El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
UP&YOU

Este septiembre vuelve a tu mejor versión en el gimnasio UP&YOU

El gimnasio que transforma el entrenamiento en una experiencia única, con tecnología de vanguardia, piscina, spa y más de 200 clases semanales

EL CORREO

Compartir

Tras el verano, es el momento perfecto para retomar hábitos saludables y recuperar energía. En pleno corazón de Bilbao, UP&YOU ofrece un concepto de gimnasio diferente: un espacio innovador en el que deporte, bienestar y motivación se unen para ayudarte a conseguir tus objetivos de forma segura, eficaz… y divertida.

Desde el primer día, cada socio recibe un servicio de asesoramiento deportivo personalizado, con entrevista inicial y pautas de entrenamiento, nutrición y recuperación. El objetivo es claro: que disfrutes al máximo de todo lo que ofrece el centro desde el primer momento.

La gran novedad del curso: Check Up

UP&YOU incorpora este año lo último en tecnología deportiva: un sistema que evalúa el estado físico mediante pruebas rápidas de movilidad, fuerza, equilibrio, cardio y composición corporal. Con los resultados, genera un programa de entrenamiento adaptado que evoluciona según tus progresos. Un plan hecho a tu medida con inteligencia artificial.

avanti
indietro

Más que un gimnasio: una experiencia fitness global

Los socios de UP&YOU acceden a más de 200 clases semanales, piscina, spa y espacios especializados:

• Biocircuit Studio: circuito inteligente para entrenar todo el cuerpo en solo 20 minutos. Los equipos de última generación se adaptan automáticamente a tus necesidades, ajusta las resistencias y el ritmo de ejecución para que tú, solamente, ¡te concentres en entrenar!

• Barre Studio: una fusión entre ballet, pilates y yoga, combinando ejercicios de fuerza con cardio. Una actividad física completa y adictiva.

• Bamboo Yoga: clases de Hot Yoga, Yoga Aéreo, Yoga Integral, Vinyasa, Hatha y Meditación, en un lugar perfecto donde descubrir y profundizar en la práctica de yoga.

• Victorious Bootcamp: running, fuerza y boxeo en un entrenamiento de alta intensidad. ¡Un auténtico desafío!

• Bike Republic: un concepto de cycling innovador y muy diferente a lo que hayas probado antes.

• The Jungle: zona de entrenamiento funcional con retos y actividades en grupo.

• Water & Spa: espectacular piscina y completo spa para entrenar, nadar y relajarse.

• The Miller: propuestas de alimentación saludable, complemento perfecto al entrenamiento.

Todo incluido bajo una sola cuota

Desde 65,5 €/mes, los socios disfrutan de todas las actividades, piscina, spa, estudios boutique, servicio de toallas y mucho más.

Este mes de septiembre, UP&YOU ofrece condiciones especiales y la posibilidad de probar gratis un día sin compromiso para vivir la experiencia en primera persona:  www.upandyou.es/prueba-gratis

MÁS INFORMACIÓN 

Dirección: UP&YOU Bilbao – Manuel Allende, 18, Bilbao

Teléfono: 944 005 600 | WhatsApp: 688 766 179

Email: hola@upandyou.es

Web:  www.upandyou.es

Compartir

Content Service elaborado por SRB Ediciones.