¿Nos 'comemos' nuestro cerebro?

No obstante, esto puede hacer pensar que el deporte puede resultar perjudicial, pero nada más lejos de la realidad. «Cuando salió el estudio en algunos medios se llegó a publicar que cuando corremos nos ‘comemos’ nuestro cerebro, pero no es así. Yo he corrido 18 maratones, ustedes juzgarán si estoy bien», ironizó Matute. Eso sí, los expertos destacaron la importancia del entrenamiento. «Más allá de lo físico éste es metabólico. Cuando corres una maratón estás optimizando tu metabolismo, luego hacer muchos ya depende de la genética» o de cierta locura si tenemos en cuenta pruebas como completar siete maratones en siete días en siete continentes. «Y yo pensando que solo hay 5», rió el neurobiólogo. Y advirtió que «si la recuperación es correcta te dolerán las rodillas antes que el cerebro».

De hecho, ante la pregunta directa de si el deporte es un protector contra el deterioro cognitivo, los especialistas lo tuvieron claro. «Sí, rotundo», reaccionó Alfredo Rodríguez Antigüedad. «Los hábitos saludables como el ejercicio o cuidar la alimentación pueden retrasar el deterioro cognitivo hasta un 40%. Lo que pasa es que a veces la gente quiere un remedio, y que sea caro, para creérselo, pero hay cosas que están a nuestro alcance», reconoció el jefe de Neurología de Cruces.

«El ejercicio es como un plan de pensiones. Cuanto antes empiece uno a ahorrar más colchón tendrá», incidió Matute. «No hace falta hacer una maratón. Puede ser subir escaleras, ir al gimnasio, moverse… Vamos a vivir lo que tengamos que vivir mejor, y probablemente más».

Alto nivel

Si algo quedó claro en el foro, es el lugar destacado que ocupa Biz­kaia liderando la investigación en neurociencias en Euskadi y como referente en el Estado, a través del trabajo que se desarrolla en el Instituto de Investigación Biobizkaia y el Hospital Universitario de Cruces. El territorio agrupa a numerosos expertos, pero también laboratorios de nivel. La doctora Mar Mendibe, directora de BioBizkaia, inauguró en enero el laboratorio BioBizkaia BBK Brain Lab que está centrado en estudiar enfermedades neurodegenerativas. Algo que, como destacó Mendibe, «era una necesidad». «Es un modelo muy innovador porque partimos de las necesidades de la población. Cada vez vivimos más años por lo que cada vez hay más enfermedades, por lo que vimos una oportunidad», comentó la especialista. Por ello, la misión del laboratorio es generar impacto que mejore la salud de las personas.

¿Y qué fue lo primero que hicieron para ello? «Fichar talento, como los deportistas. Trajimos investigadores que pudieran colaborar con los médicos que trabajan en Osakidetza y generaran alrededor de nuestros neurólogos un ecosistema de colaboración», detalló. Empezaron con Parkinson y continuaron con la ELA, y en solo 8 meses han hecho grandes avances y descubrieron que cuando hacían un avance para una enfermedad también se beneficiaba a otras. «El modelo de funcionamiento es extrapolable a otras especialidades, esa recuperación del talento se puede dar en cualquier otra especialidad. Las infraestructuras ayudan pero el talento es fundamental».

Mendibe quiso mandar también un mensaje de esperanza realista. «El optimismo atrae la colaboración, es un nuevo modelo, por lo que debemos ser optimistas. Es verdad que ahora está muy de moda el ejercicio físico, pero es algo que ya se venía haciendo de antes. De hecho, hay un proyecto llamado Séneca en el que pacientes con cáncer, con tumores de cabeza y cuello, hacen ejercicio controlado mientras reciben quimioterapia. Ahora lo están llevando a cabo en niños con tumores gracias a La Cuadri del Hospi en Cruces y está beneficiándoles en situaciones muy duras».

Y si el deporte es tan bueno para prevenir y mejorar la clínica ante todo tipo de enfermedades, no sólo las neurológicas, ¿cuál es el principal desafío para que se convierta en práctica social de todos los pacientes? «La asignación. No todo el mundo puede o debe hacer lo mismo. Hay que adecuar cada actividad a la situación de cada persona, y eso no es fácil», reconoció Rodríguez Antigüedad.

Larraitz Cuéllar, responsable de Neurociencias de Roche Farma en Euskadi, cerró el foro con una reflexión. «Vale la pena invertir en innovación, pero la ciencia no avanza en solitario. La innovación que transforma las vidas es colaborativa. Nuestro objetivo es que en las neurociencias otro futuro sea posible».