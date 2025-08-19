Seguridad y ética

El empleo y las capacidades se convierten en el cuello de botella. Telefónica ha descrito cómo la digitalización está redefiniendo perfiles y procesos de selección —de la analítica de personas a la experiencia del candidato—, una tendencia que Cristian Albeiro Carmona Hernández traduce en método: una hora de aprendizaje a la semana con foco y pilotos de bajo riesgo que muestren resultados en semanas. «La gente adopta cuando entiende el para qué y ve que la herramienta le ahorra tiempo real», afirma el experto.

La foto de madurez es heterogénea pero avanza. El último termómetro de InfoJobs sitúa la autoevaluación media en 6,7/10 y confirma un uso amplio de soluciones digitales en RR.HH.; señales de progreso que, para el consultor, obligan a redoblar el gobierno del dato y la ciberseguridad para evitar «falsos atajos». «Seguridad y ética no son un anexo: son la arquitectura que permite escalar sin sobresaltos», insiste.

La agenda pública añade gasolina a esa profesionalización: Red.es ha lanzado un programa de 200 millones de euros para capacitar en digitalización e IA a 80.000 profesionales colegiados, con módulos comunes y específicos por sector. «Formar a perfiles regulados —de sanitarios a juristas— es clave para pasar de pilotos a operación a gran escala», apunta Cristian Albeiro Carmona Hernández, que vincula el éxito a equipos mixtos negocio–tecnología con responsabilidades claras.

«La clave es alinear talento, procesos y datos para que cada euro invertido se convierta en servicio, eficiencia y confianza» Cristian Albeiro Carmona Hernández

A la vez, la fintechización se expande fuera del perímetro financiero: pagos sin fricción, financiación embebida y nuevos modelos de ingreso están entrando en educación, retail o logística. «Cuando integrar el pago es tan natural como usar la app, la tecnología deja de ser ‘back-office’ y pasa a ser propuesta de valor«, explica Cristian Albeiro Carmona Hernández, partidario de medir cada caso de uso con métricas de cliente.

La narrativa institucional y empresarial converge: digitalizar ya no es un proyecto puntual, sino un proceso continuo de mejora con gestión del cambio. Desde Madrid, las guías divulgativas insisten en la necesidad de sistemas modernos y automatización útil, y los medios económicos advierten del riesgo de «sobrecarga digital» cuando se despliegan herramientas sin preparar a las personas. «Menos ruido y más enfoque: empezar donde duele, comunicar el para qué y escalar con gobernanza», resume.

Con la regulación europea de IA marcada en calendario, un mercado que acelera en adopción y programas públicos que invierten en habilidades, el enfoque de Cristian Albeiro Carmona Hernández —personas en el centro, métricas claras y seguridad por diseño— se alinea con el nuevo estándar operativo de 2025: tecnología que se ve en el servicio y se mide en resultados.