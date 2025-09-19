Jon Nogales
Diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias
«Las conexiones de Vitoria con los aeropuertos de Loiu y Foronda dan respuesta a una demanda histórica»
Representantes de la Diputación de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Mobility Lab analizaron los avances conseguidos este último año y los proyectos que están en camino
Desde 2022, la celebración de la Semana Europea de la Movilidad –que este año tiene lugar del 16 al 22 de septiembre bajo el lema ‘Movilidad para todas las personas’– permite, desde el prisma de la concienciación, conocer los avances y las mejores prácticas que se están llevando a cabo en el transporte de personas y mercancías, un sector clave en la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. EL CORREO volvió a aprovechar esta cita para organizar un coloquio en el que participaron el diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales; la teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, y el director y CEO de Mobility Lab, Iñigo Bilbao.
El año transcurrido desde el anterior debate sirvió al moderador, el periodista Andrés Fernández, para plantear a los invitados una recapitulación de los principales hitos logrados en sus ámbitos de influencia. Dentro del Plan de Movilidad Sostenible de Álava 2025-2034, una «muy ambiciosa» hoja de ruta que, con una inversión de 70 millones, marcará las actuaciones forales en esta materia, Jon Nogales destacó el incremento de usos experimentado por las líneas de Alavabus, que espera cerrar 2025 con cerca de tres millones de viajeros tras un aumento de más del 12%. «Hemos duplicado en diez años el número de personas usuarias como resultado de unas políticas públicas que han colocado la movilidad entre sus prioridades». Además, puso de relieve «la puesta en marcha de las nuevas conexiones entre Vitoria-Gasteiz y los aeropuertos de Loiu y Foronda, con las que se ha dado respuesta a una demanda histórica».
Beatriz Artolazabal también presumió de números al referirse al creciente número de personas que escogen el transporte público para desplazarse por la ciudad. «Tuvisa está en cifras récord: el año pasado alcanzó los 18 millones de usos y este año, si se cumplen las previsiones que tenemos con los datos acumulados a septiembre llegaremos a los 20 millones», anunció. Dígitos que previsiblemente volverán a subir en 2026 tras la entrada en vigor el pasado lunes de la primera fase de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que restringe el acceso al centro de los vehículos más contaminantes, y de la ampliación de la OTA a seis barrios más, lo que supone pasar de 6.000 a 11.100 plazas de pago. «Ambas medidas son una oportunidad para que haya un uso más racional del espacio público y para seguir ganando espacio para el peatón», recalcó la teniente de alcaldesa.
La presentación del Innovation Lab, ocho espacios de innovación destinados a que empresas del sector del transporte puedan testar soluciones novedosas, fue uno de los hitos que citó el CEO de Mobility Lab, el polo de innovación en movilidad urbana y logística creado hace un par de años. Este centro, según Iñigo Bilbao, aspira a coordinar el «potente ecosistema alavés de movilidad sostenible, del que forman parte importantes empresas, centros tecnológicos y universidades, y proteger al eslabón más débil, que son las pymes, para que no se pierdan con la digitalización». El experto adelantó que el mes que viene se lanzará el programa Kit de espacio de datos, que financiará la entrada de pequeñas empresas alavesas en el Centro de Cálculo, uno de los siete Espacios de Datos Integrados de Movilidad que hay a nivel estatal. En este sentido, resaltó dos casos de uso muy significativos en los que están trabajando bajo el paraguas de la Diputación, uno relacionado con la logística intermodal y otro con el reparto de última milla.
El moderador puso sobre la mesa las «incomprensiones» que despiertan entre la ciudadanía muchas de las medidas que se están aplicando en las ciudades para reducir el uso del vehículo en beneficio de los medios de transporte colectivos, las bicicleta y los desplazamientos a pie. Artolazabal defendió que «no son caprichos de ninguna institución, porque hay datos científicos que demuestran las consecuencias que el uso abusivo que hacemos a veces del coche tiene consecuencias negativas para el clima y las personas. Nos toca adoptar medidas que en el corto plazo pueden provocar alguna molestia pero que a largo plazo van a tener beneficios para todos».
Ejemplo de las bonanzas de este tipo de intervenciones son las obras en la calle Los Herrán o la transformación de Sancho el Sabio, proyecto que la concejala de Espacio público calificó de «éxito para la ciudadanía y el comercio», al haber reducido de ocho carriles a uno el destinado a la circulación de coches, lo que permitió liberar espacio para la llegada del tranvía. «Tenemos que conseguir que el transporte público sea la opción más fácil para moverse por la ciudad», manifestó.
