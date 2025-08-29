DuchaYa, con más de 40 años en este sector, es plenamente consciente de esta necesidad. De la misma forma que saben de la importancia de realizar esta incómoda obra lo antes posible para evitarle al cliente todas las molestias posibles.

La experiencia acumulada les ha permitido desarrollar y perfeccionar un sistema con el que sustituyen una bañera por una ducha en un tiempo de entre seis y ocho horas sin incómodas obras.

Estos pilares son los que han hecho que, tras su puesta en marcha, hayan ejecutado más de 30.000 reformas; posicionándose líderes en Bizkaia.

Antideslizante máximo

Conscientes de la importancia que tiene elegir un plato de ducha, fabrican sus propios platos extraplanos con los que garantizan el mejor resultado. Para ello emplean materiales como la resina o el mármol técnico, altamente resistente y duradero que aporta elegancia a cualquier cuarto de baño. Además, todos los platos incorporan un tratamiento antideslizante exclusivo clase 3 superior, la máxima calificación antideslizante del mercado.

De esa forma, evitan resbalones y caídas inesperadas. A la hora de colocarlo, el cliente puede elegir entre la opción que mejor se adapte: en superficie, totalmente a ras de suelo o con canaleta. Lo mismo ocurre con las mamparas, donde existen modelos sin apenas perfilería o de ayuda técnica, una elección perfecta para personas con movilidad reducida que precisan de asistencia desde el exterior de la ducha. Además para garantizar la calidad de sus servicios, DuchaYa es la única firma que ofrece una garantía de cinco años frente a la aparición de humedades entre el plato de ducha y las paredes.

En sus trabajos priman la accesibilidad, la estética y la seguridad. Por ello disponen de todo tipo de sujeciones que dotan al cuarto de baño de mayor seguridad: asientos especiales, barras de sujeción para el interior de la ducha o barras abatibles para el inodoro, entre otros complementos. Cada proyecto responde a una solución única y diferente y para que así sea, en DuchaYa dan un servicio personalizado a domicilio. Un técnico se desplaza hasta el domicilio para tomar medidas y fotografías, analizar posibles soluciones y entregar un presupuesto cerrado. Todo ello de manera gratuita y sin ningún compromiso.

Exposición en Bizkaia

Reforzando su apuesta con el territorio vizcaíno, DuchaYa cuenta con no una sino dos exposiciones permanentes: una situada en Bilbao y la otra en Barakaldo.



En cualquiera de nuestras exposiciones, nuestros clientes van a encontrar personal encantado en ayudarles a conocer de primera mano los diferentes artículos y materiales que emplea DuchaYa y recibir asesoramiento personalizado para llevar a cabo el baño de sus sueños.