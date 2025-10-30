Ahora, para apoyar aún más su tarea, demuestra su compromiso triplicando su presupuesto para pymes y acortando su plazo de respuesta. Una empresa que solicite su financiación en apenas 30 o 40 días puede obtenerla.

Enisa pone también pone en valor la financiación destinada a Emprendedoras Digitales. Teniendo en cuenta que la brecha de género sigue impidiendo a las mujeres el acceso a recursos financieros —según el Informe Mundial GEM en casi la mitad de las economías (25 de 51), incluidas las 10 economías del grupo de renta alta— esta es la realidad, o que, en Euskadi, a pesar de liderarse el ranking de igualdad entre hombres y mujeres a la hora de emprender, los emprendedores movilizan más del doble de inversión que ellas en el momento de su creación, es una muy buena opción.

Esta línea ya suma 334 préstamos aprobados por cerca de 51 millones de euros. 14 de ellos son vascos y suponen un desembolso de cerca de 3 millones de euros.

Sin duda, sumar lo público en el eslabón del emprendimiento es apostar por el futuro.