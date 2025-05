Amets5 | Eslora Proyectos

Un hogar donde construir tus sueños

Como su nombre indica Amets5 es un sueño. Ubicado en Amezola, una de las nuevas zonas residenciales con mayor proyección en Bilbao, y diseñado y construido por Eslora Proyectos, Amets5 es mucho más que un lugar para vivir: es el hogar en el que tus sueños cobran vida, empezando por una arquitectura que destaca por su diseño moderno y vanguardista, con un enfoque que lleva la belleza del exterior al interior. Sus amplias terrazas y ventanales ofrecen vistas espectaculares y permiten que la luz natural inunde cada rincón de sus 113 viviendas, de 1 a 4 dormitorios. Sin olvidar sus maravillosos áticos, con todas las comodidades y con unas amplias terrazas desde las que contemplar las preciosas vistas de Bilbao.

Amets5 te ofrece un hogar donde cada detalle está diseñado para mejorar tu vida diaria. Con amplios salones y dormitorios, y una distribución inteligente que separa las zonas de día y de noche, aquí disfrutarás de un espacio de confort y seguridad, perfecto para ti.

Este es el refugio que necesitas, tu lugar de paz y protección. En Amets5, todo está pensado para hacerte sentir que realmente estás en casa. Los espacios están diseñados para ser funcionales y prácticos, permitiéndote mantener todo en orden. Los dormitorios y baños reflejan un estilo contemporáneo, ofreciendo la comodidad y calidad que hacen de cada rincón un placer cotidiano.

Además, como cada hogar es único, Eslora Proyectos te ofrece opciones de personalización para que puedas adaptar tu vivienda a tu estilo y necesidades. «Porque sabemos que cada detalle importa y que los pequeños toques personales son los que hacen de una casa tu hogar».

Viviendas saludables y sostenibles

Eslora desarrolla este proyecto con el Estudio de Arquitectura G&C, con una dilatada experiencia en arquitectura sostenible. Con las medidas activas y pasivas adoptadas por los proyectistas en el diseño del edificio se consigue una alta eficiencia energética. La carpintería exterior de PVC de altas prestaciones aumenta el aislamiento en invierno y reduce las ganancias térmicas en verano, garantizando una mejor sensación térmica y ayudando a reducir el consumo energético. El doble cristal bajoemisivo tiene la capacidad de reducir la pérdida de calor de las estancias al reflejar una gran parte de la energía emitida por la calefacción y devolviéndola al interior.

Por otra parte, la instalación de calefacción por suelo radiante transmite el calor de manera uniforme por toda la casa creando una gran sensación de confort. Al no producirse corrientes de aire se reduce el polvo y no se reseca el ambiente y la baja humedad consigue evitar la aparición de ácaros. Como está instalado bajo el suelo, no hay necesidad de colocar elementos en las paredes como radiadores o convectores. El espacio habitable queda así totalmente libre y despejado, dejando total libertad para el diseño de interiores. Estas medidas junto con la bomba de aerotermia para la producción de agua caliente, la iluminación led con detectores de presencia, una orientación adecuada que potencia la iluminación y la ventilación natural, o el diseño de la fachada de grandes prestaciones contribuyen a crear un edificio respetuoso con el medio ambiente y que cuida la salud y el bienestar de sus habitantes.

Por si esto te parece poco imagina un espacio exclusivo, diseñado para relajarte y desconectar. La terraza chill-out en la azotea de Amets5 es un lugar único, creado para que vivas momentos de paz y disfrute, o para compartir los mejores instantes con quienes más quieres.

Un rincón especial donde podrás disfrutar del aire libre y dejar atrás el estrés de cada día. Amets5 te ofrece un espacio pensado para tu bienestar.