Este septiembre vuelve a tu mejor versión en el gimnasio UP&YOU

Tras el verano, es el momento perfecto para retomar hábitos saludables y recuperar energía. En pleno corazón de Bilbao, UP&YOU ofrece un concepto de gimnasio diferente: un espacio innovador en el que deporte, bienestar y motivación se unen para ayudarte a conseguir tus objetivos de forma segura, eficaz… y divertida.

Desde el primer día, cada socio recibe un servicio de asesoramiento deportivo personalizado, con entrevista inicial y pautas de entrenamiento, nutrición y recuperación. El objetivo es claro: que disfrutes al máximo de todo lo que ofrece el centro desde el primer momento.

La gran novedad del curso: Check Up

UP&YOU incorpora este año lo último en tecnología deportiva: un sistema que evalúa el estado físico mediante pruebas rápidas de movilidad, fuerza, equilibrio, cardio y composición corporal. Con los resultados, genera un programa de entrenamiento adaptado que evoluciona según tus progresos. Un plan hecho a tu medida con inteligencia artificial.