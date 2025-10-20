El primero en Bizkaia: The Artist recibe una Llave Michelin

Bilbao suma un nuevo motivo de orgullo. El hotel The Artist – Grand Hotel of Art ha sido galardonado con una Llave Michelin actualmente la única de la ciudad, el nuevo distintivo que la prestigiosa guía otorga a los alojamientos más excepcionales del mundo. Este reconocimiento sitúa al hotel entre la élite de la hospitalidad internacional, destacando su capacidad para ofrecer una experiencia única que combina arte, diseño, gastronomía y vistas incomparables sobre la ciudad.

Ubicado frente al Museo Guggenheim, en pleno corazón del distrito artístico de Bilbao, The Artist encarna la esencia creativa de la villa. No se trata solo de un lugar donde dormir, sino de un espacio que invita a sentir, descubrir y disfrutar del arte en todas sus formas.

Donde el arte cobra vida

Desde su origen, The Artist se ha definido por una premisa clara: el arte es su alma. Concebido por el artista Javier Mariscal, el hotel nació como el primer ‘hotel de autor’ de España, un espacio en el que cada detalle está pensado para emocionar. Su interiorismo es una celebración del diseño contemporáneo, con piezas icónicas del siglo XX y obras originales que llenan los pasillos de creatividad y carácter.

Uno de sus emblemas más reconocibles es el Ciprés Fósil, una escultura de 26 metros de altura que recorre el atrio central y simboliza el espíritu vanguardista del hotel. El huésped no solo se aloja, sino que se adentra en un universo donde la estética y la sensibilidad se entrelazan, despertando la inspiración y la curiosidad.

En The Artist, el arte no se observa: se vive. Cada estancia, cada rincón y cada experiencia reflejan una filosofía basada en la elegancia, la autenticidad y la emoción. Es el lugar perfecto para quienes buscan una conexión más profunda con la creatividad bilbaína.

OLiO: alta gastronomía con sello bilbaíno

El arte también se saborea en OLiO, el restaurante insignia del hotel. Dirigido por el chef bilbaíno Abel Corral, formado en templos de la alta cocina como El Bulli, Mugaritz y el restaurante de Martín Berasategui, OLiO ofrece una propuesta que fusiona raíces vascas con el refinamiento de la cocina francesa. En esta propuesta participa también el chef francés Nelson Da Silva, de Les Voisins, figura clave para la coherencia y el desarrollo del concepto gastronómico.

Aquí, el producto local es el protagonista absoluto. Cada plato es una obra de autor en la que se equilibra técnica y emoción. La experiencia se completa con un servicio impecable y una carta de vinos cuidadosamente seleccionada, pensada para realzar cada sabor. Comer en OLiO no es solo una cita gastronómica: es un homenaje al arte culinario y al espíritu innovador de Bilbao.

The Rooftop: la ciudad a tus pies

En la azotea del hotel, The Rooftop ofrece una de las vistas más espectaculares de la ciudad. Desde allí, el Museo Guggenheim se alza majestuoso, reflejando la luz del sol sobre sus placas de titanio. Este espacio se ha convertido en un punto de encuentro para locales y viajeros, un lugar donde disfrutar de cócteles de autor, música en directo y atardeceres inolvidables.

Por la mañana, los desayunos con vistas son todo un ritual. Por la tarde, los brunch y aperitivos invitan a relajarse. Y por la noche, The Rooftop se transforma en un mirador vibrante, donde la magia de Bilbao se despliega a cada instante. No en vano, este espacio ha recibido el distintivo ‘Solete’ de la Guía Repsol, que premia los lugares más especiales para disfrutar.

Una estancia con firma propia

La Llave Michelin reafirma lo que los huéspedes ya sabían: The Artist es mucho más que un hotel. Es una experiencia estética, cultural y sensorial que define el nuevo lujo bilbaíno. Su propuesta combina la calidez de la hospitalidad vasca con una visión contemporánea del arte de vivir.

En una ciudad que respira creatividad, The Artist se ha convertido en símbolo de estilo, inspiración y excelencia. Un lugar donde cada estancia se transforma en recuerdo, y cada huésped, en parte de una historia que celebra lo mejor de Bilbao: su arte, su luz y su alma.