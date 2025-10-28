El proyecto europeo de IA se puso a prueba en el CCTA de Banco Sabadell

Este mes de octubre, Sabadell Digital (la filial tecnológica de Banco Sabadell) organizó en su Centro de Competencias Tecnológicas, ubicado en Alicante (CCTA), la segunda edición del #IBHF25 Innovation Banking Hack Fest. Se trata de una ‘hackaton’ (maratón de estudiantes) que durante 44 horas se encierran para trabajar en equipo con el objetivo de desarrollar soluciones informáticas innovadoras que contribuyan a mejorar y transformar los circuitos del sector financiero.

Este tipo de convocatorias hace ya años que están plenamente consolidadas tanto en nuestro país como el resto del mundo y suponen un claro ‘win win’ tanto para las empresas que las organizan como para los estudiantes y universidades que participan en ellas. Para las empresas, suponen la posibilidad de beneficiarse de ideas innovadoras que posiblemente no se hubiesen llegado a originar dentro de la organización. Para los estudiantes y las universidades, por su parte, suponen una excelente plataforma para poner en contacto al talento que está a punto de incorporarse al mercado laboral y a potenciales empleadores.

Para Susana Soler, directora del Centro de Competencias Tecnológicas, «esta gran afluencia de estudiantes interesados en participar nos plantea ahora un gran reto, porque en la próxima edición debería poder participar todo el que esté interesado, aprovechar así tanto talento como sea posible, y facilitar el contacto entre todos los estudiantes y las empresas interesados en conocer sus ideas».