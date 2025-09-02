El francés sigue conquistando Bilbao

Un año más, el Institut français de Bilbao se consolida como la referencia imprescindible para quienes desean aprender francés y sumergirse en la cultura francófona.

Este año, las clases comienzan a partir del 1 de octubre de 2025, así que ¡aún estás a tiempo de informarte e inscribirte!

¡Además el Institut français te acoge durante sus Puertas abiertas los 12 y 13 de septiembre y podrás disfrutar de un 10% de reducción para tu inscripción!

Una vuelta al francés con más motivación que nunca

¿Hace tiempo que dejaste el francés? ¿Te gustaría retomar el idioma con nuevos objetivos? ¡Este es el momento perfecto! El Institut français propone cursos adaptados a todas las necesidades, niveles y edades, siempre en grupos reducidos, con una pedagogía innovadora que motiva y facilita el progreso. Tanto por razones personales como profesionales, aprender francés con nosotros es la garantía para tener una progresión pedagógica lógica y sólida a través de actividades innovadoras, lúdicas e interactivas.

Formación presencial, online y bimodal: tú eliges tu formato

¿Prefieres aprender desde casa o necesitas flexibilidad horaria? Descubre nuestra oferta de cursos en línea: individuales o en grupo, con fórmulas adaptadas a tus disponibilidades. La misma calidad, estés donde estés. ¿Tienes clase a las 19.00 horas y te ha surgido algo? ¡No te preocupes! Con nuestras clases bimodales, puedes seguir la clase presencial desde casa, avisando a tu profesor con 3 horas de antelación. ¡Nada más fácil!

Prepárate con éxito a los exámenes oficiales

Como centro acreditado por el Ministerio de Educación francés, el Institut français ofrece durante todo el año cursos de preparación a los exámenes DELF y DALF (niveles B1, B2 y C1), impartidos por profesores/examinadores/correctores. Aprende la metodología, gana confianza y preséntate con las mejores garantías.