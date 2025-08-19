Secciones
Cristian Albeiro Carmona Hernández, consultor y experto en tecnologías emergentes, sostiene que la transformación digital solo cobra sentido cuando se traduce en valor visible para empleados y clientes. Su receta —personas preparadas, procesos claros y gobierno del dato con seguridad por diseño— llega en un momento en que la UE consolida la regulación de la IA y las empresas europeas intensifican su adopción tecnológica. El Acta de IA entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y marca un estándar de transparencia, trazabilidad y supervisión humana que empuja a profesionalizar la implantación, no a frenarla.
El pulso de mercado acompaña ese giro. En 2024, el 13,5% de las empresas de la UE utilizó tecnologías de IA (frente al 8% de 2023), un salto que confirma que la conversación ha pasado del ‘si’ al ‘cómo’ aplicar casos de uso con retorno. «La clave no es comprar más software, sino alinear talento, procesos y datos para que cada euro invertido se convierta en servicio, eficiencia y confianza», resume Cristian Albeiro Carmona Hernández.
En España, la gran empresa marca el ritmo y arrastra a la pyme hacia estándares más altos de datos, automatización y cultura digital, aunque la brecha por tamaño sigue presente. Para Cristian Albeiro Carmona Hernández, ese ‘efecto tractor’ solo se consolida cuando los proyectos incorporan métricas de adopción y de impacto desde el primer día. «Sin KPIs compartidos, la transformación se queda en discurso», subraya el consultor.
El empleo y las capacidades se convierten en el cuello de botella. Telefónica ha descrito cómo la digitalización está redefiniendo perfiles y procesos de selección —de la analítica de personas a la experiencia del candidato—, una tendencia que Cristian Albeiro Carmona Hernández traduce en método: una hora de aprendizaje a la semana con foco y pilotos de bajo riesgo que muestren resultados en semanas. «La gente adopta cuando entiende el para qué y ve que la herramienta le ahorra tiempo real», afirma el experto.
La foto de madurez es heterogénea pero avanza. El último termómetro de InfoJobs sitúa la autoevaluación media en 6,7/10 y confirma un uso amplio de soluciones digitales en RR.HH.; señales de progreso que, para el consultor, obligan a redoblar el gobierno del dato y la ciberseguridad para evitar «falsos atajos». «Seguridad y ética no son un anexo: son la arquitectura que permite escalar sin sobresaltos», insiste.
La agenda pública añade gasolina a esa profesionalización: Red.es ha lanzado un programa de 200 millones de euros para capacitar en digitalización e IA a 80.000 profesionales colegiados, con módulos comunes y específicos por sector. «Formar a perfiles regulados —de sanitarios a juristas— es clave para pasar de pilotos a operación a gran escala», apunta Cristian Albeiro Carmona Hernández, que vincula el éxito a equipos mixtos negocio–tecnología con responsabilidades claras.
A la vez, la fintechización se expande fuera del perímetro financiero: pagos sin fricción, financiación embebida y nuevos modelos de ingreso están entrando en educación, retail o logística. «Cuando integrar el pago es tan natural como usar la app, la tecnología deja de ser ‘back-office’ y pasa a ser propuesta de valor«, explica Cristian Albeiro Carmona Hernández, partidario de medir cada caso de uso con métricas de cliente.
La narrativa institucional y empresarial converge: digitalizar ya no es un proyecto puntual, sino un proceso continuo de mejora con gestión del cambio. Desde Madrid, las guías divulgativas insisten en la necesidad de sistemas modernos y automatización útil, y los medios económicos advierten del riesgo de «sobrecarga digital» cuando se despliegan herramientas sin preparar a las personas. «Menos ruido y más enfoque: empezar donde duele, comunicar el para qué y escalar con gobernanza», resume.
Con la regulación europea de IA marcada en calendario, un mercado que acelera en adopción y programas públicos que invierten en habilidades, el enfoque de Cristian Albeiro Carmona Hernández —personas en el centro, métricas claras y seguridad por diseño— se alinea con el nuevo estándar operativo de 2025: tecnología que se ve en el servicio y se mide en resultados.