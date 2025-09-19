Ecosistema tecnológico

La presentación del Innovation Lab, ocho espacios de innovación destinados a que empresas del sector del transporte puedan testar soluciones novedosas, fue uno de los hitos que citó el CEO de Mobility Lab, el polo de innovación en movilidad urbana y logística creado hace un par de años. Este centro, según Iñigo Bilbao, aspira a coordinar el «potente ecosistema alavés de movilidad sostenible, del que forman parte importantes empresas, centros tecnológicos y universidades, y proteger al eslabón más débil, que son las pymes, para que no se pierdan con la digitalización». El experto adelantó que el mes que viene se lanzará el programa Kit de espacio de datos, que financiará la entrada de pequeñas empresas alavesas en el Centro de Cálculo, uno de los siete Espacios de Datos Integrados de Movilidad que hay a nivel estatal. En este sentido, resaltó dos casos de uso muy significativos en los que están trabajando bajo el paraguas de la Diputación, uno relacionado con la logística intermodal y otro con el reparto de última milla.

Los ponentes defendieron el impulso del transporte y de las soluciones compartidas de movilidad.

El moderador puso sobre la mesa las «incomprensiones» que despiertan entre la ciudadanía muchas de las medidas que se están aplicando en las ciudades para reducir el uso del vehículo en beneficio de los medios de transporte colectivos, las bicicleta y los desplazamientos a pie. Artolazabal defendió que «no son caprichos de ninguna institución, porque hay datos científicos que demuestran las consecuencias que el uso abusivo que hacemos a veces del coche tiene consecuencias negativas para el clima y las personas. Nos toca adoptar medidas que en el corto plazo pueden provocar alguna molestia pero que a largo plazo van a tener beneficios para todos».

Ejemplo de las bonanzas de este tipo de intervenciones son las obras en la calle Los Herrán o la transformación de Sancho el Sabio, proyecto que la concejala de Espacio público calificó de «éxito para la ciudadanía y el comercio», al haber reducido de ocho carriles a uno el destinado a la circulación de coches, lo que permitió liberar espacio para la llegada del tranvía. «Tenemos que conseguir que el transporte público sea la opción más fácil para moverse por la ciudad», manifestó.

Salto cualitativo

En esta apuesta por la movilidad más respetuosa con el medio ambiente, Ayuntamiento y Diputación van a seguir poniendo al servicio de los ciudadanos un transporte que responda mejor a sus necesidades. «Este Gobierno foral ha triplicado en diez años el presupuesto dirigido a transporte público», afirmó Jon Nogales, quien resaltó que la reciente puesta en marcha del tren de cercanías que da servicio a la Llanada Alavesa, al conectar Miranda de Ebro y Alsasua, ayuda además a cohesionar el territorio. En dos meses esta línea, una iniciativa del Gobierno vasco, ha visto cómo se incrementaba en un 28% el número de viajeros. «El tren viene a sumar usuarios al transporte público, que es el objetivo de todos, porque este aumento no se ha producido en detrimento de las líneas de Alavabus que coinciden con ese recorrido. Al revés, las unidades que conectan Miranda con Alegría y Salvatierra han crecido un 11 y un 18% respectivamente».

Nogales sostuvo que la senda de las inversiones «debe seguir». La siguiente meta volante está prevista para 2027, año en el que se producirá «un salto cualitativo en la calidad del mismo, con un incremento del 40% en los servicios, nuevas frecuencias, horarios, flotas renovadas, servicios nocturos a determinadas localidades… Tenemos también el compromiso de avanzar en la integración tarifaria para premiar con descuentos a quien más utilice el transporte público. Si hacemos que el servicio sea cómodo y barato, la ciudadanía responde», opinó.

En la capital alavesa, ya trabajan en el nuevo plan de movilidad que sustituirá al actual para «seguir adelantándonos a los problemas», como las implicaciones que tendrá la ampliación del tranvía a Zabalgana. Para la teniente de alcaldesa, el objetivo se centra en que Vitoria «siga siendo un referente en movilidad sostenible, no porque queramos tener más reconocimientos, sino porque creemos en lo que hacemos». Eso sí, puntualizó que esta apuesta debe estar asociada al desarrollo urbano y económico, ya que supone una oportunidad para la industria y el empleo, siempre desde la colaboración público-privada.

«Lo que más convence a la gente son los ejemplos», zanjó el director y CEO de Mobility Lab. Así, destacó el ‘carpooling’, una iniciativa que facilita compartir coche entre personas que trabajan en el parque tecnológico y los polígonos industriales del territorio. «Es la mezcla perfecta entre lo que pueden aportar la tecnología y las políticas públicas», apuntó en referencia en el papel del algoritmo a la hora de conectar personas y el de instituciones como el Ayuntamiento de Vitoria, o de sistemas como los certificados de ahorro energético, que permiten descontar dinero o bonificar a los usuarios que más viajes hagan en grupo. «Se han conseguido resultados muy buenos, aunque decae el uso cuando deja de haber financiación pública», reconoció.

A este respecto, Iñigo Bilbao reclamó a la ciudadanía y a las instituciones que «aprovechen las nuevas tecnologías, las integren en sus vidas y en sus productos, para hacer una movilidad mucho más sostenible». A su juicio, debe invertirse en incorporar inteligencia a las infraestructuras, así como instalar cámaras y sensores que permitan «generar datos que faciliten la toma de decisiones y el desarrollo de una economía en torno al dato».