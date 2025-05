codenor

Los diez mandamientos a seguir en la rehabilitación de un edificio

Rehabilitar un edificio no es algo en lo que pensemos en nuestro día a día ya que, a priori, suele ser más bien una cuestión de necesidad. Pero cuando llega el momento de acometer esa obra se puede ver que, en realidad, tiene muchas ventajas. «La primera y más clara es la seguridad de la edificación, tanto para los propietarios como para los usuarios de la vía pública», defiende Gorka Aburto, CEO de Codenor.

Además son muy importantes «la mejora estética, tanto del propio edificio como del entorno, la mejora en el confort, la habitabilidad, la accesibilidad, la salubridad, la revalorización de las viviendas y la creación de empleo, siendo la rehabilitación un motor económico que crea miles de puestos de trabajo, pero sin duda, la que genera un mayor impacto, es el ahorro económico y energético», añade Aburto. No en vano, llevar a cabo una obra de esta envergadura conlleva tomar una serie de decisiones técnicas y económicas que si no se hacen de una forma correcta pueden darnos muchos quebraderos de cabeza. Y como dice el lema de Codenor, «en una obra de rehabilitación de un edificio, no hay segundas oportunidades».

Para conocer cuáles son los pasos que hay que de cara a rehabilitar un edificio, el CEO de Codenor ofrece algunas claves.

Detectar las necesidades del edificio

Se debe realizar un análisis cuidadoso de la situación y condiciones de partida del edificio y marcar cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Pueden ser técnicos, si por ejemplo tenemos daños estructurales; medioambiental, si lo que queremos es aislar la envolvente; o se puede tener un objetivo económico si lo que queremos es hacer una rehabilitación energética optimizando al máximo las ayudas disponibles y reducir los consumos.

Números iniciales

Para decidir qué tipo de solución constructiva queremos llevar a cabo (fachada ventilada, SATE…) en Codenor pueden realizar unos números orientativos iniciales en las diferentes soluciones para poder decidir por cuál optar.

Redacción del proyecto de ejecución

Es fundamental la elección del arquitecto o del aparejador que redacte el proyecto, ya debe tener amplia experiencia en rehabilitación y, más concretamente, en el sistema constructivo elegido. De su elección depende en gran medida el éxito de la obra, así que es recomendable acudir a un profesional con garantías y huir del sobrino de un vecino que es arquitecto y que nos hace un descuento.

Presupuestos

La elaboración de los presupuestos debe ser fiel a las partidas, mediciones y calidades prescritas en el proyecto, y se debe solicitar al arquitecto que prepare una comparativa para verificar que no hay diferencias entre ellos.

Elección de empresa

Junto a la del arquitecto o aparejador, la elección de la empresa es una de las decisiones más importantes. Para ir por el buen camino debe ser una empresa solvente, con contrastada experiencia en obras similares, y que ofrezca garantías técnicas y económicas de poder desarrollar la obra correctamente. Por eso bueno preguntar a clientes de las diferentes empresas cuál ha sido su experiencia y si la recomiendan. Nunca elijas a una empresa sólo por su precio.

Tramitación de ayudas

Asegúrate que la empresa que vaya a realizar la obra tenga amplia experiencia en la tramitación de ayudas y que te ofrezca seguridad de que se van a gestionar correctamente, ya que de lo contrario las ayudas se pueden perder.

Financiación

Hoy en día existen fórmulas para pagar la obra en 15 años con cuotas que todo el mundo pueda soportar y que, independientemente de su economía, permitan a todos los vecinos realizar una obra de estas características.

Ejecución de la obra

Este es el punto más importante de todo el proceso. Se debe redactar un contrato que recoja el importe de la obra, los plazos de ejecución, qué se incluye y qué no y cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. La empresa que va a ejecutar las obras debe disponer del personal cualificado para desarrollarla correctamente, destinando un encargado y un jefe de obra.

Cobro de las ayudas

Una vez finalizada se justifican las actuaciones realizadas ante la administracion pública y se procede al cobro. Es la empresa que las ha gestionado la que se encarga de estos procesos.