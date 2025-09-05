Este septiembre vuelve a tu mejor versión en el gimnasio UP&YOU

Secciones
El gimnasio que transforma el entrenamiento en una experiencia única, con tecnología de vanguardia, piscina, spa y más de 200 clases semanales
Tras el verano, es el momento perfecto para retomar hábitos saludables y recuperar energía. En pleno corazón de Bilbao, UP&YOU ofrece un concepto de gimnasio diferente: un espacio innovador en el que deporte, bienestar y motivación se unen para ayudarte a conseguir tus objetivos de forma segura, eficaz… y divertida.
Desde el primer día, cada socio recibe un servicio de asesoramiento deportivo personalizado, con entrevista inicial y pautas de entrenamiento, nutrición y recuperación. El objetivo es claro: que disfrutes al máximo de todo lo que ofrece el centro desde el primer momento.
UP&YOU incorpora este año lo último en tecnología deportiva: un sistema que evalúa el estado físico mediante pruebas rápidas de movilidad, fuerza, equilibrio, cardio y composición corporal. Con los resultados, genera un programa de entrenamiento adaptado que evoluciona según tus progresos. Un plan hecho a tu medida con inteligencia artificial.
Los socios de UP&YOU acceden a más de 200 clases semanales, piscina, spa y espacios especializados:
• Biocircuit Studio: circuito inteligente para entrenar todo el cuerpo en solo 20 minutos. Los equipos de última generación se adaptan automáticamente a tus necesidades, ajusta las resistencias y el ritmo de ejecución para que tú, solamente, ¡te concentres en entrenar!
• Barre Studio: una fusión entre ballet, pilates y yoga, combinando ejercicios de fuerza con cardio. Una actividad física completa y adictiva.
• Bamboo Yoga: clases de Hot Yoga, Yoga Aéreo, Yoga Integral, Vinyasa, Hatha y Meditación, en un lugar perfecto donde descubrir y profundizar en la práctica de yoga.
• Victorious Bootcamp: running, fuerza y boxeo en un entrenamiento de alta intensidad. ¡Un auténtico desafío!
• Bike Republic: un concepto de cycling innovador y muy diferente a lo que hayas probado antes.
• The Jungle: zona de entrenamiento funcional con retos y actividades en grupo.
• Water & Spa: espectacular piscina y completo spa para entrenar, nadar y relajarse.
• The Miller: propuestas de alimentación saludable, complemento perfecto al entrenamiento.
Todo incluido bajo una sola cuota
Desde 65,5 €/mes, los socios disfrutan de todas las actividades, piscina, spa, estudios boutique, servicio de toallas y mucho más.
Este mes de septiembre, UP&YOU ofrece condiciones especiales y la posibilidad de probar gratis un día sin compromiso para vivir la experiencia en primera persona: www.upandyou.es/prueba-gratis
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: UP&YOU Bilbao – Manuel Allende, 18, Bilbao
Teléfono: 944 005 600 | WhatsApp: 688 766 179
Email: hola@upandyou.es
Web: www.upandyou.es