La segunda edición del foro ‘NeuroKonektinn, conectando ciencia y personas’ organizado por EL CORREO en colaboración con Roche Farma reunió a expertos y pacientes para hablar de la relación entre deporte y neurología
A estas alturas pocas dudas quedan de que practicar deporte de manera regular tiene múltiples beneficios para el organismo. Nos ayuda a mantener un peso adecuado, a mejorar la flexibilidad y la resistencia, a tonificar los músculos e incluso a segregar hormonas relacionadas con la felicidad. Pero no son solo físicos sus efectos positivos. El impacto del ejercicio al ayudar a la prevención de enfermedades neurológicas, y sus efectos beneficiosos para pacientes de Parkinson, esclerosis, Alzheimer u otras patologías de la misma índole fue el núcleo central de la segunda edición del Foro ‘NeuroKonektinn, conectando ciencia y personas’, organizado por EL CORREO en colaboración con Roche Farma. Y quedó claro que el tema, además de ser interesante, tiene tirón, ya que más de 150 personas asistieron el evento celebrado en la Torre BAT, presentado por la periodista Ainhoa García y moderado por Marta Fernández Rivera, responsable de comunicación y marketing de GaituzSport.
Pero ¿cómo influye exactamente el ejercicio físico en la actividad cerebral?, o más concretamente ¿cómo se puede llegar a meta conscientes después de correr un maratón? Esa pregunta es la que se estuvo haciendo durante años el doctor en Neurobiología Carlos Matute, presidente de la Sociedad Española de Neurociencia y corredor. Con esta premisa en mente se unió a otros expertos como el doctor Alfredo Rodríguez Antigüedad, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Cruces, y también participante en el foro, además de un especialista en imagen cerebral, un neurólogo y un neurorradiólogo, y llevaron a cabo un estudio que se ha publicado recientemente en la prestigiosa revista ‘Nature’. Matute detalló lo que sucede en nuestro cerebro ante un esfuerzo de este nivel. «Cuando la reserva metabólica se ha terminado ¿qué hace el cerebro para mantenerse vivo? La mitad del cerebro es mielina, que es una grasa y sirve como protección». Para comprobar qué pasaba con la mielina realizaron pruebas de resonancia magnética previas a la carrera y al terminarla, y comprobaron que «el cerebro tiene pequeñas reducciones de mielina en ciertas áreas. Pero otra resonancia posterior demostró que los niveles de mielina se revertían. O sea, el almacén de mielina que tenemos se reduce y luego se repone», expuso el experto.
Además, no solo pudieron comprobar esto, sino que descubrieron que el cerebro se comporta de manera diferente según la edad. «Esto era impredecible, no es fácil pensar que el cerebro pueda cambiar en cualquier época y lugar. Sabiendo esto podemos impactar en más gente que ha perdido su mielina, como pacientes con Esclerosis Múltiple, o que la tienen deteriorada como aquellos que sufren Alzheimer», ratificó.
Y eso, que la mielina estaba considerada como una de las células ‘tontas’ del cerebro. «Lo que se ve gracias al estudio es que son suministradoras de energía en momentos concretos lo que nos abre una línea de investigación», añadió el doctor Rodríguez Antigüedad.
No obstante, esto puede hacer pensar que el deporte puede resultar perjudicial, pero nada más lejos de la realidad. «Cuando salió el estudio en algunos medios se llegó a publicar que cuando corremos nos ‘comemos’ nuestro cerebro, pero no es así. Yo he corrido 18 maratones, ustedes juzgarán si estoy bien», ironizó Matute. Eso sí, los expertos destacaron la importancia del entrenamiento. «Más allá de lo físico éste es metabólico. Cuando corres una maratón estás optimizando tu metabolismo, luego hacer muchos ya depende de la genética» o de cierta locura si tenemos en cuenta pruebas como completar siete maratones en siete días en siete continentes. «Y yo pensando que solo hay 5», rió el neurobiólogo. Y advirtió que «si la recuperación es correcta te dolerán las rodillas antes que el cerebro».
De hecho, ante la pregunta directa de si el deporte es un protector contra el deterioro cognitivo, los especialistas lo tuvieron claro. «Sí, rotundo», reaccionó Alfredo Rodríguez Antigüedad. «Los hábitos saludables como el ejercicio o cuidar la alimentación pueden retrasar el deterioro cognitivo hasta un 40%. Lo que pasa es que a veces la gente quiere un remedio, y que sea caro, para creérselo, pero hay cosas que están a nuestro alcance», reconoció el jefe de Neurología de Cruces.
«El ejercicio es como un plan de pensiones. Cuanto antes empiece uno a ahorrar más colchón tendrá», incidió Matute. «No hace falta hacer una maratón. Puede ser subir escaleras, ir al gimnasio, moverse… Vamos a vivir lo que tengamos que vivir mejor, y probablemente más».
