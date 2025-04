¿Estás preparado para lo que viene con la IA? Bilbao acoge BizkaIA Summit, el congreso que lo explica todo

Panel de expertos

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en conferencias, mesas redondas y ponencias impartidas por algunas de las voces más reconocidas en el ámbito de la IA. Se hablará de tecnología cuántica, talento, transformación digital y ciberseguridad, entre otros temas.

«El problema es que, como sociedad, no estamos preparados. La tecnología avanza mucho más rápido que nuestra capacidad de adaptación, y eso genera tensiones enormes. Este tipo de eventos son fundamentales porque ayudan a entender lo que está ocurriendo. Hoy, no saber usar herramientas como GPT o Copilot es como no saber leer hace 50 años. Es así de serio», explica Jon Hernández, divulgador de IA, que participará con la charla IA: ¿ola o tsunami?

Por su parte, la periodista especializada en tecnología Marta Peirano apunta que «la mayoría de la gente todavía no sabe realmente qué es la inteligencia artificial, porque quienes más hablan de ella son las empresas que la crearon». Considera clave que se reúnan expertos con conocimientos técnicos e históricos «para explicar de qué tecnologías estamos hablando» y poder responder a muchas de las preguntas que se abren de cara al futuro.

Cristina Aranda, doctora en Lingüística y miembro de la Fundación ELLIS, considera que estos encuentros «ayudan a perderle el miedo a la IA, a motivar su empleo en distintas áreas empresariales e incluso a emprender». Pero también recuerda que es imprescindible «asumir los retos sociales, éticos y regulatorios que plantea esta tecnología». Para Aranda, resulta fundamental que cualquier persona, sea del ámbito que sea, entienda sus posibilidades y límites, porque «la inteligencia artificial no va a quitarnos el trabajo, pero sí nos va a quitar tareas. Y lo hará quien sepa usarla. Por eso es clave estar al día, entender también qué ocurre con nuestros datos y exigir protección a los gobiernos».

bizkaIA Summit no solo ofrece un espacio para entender la inteligencia artificial, sino también para actuar. Formarse, debatir y crear red son hoy claves para no quedarse atrás en una transformación que ya está en marcha. Porque la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente que estamos aprendiendo a construir.