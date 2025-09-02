El francés sigue conquistando Bilbao

Secciones
Un año más, el Institut français de Bilbao se consolida como la referencia imprescindible para quienes desean aprender francés y sumergirse en la cultura francófona.
Este año, las clases comienzan a partir del 1 de octubre de 2025, así que ¡aún estás a tiempo de informarte e inscribirte!
¡Además el Institut français te acoge durante sus Puertas abiertas los 12 y 13 de septiembre y podrás disfrutar de un 10% de reducción para tu inscripción!
Una vuelta al francés con más motivación que nunca
¿Hace tiempo que dejaste el francés? ¿Te gustaría retomar el idioma con nuevos objetivos? ¡Este es el momento perfecto! El Institut français propone cursos adaptados a todas las necesidades, niveles y edades, siempre en grupos reducidos, con una pedagogía innovadora que motiva y facilita el progreso. Tanto por razones personales como profesionales, aprender francés con nosotros es la garantía para tener una progresión pedagógica lógica y sólida a través de actividades innovadoras, lúdicas e interactivas.
Formación presencial, online y bimodal: tú eliges tu formato
¿Prefieres aprender desde casa o necesitas flexibilidad horaria? Descubre nuestra oferta de cursos en línea: individuales o en grupo, con fórmulas adaptadas a tus disponibilidades. La misma calidad, estés donde estés. ¿Tienes clase a las 19.00 horas y te ha surgido algo? ¡No te preocupes! Con nuestras clases bimodales, puedes seguir la clase presencial desde casa, avisando a tu profesor con 3 horas de antelación. ¡Nada más fácil!
Prepárate con éxito a los exámenes oficiales
Como centro acreditado por el Ministerio de Educación francés, el Institut français ofrece durante todo el año cursos de preparación a los exámenes DELF y DALF (niveles B1, B2 y C1), impartidos por profesores/examinadores/correctores. Aprende la metodología, gana confianza y preséntate con las mejores garantías.
¿Quieres hablar francés con soltura? ¡Tenemos talleres para ti!
Practicar la comunicación oral es clave. Si tienes un nivel B2 o superior, apúntate a nuestros talleres orales ‘Pause Café’ y ‘Pause Apéro’, espacios ideales para debatir sobre temas de actualidad en un ambiente relajado. Además ofrecemos un taller de creación de podcast durante el cuál podrás desarrollar tus habilidades orales de manera diferente y lúdica. Todos nuestros talleres son perfectos si quieres mejorar tu pronunciación y tu expresión oral.
Francés para jóvenes: un impulso para su futuro
En un mundo globalizado, todo el mundo habla inglés, hablar francés marca la diferencia. Los jóvenes de 12 a 17 años encontrarán en el Institut français una enseñanza moderna basada en proyectos como el podcast que desarrolla las competencias comunicativas en cada nivel, dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Y para los más pequeños… ¡Una iniciación divertida!
Desde los 4 años, los niños pueden empezar su viaje francófono en un entorno lúdico, creativo y enriquecedor. Aprenderán el idioma mientras desarrollan su curiosidad y valores positivos en un ambiente seguro y estimulante.
Una enseñanza de calidad con profesionales apasionados
Nuestro equipo docente está compuesto por especialistas en francés como lengua extranjera, con años de experiencia y una formación continua que garantiza una enseñanza actualizada, dinámica y eficaz.
Un valor añadido para tu empresa
¿Eres una empresa o entidad que busca nuevos retos y necesitas el francés para comunicarte? En el Institut français de Bilbao podemos ayudarte a negociar o argumentar con mayor fluidez. Aprender francés significa ofrecer a tus equipos un verdadero valor añadido que les ayude a desarrollarse en el ámbito francófono. Nuestros cursos de francés están diseñados para desarrollar tus destrezas en el mundo profesional. Tenemos cursos grupales o individuales adaptados a las necesidades de tu sector y 100% bonificables. Ofrecemos clases en formato presencial (en tus instalaciones o en el Institut francais de Bilbao), en línea o con nuestro formato bimodal, es decir con personas conectadas desde su ordenador y en presencial. ¡Una ventaja considerable en el mercado laboral!
Institut français de Bilbao
Dirección: Campo Volantín, 23 (entrada por C/ Epalza, 1) Frente al puente Zubizuri
Teléfono: 94 413 20 00
Email: info.bilbao@institutfrancais.es