Si algo quedó claro en el foro, es el lugar destacado que ocupa Bizkaia liderando la investigación en neurociencias en Euskadi y como referente en el Estado, a través del trabajo que se desarrolla en el Instituto de Investigación Biobizkaia y el Hospital Universitario de Cruces. El territorio agrupa a numerosos expertos, pero también laboratorios de nivel. La doctora Mar Mendibe, directora de BioBizkaia, inauguró en enero el laboratorio BioBizkaia BBK Brain Lab que está centrado en estudiar enfermedades neurodegenerativas. Algo que, como destacó Mendibe, «era una necesidad». «Es un modelo muy innovador porque partimos de las necesidades de la población. Cada vez vivimos más años por lo que cada vez hay más enfermedades, por lo que vimos una oportunidad», comentó la especialista. Por ello, la misión del laboratorio es generar impacto que mejore la salud de las personas.
¿Y qué fue lo primero que hicieron para ello? «Fichar talento, como los deportistas. Trajimos investigadores que pudieran colaborar con los médicos que trabajan en Osakidetza y generaran alrededor de nuestros neurólogos un ecosistema de colaboración», detalló. Empezaron con Parkinson y continuaron con la ELA, y en solo 8 meses han hecho grandes avances y descubrieron que cuando hacían un avance para una enfermedad también se beneficiaba a otras. «El modelo de funcionamiento es extrapolable a otras especialidades, esa recuperación del talento se puede dar en cualquier otra especialidad. Las infraestructuras ayudan pero el talento es fundamental».
Mendibe quiso mandar también un mensaje de esperanza realista. «El optimismo atrae la colaboración, es un nuevo modelo, por lo que debemos ser optimistas. Es verdad que ahora está muy de moda el ejercicio físico, pero es algo que ya se venía haciendo de antes. De hecho, hay un proyecto llamado Séneca en el que pacientes con cáncer, con tumores de cabeza y cuello, hacen ejercicio controlado mientras reciben quimioterapia. Ahora lo están llevando a cabo en niños con tumores gracias a La Cuadri del Hospi en Cruces y está beneficiándoles en situaciones muy duras».
Y si el deporte es tan bueno para prevenir y mejorar la clínica ante todo tipo de enfermedades, no sólo las neurológicas, ¿cuál es el principal desafío para que se convierta en práctica social de todos los pacientes? «La asignación. No todo el mundo puede o debe hacer lo mismo. Hay que adecuar cada actividad a la situación de cada persona, y eso no es fácil», reconoció Rodríguez Antigüedad.
Larraitz Cuéllar, responsable de Neurociencias de Roche Farma en Euskadi, cerró el foro con una reflexión. «Vale la pena invertir en innovación, pero la ciencia no avanza en solitario. La innovación que transforma las vidas es colaborativa. Nuestro objetivo es que en las neurociencias otro futuro sea posible».
En la mesa redonda también tomó parte Aketza Sánchez, deportista, paciente neurológico y presidente de la asociación Goazen Up, un excelente ejemplo de lo que el deporte puede llegar a conseguir. En el caso de Aketza su vida sufrió un revés un soleado 28 de febrero, mientras daba una clase de surf en Plentzia. «De repente pegué contra el fondo y recuerdo estar boca abajo y pensar, ‘esto no puede acabar aquí’ y que me importaba más la que había liado y lo que podían pasar mi familia y amigos que en mí mismo», rememoró.
Tras el accidente quedó paralizado de cintura para abajo, pero tuvo muy claro que no iba a permitir que algo así le alejara del deporte. «Me decían que no iba a poder, pero yo estaba seguro de que sí. Si tienes un bloqueo no podrás hacer nada, pero yo estaba convencido de que podría», aseguró. Aunque reconoce que eso no significa que todo el mundo con parálisis vaya a poder volver a caminar. «En mi caso, con progresión y constancia pude. Cuando pude mover algo el pie fui haciendo ejercicios a diario, luego con el talón, luego la rodilla…», hasta que finalmente pudo volver a caminar y a subirse a una tabla, aunque en lugar de a una de surf, a una de paddle surf. «Yo quise volver al mar (no en vano le llaman Waterman). Y estoy convencido de que si el deporte incluye naturaleza y agua esto ayuda mucho. El deporte no es ponerte a hacer dominadas, es movilidad», destaca.
Eso sí, cuidar la salud mental en un caso como el suyo también es primordial. «Yo escribía todo y estaba positivo todo el tiempo. Pero eso no quita que llorase todas las noches. Tenía un miedo atroz de dormir solo, por ejemplo. Pero el amor también me ayudó mucho, aunque parezca una obviedad».
Koldo Berganzo, director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, también dejó claro que el deporte «influye en la calidad de vida y juega un gran papel en la prevención, tratamiento y rehabilitación de patologías que afectan al sistema nervioso». Por ello, destacó la importancia de la atención primaria para detectar las necesidades de los pacientes y lo que supone integrar la fisioterapia que «ha posibilitado una nueva vía para la prescripción del ejercicio físico».
Berganzo, quien también es neurólogo, mencionó algunos de los programas que tiene en vigor Osakidetza para potenciar la práctica de actividad física como la red Euskadi Aktiboa o Mugiment, «que tiene como objetivo una sociedad vasca activa», y quiso dejar claro que este tipo de foros, «no sirven solo para compartir conocimientos científicos, sino que tienden puentes entre los investigadores, profesionales, educadores, pacientes y el conjunto de la sociedad. Porque entender el cerebro es entender también cómo cuidarlo». «La ciencia cuando se comunica y se comparte se convierte en motor de transformación social», concluyó.