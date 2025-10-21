La visión del propio sector cinematográfico estuvo representada en el coloquio ‘Vitoria-Gasteiz, escenario de cine’ por Kevin Iglesias, productor de Amania Films. «El hecho de que se hayan multiplicado los rodajes es muy positivo para la industria local y también para la ciudad en general y para todos los proveedores y el movimiento económico que genera», destacó el profesional. «Es una oportunidad para que terminemos de consolidarlo y para que el sector audiovisual sea importante a largo plazo» en la ciudad, puso sobre la mesa Iglesias.