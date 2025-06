Es que tengo un juanete y ya se me está haciendo muy desagradable y no quiero calzarme sandalias este verano, ¿me compensaría operarme?» Esta fue una consulta que me hizo una compañera de otra especialidad (anestesista), que me preguntaba sobre su problema. Esta pregunta pone de manifiesto una de las situaciones más frecuentes en mi consulta, tomar una decisión en torno a una posible cirugía.

Como traumatólogo tengo que ayudar a conducir estas tomas de decisión en función de conseguir el mejor desenlace posible para el paciente. Y sí, conducir, ayudar o moderar, porque la decisión definitiva de qué hacer con un problema es del paciente, que toma una determinación en función de una recomendación facultada. La decisión no es del médico, como antiguamente se hacía: ¡te tienes que operar!

En la consulta médica, se toman constantemente decisiones en cuanto a posibles tratamientos para un problema que un paciente expone a un facultativo. Y cualquier tratamiento, así sea un paracetamol, o no hacer nada, tiene sus beneficios y sus posibles consecuencias o complicaciones, que tienen que sopesarse para poder llegar a un ‘acuerdo’ entre la persona que busca ayuda para un problema y un especialista que puede guiarle para buscar una solución.

Abanico de posibilidades

A pesar de que en una situación de emergencia en una urgencia sí se pueden presentar situaciones límite donde se toman decisiones apresuradas, en consulta estas deben ser sopesadas de otra forma.

Como traumatólogo especialista en pie y tobillo, muchas de estas decisiones giran en torno a una posible cirugía o un procedimiento invasivo que puede ser la mejor de las opciones entre un abanico de posibilidades que seguramente existen.

Es importante que en el momento de tomar esta decisión, los pacientes sean bien informados y puedan fundamentar su toma de decisión. Así sea muy común la frase que muchos pacientes comentan: ‘usted es el especialista, es el que sabe de esto’, hago un esfuerzo en dar a entender a los pacientes que una cirugía tiene beneficios, pero también puede tener complicaciones, que pueden existir opciones alternativas a ir a un quirófano y hasta qué punto estas opciones quirúrgicas o no quirúrgicas pueden mejorar la situación del problema en cuestión.

Esta información muchas veces hay que ‘digerirla’, a veces los pacientes no se esperan que se les proponga una cirugía y es muy adecuado también el hecho de dar tiempo para poder tomar este tipo de decisiones, por lo que a menudo le comento al paciente de no hacerlo en una primera consulta, que se lo piense y volver a hablarlo en otro momento.

Entonces, cuando se presente la posibilidad de tener que ir a un quirófano para un tratamiento, hay que exigir información y tomarse tiempo para decidir bien. Por cierto, a mi amiga le he recomendado no operarse por estética, interesante punto que expondré en el siguiente artículo sobre los juanetes.