Entrevista con Iñaki Urrutia, alcalde de Abanto Zierbena

¿Cómo ha ido este último año de legislatura?

Está siendo un año especialmente atareado, con varios proyectos ejecutados, varios en marcha y otros previstos en el presupuesto de este año 2025 que esperamos poder poner en marcha de aquí a fin de año. Estamos contentos con el nivel de cumplimiento a día de hoy de nuestro Plan de Legislatura 2023-2027 y los datos nos avalan; hasta la fecha, de los 67 proyectos y/o acciones que contiene el Plan, 32 se han finalizado (el 47,76%), 20 están en ejecución (el 29,85%) y 15 están aún sin comenzar (el 22,39%). Creemos que son cifras que demuestran una buena labor y planificación por parte del equipo de gobierno, no obstante, nuestro objetivo es llegar al máximo nivel de cumplimiento posible de los compromisos que adquirimos con nuestros vecinos y vecinas allá por mayo de 2023, por lo que seguiremos trabajando con la misma intensidad.

¿Y el barrio de Peñucas? ¿Cómo van esas obras de rehabilitación y mejora de la accesibilidad?

Es una de las actuaciones más laboriosas, pero también una de las más satisfactorias para nosotros y nosotras. Se va a reurbanizar todo Peñucas, mejorando así la accesibilidad para los 20 portales que forman parte del barrio, además de un parking con cerca de 40 plazas. Esto quiere decir que estamos mejorando la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas y además, consiguiendo subvenciones millonarias para acometer dicha obra y para que los vecinos y vecinas puedan abordar al mismo tiempo la rehabilitación de sus fachadas y la colocación de ascensores en cada uno de los portales.

¿Qué proyectos destacables tienen en ejecución ahora mismo?

Tenemos en marcha una obra para colocar dos ascensores en el barrio de San Miguel para proporcionar accesibilidad universal a esa zona, uniendo Avenida El Minero con el barrio Cotarro y mejorando también de esta manera el día a día de las y los vecinos de San Miguel, además de ayudar a muchos aitas y amas que tienen que utilizar ese trayecto para acercar e ir a recoger a sus peques a la Ikastola Etorkizuna, colegio Buenos Aires y a la Haurreskola de Gallarta, todos ellos situados cerca de los nuevos ascensores.

Cabe mencionar el proceso participativo que hemos abierto para dotar a nuestro municipio de una zona multideportiva propuesta en el campo de fútbol Federico Valbuena y sus aledaños. Nuestra intención es crear, con la ayuda y la opinión de nuestras y nuestros vecinos, asociaciones y clubs deportivos un espacio que de respuesta a las necesidades y anhelos deportivos del municipio. Este es un proyecto que se realizará por fases y priorizando necesidades, pero creo que es verdaderamente necesario e ilusionante.

¿Y a partir de aquí que proyectos quedan por llevar adelante?

De aquí a final de año tenemos planificados varios proyectos. Entre ellos están la apertura del bar de jubilados de Sanfuentes y la compra del antiguo cine de Sanfuentes para, posteriormente, abrir un proceso de escucha para decidir qué uso darle. Se pretende también realizar una actuación importante de accesibilidad en el grupo Montellano de Sanfuentes. Queremos lanzar una prueba piloto de 3 meses poniendo un minibús que unirá Gallarta, Sanfuentes y Las Carreras y sus estaciones de tren mediante un recorrido fijo y que también dará servicio a demanda, con el fin de cubrir las necesidades de los barrios más alejados. También queremos mejorar el alumbrado municipal y realizar el asfaltado del polígono industrial El Campillo con los presupuestos 2025. Y ya de cara al próximo año, tenemos proyectos importantes para Las Carreras mediante los cuales se pretende dar solución a uno de los principales problemas que es el aparcamiento.