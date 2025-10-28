El proyecto europeo de IA se puso a prueba en el CCTA de Banco Sabadell

Secciones
El proyecto impulsado por las autoridades gubernamentales de la Unión Europea para dotarse de un sistema propio y autónomo de Inteligencia Artificial fue puesto a prueba recientemente durante la ‘hackaton’ organizada por Banco Sabadell en su Centro de Innovación Tecnológica en Alicante.
Este mes de octubre, Sabadell Digital (la filial tecnológica de Banco Sabadell) organizó en su Centro de Competencias Tecnológicas, ubicado en Alicante (CCTA), la segunda edición del #IBHF25 Innovation Banking Hack Fest. Se trata de una ‘hackaton’ (maratón de estudiantes) que durante 44 horas se encierran para trabajar en equipo con el objetivo de desarrollar soluciones informáticas innovadoras que contribuyan a mejorar y transformar los circuitos del sector financiero.
Este tipo de convocatorias hace ya años que están plenamente consolidadas tanto en nuestro país como el resto del mundo y suponen un claro ‘win win’ tanto para las empresas que las organizan como para los estudiantes y universidades que participan en ellas. Para las empresas, suponen la posibilidad de beneficiarse de ideas innovadoras que posiblemente no se hubiesen llegado a originar dentro de la organización. Para los estudiantes y las universidades, por su parte, suponen una excelente plataforma para poner en contacto al talento que está a punto de incorporarse al mercado laboral y a potenciales empleadores.
Para Susana Soler, directora del Centro de Competencias Tecnológicas, «esta gran afluencia de estudiantes interesados en participar nos plantea ahora un gran reto, porque en la próxima edición debería poder participar todo el que esté interesado, aprovechar así tanto talento como sea posible, y facilitar el contacto entre todos los estudiantes y las empresas interesados en conocer sus ideas».
Una de las novedades destacadas en este año fue la participación de diversos expertos del proyecto Alia, una iniciativa pionera en la Unión Europea que busca proporcionar una infraestructura pública de recursos de IA, con modelos de lenguaje abiertos y transparentes, para fomentar el impulso del castellano y las lenguas cooficiales en el desarrollo y despliegue de la IA en el mundo. Este proyecto se distingue por la transparencia, para impulsar la innovación y la adopción de las tecnologías, garantizando la fiabilidad tecnológica y la inclusión social y económica. En la ‘hackaton’ había representantes de los centros Cenid, de la Universidad de Alicante; Hitz de la Universidad de País Vasco; Sinai de la Universidad de Jaén; Citius de la Universidad de Santiago de Compostela; y el Barcelona Supercomputing Center BSC que componen este proyecto.
De hecho, varios de los proyectos informáticos que fueron premiados en esta edición del #IBHF25 se basaban en el uso de la Inteligencia Artificial.
GANADOR ABSOLUTO.
Proyecto Clear Pay – Protege tu dinero. Del equipo ‘Octavo de Carrera’, compuesto por estudiantes de la Universidad de Alicante y la Universidad Politécnica de Valencia (Campus de Alcoy). Solución basada en IA que detecta en tiempo real movimientos potencialmente irregulares en las cuentas de los clientes, alertando de posibles pérdidas por cargos duplicados, servicios que no se utilizan o todo tipo de cobros anómalos como pruebas gratuitas de producto que el usuario ha olvidado. Ganó también el premio al Mejor Equipo Alia.
MEJOR DESARROLLO TÉCNICO.
Proyecto Cibert Protector, del equipo GPLSI Masters. Sistema anti phishing para prevenir fraudes digitales, antes de que afecten al cliente.
PROYECTO MÁS INNOVADOR.
Proyecto Sabadell Next Gen, del equipo Git a Girls. Ayuda a ahorrar, invertir y gestionar finanzas de forma segura y sencilla. Especialmente dirigido a los jóvenes.
MEJOR IDEA DE NEGOCIO.
Proyecto Gestify del equipo CashFlow. Solución digital, dirigida a emprendedores y autónomos para facilitar la gestión fiscal y el cálculo de impuestos. Ayuda también a captar clientes a las empresas que lo implanten.
MEJOR PROYECTO BASADO EN LA IA.
Proyecto Fincal de Innuniversitarios. Ayuda a los autónomos a anticipar gastos, proyectar su flujo de caja y planificar pagos futuros, apoyado por un sistema de IA.
MEJOR EQUIPO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ.
Proyecto Simply, desarrollado por UMH Gang. Es una app pensada para simplificar al máximo las operaciones bancarias básicas.
MEJOR EQUIPO DE LA UPV.
Proyecto Sabia, desarrollado por Polihackers. Asistente bancario digital diseñado para facilitar el acceso a los servicios bancarios a personas con discapacidad visual, o mayores.
PREMIO AL SEGUNDO MEJOR EQUIPO con uso de Alia.
Proyecto Smile Pay, desarrollado por el equipo Smile Pay. Chat inteligente para facilitar la creación de negocios.
El #IBHF25 Innovation Banking Hack Fest 25 cuenta con el apoyo de un gran número de empresas del sector tecnológicos y entidades educativas de nuestro país, entre las que destacan Accenture, NTT Data, DXC Technology y Kyndryl, Cenid, Universidad Alicante, Universidad Miguel Hernandez de Elche, Universidad Politécnica de Valencia (campus Alcoy).