferencia radica en el tiempo y la comodidad. Mientras que los implantes tradicionales pueden requerir varios meses y múltiples visitas para completar el proceso, los de carga inmediata permiten al paciente salir de nuestra clínica con una sonrisa renovada en un solo día. Además, al evitar las prótesis temporales, el paciente experimenta menos molestias y una recuperación más rápida.

¿Cómo es el proceso desde que el paciente llega a la consulta?

Desde el primer momento, nos enfocamos en brindar una experiencia cómoda y relajante. El paciente recibe una consulta clínica inicial gratuita donde evaluamos su salud dental y discutimos sus necesidades y expectativas. En la consulta inicial, se realiza una evaluación detallada del estado de la salud bucal del paciente, discutiendo sus objetivos y expectativas, y tomando escáneres 3D y TAC de maxilares para un diagnóstico preciso. Luego, se desarrolla un plan de tratamiento personalizado. La siguiente fase es la fase quirúrgica. Se insertarán varios implantes dentales en puntos estratégicos del maxilar utilizando guías quirúrgicas para garantizar una colocación precisa y segura. Esta cirugía puede hacerse con el servicio de sedación consciente, con nuestro anestesiólogo, lo que garantiza comodidad y cero estrés para el paciente. Una vez realizada la fase quirúrgica el paciente recibirá sus dientes fijos en tan solo 24 horas, dientes que le permitirán comer, hablar y sonreír como nunca antes.

¿Cuáles son las principales ventajas de la carga inmediata?

Las ventajas son múltiples: el paciente recupera su sonrisa y funcionalidad dental en 24 horas, lo que mejora su confianza y calidad de vida de inmediato. La rapidez del tratamiento minimiza el tiempo de espera y el uso de prótesis temporales de quitar y poner. Además, la técnica de carga inmediata reduce el tiempo de recuperación y las molestias postoperatorias, permitiendo una reintegración rápida a las actividades diarias.

¿Qué tipo de pacientes se interesan por este tipo de implantes?

Este tratamiento atrae a pacientes que ya están cansados de las dentaduras de quita y pon, aquellos que no pueden masticar y disfrutar de sus comidas favoritas debido a la falta de dientes. También tratamos a pacientes que han dejado de sonreír y han perdido la confianza en sí mismos. Muchos pacientes buscan una solución rápida debido a eventos importantes próximos, como la boda de sus hijos, aniversarios u otros momentos significativos en sus vidas. También atendemos a personas a quienes se les ha dicho que no pueden tener implantes debido a la falta de hueso. Nuestro cirujano oral, un especialista en tratamientos de alta complejidad, utiliza regularmente implantes pterigoideos y cigomáticos. Estas técnicas avanzadas nos permiten ofrecer soluciones efectivas incluso en los casos más desafiantes. En Grandas Dental Spa, somos expertos en proporcionar tratamientos que otros consideran imposibles, brindando esperanza y resultados excepcionales a todos nuestros pacientes. Para todos ellos, los implantes de carga inmediata representan una oportunidad de cambio total en su calidad de vida.

Más tratamientos

También son especialistas en la ortodoncia invisible, muy de moda por la importancia que se le da a la estética dental.

Así es, en Grandas Dental Spa ofrecemos la ortodoncia invisible, pero no cualquier ortodoncia. Utilizamos Invisalign, la marca líder en el mercado. Este sistema es seguro, predecible y ya ha cambiado más de 17 millones de sonrisas en el mundo. Invisalign permite corregir la alineación dental de manera discreta, segura y cómoda, utilizando alineadores transparentes personalizados que se adaptan a la vida del paciente sin afectar su estética ni comodidad diaria. Aunque la ortodoncia invisible no es solo una solución estética. La correcta alineación de la mordida es crucial para una buena salud dental y general. Una mordida desalineada puede causar problemas como dolor de mandíbula, desgaste desigual de los dientes, y dificultades para masticar y hablar.

¿Qué otros tratamientos ofrecen en Grandas Dental Spa?

En Grandas Dental Spa nos enorgullecemos de ofrecer una amplia gama de tratamientos dentales de alta calidad. Contamos con un equipo de especialistas en todas las áreas: periodoncia, endodoncia, ortodoncia, rehabilitación, estética y cirugía. Invertimos en la última tecnología, como la odontología láser. Esta avanzada tecnología nos permite realizar procedimientos con mayor precisión, menos dolor y una recuperación más rápida. Muy pocas clínicas cuentan con esta tecnología, lo que nos permite brindar a nuestros pacientes un servicio verdaderamente excepcional. Todos nuestros tratamientos son realizados en un entorno que combina tecnología de punta con la relajación y la comodidad de un spa dental, para asegurar que nuestros pacientes no solo reciban el mejor tratamiento, sino también la mejor experiencia.