Sin pago por adelantado

La combinación de trabajo profesional y soluciones imaginativas no supone un gasto excesivo para el bolsillo de los clientes y ofrece una garantía a largo plazo. «No somos los más baratos, pero sí los mejores», subrayan. Eso sí, se paga siempre una vez terminado el trabajo. «Tal y como está hoy en día el mercado, no hay mayor garantía que la de pagar una vez el trabajo haya finalizado y el cliente esté satisfecho con el resultado. Por eso, no pedimos un solo euro por adelantado», recalcan. Además, cuentan con facilidades de pago sin intereses a un año y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones existentes en cada territorio.

Las personas interesadas pueden visitar las exposiciones de Vitoria, Bilbao, Barakaldo, San Sebastián y Pamplona. Allí tienen la posibilidad de ver y tocar los materiales que emplean e informarse sobre la mejor solución para su baño. La exposición muestra, además, una amplia gama de duchas, mamparas, lavabos, inodoros, muebles, griferías, accesorios y ayudas técnicas.