En esta apuesta por la movilidad más respetuosa con el medio ambiente, Ayuntamiento y Diputación van a seguir poniendo al servicio de los ciudadanos un transporte que responda mejor a sus necesidades. «Este Gobierno foral ha triplicado en diez años el presupuesto dirigido a transporte público», afirmó Jon Nogales, quien resaltó que la reciente puesta en marcha del tren de cercanías que da servicio a la Llanada Alavesa, al conectar Miranda de Ebro y Alsasua, ayuda además a cohesionar el territorio. En dos meses esta línea, una iniciativa del Gobierno vasco, ha visto cómo se incrementaba en un 28% el número de viajeros. «El tren viene a sumar usuarios al transporte público, que es el objetivo de todos, porque este aumento no se ha producido en detrimento de las líneas de Alavabus que coinciden con ese recorrido. Al revés, las unidades que conectan Miranda con Alegría y Salvatierra han crecido un 11 y un 18% respectivamente».
Nogales sostuvo que la senda de las inversiones «debe seguir». La siguiente meta volante está prevista para 2027, año en el que se producirá «un salto cualitativo en la calidad del mismo, con un incremento del 40% en los servicios, nuevas frecuencias, horarios, flotas renovadas, servicios nocturos a determinadas localidades… Tenemos también el compromiso de avanzar en la integración tarifaria para premiar con descuentos a quien más utilice el transporte público. Si hacemos que el servicio sea cómodo y barato, la ciudadanía responde», opinó.
En la capital alavesa, ya trabajan en el nuevo plan de movilidad que sustituirá al actual para «seguir adelantándonos a los problemas», como las implicaciones que tendrá la ampliación del tranvía a Zabalgana. Para la teniente de alcaldesa, el objetivo se centra en que Vitoria «siga siendo un referente en movilidad sostenible, no porque queramos tener más reconocimientos, sino porque creemos en lo que hacemos». Eso sí, puntualizó que esta apuesta debe estar asociada al desarrollo urbano y económico, ya que supone una oportunidad para la industria y el empleo, siempre desde la colaboración público-privada.
«Lo que más convence a la gente son los ejemplos», zanjó el director y CEO de Mobility Lab. Así, destacó el ‘carpooling’, una iniciativa que facilita compartir coche entre personas que trabajan en el parque tecnológico y los polígonos industriales del territorio. «Es la mezcla perfecta entre lo que pueden aportar la tecnología y las políticas públicas», apuntó en referencia en el papel del algoritmo a la hora de conectar personas y el de instituciones como el Ayuntamiento de Vitoria, o de sistemas como los certificados de ahorro energético, que permiten descontar dinero o bonificar a los usuarios que más viajes hagan en grupo. «Se han conseguido resultados muy buenos, aunque decae el uso cuando deja de haber financiación pública», reconoció.
A este respecto, Iñigo Bilbao reclamó a la ciudadanía y a las instituciones que «aprovechen las nuevas tecnologías, las integren en sus vidas y en sus productos, para hacer una movilidad mucho más sostenible». A su juicio, debe invertirse en incorporar inteligencia a las infraestructuras, así como instalar cámaras y sensores que permitan «generar datos que faciliten la toma de decisiones y el desarrollo de una economía en torno al dato».
Las bicicletas dan el salto a la movilidad interurbana
La Green Capital es un referente nacional en el uso de la bicicleta. No en vano, su red de carriles bici, que suma más de 180 kilómetros, es la segunda más extensa de España. Beatriz Artolazabal explicó que los esfuerzos del Ayuntamiento se centran en incorporar bicis eléctricas y en «seguir ampliando la red de aparcamientos seguros. Con los tres instalados este año, tenemos ya 18 que suman 1.200 plazas».
Por otro lado, Jon Nogales anunció que tienen abierta una línea de trabajo para incorporar la bicicleta a la movilidad interurbana. «En los próximos meses vamos a inaugurar la primera de las once vías ciclistas que queremos desplegar en el futuro, y será la que una Vitoria con el centro tecnológico de Miñano», aseguró.
Precisamente la capital alavesa también tiene previsto construir una senda ciclista y peatonal de tres metros de ancho que, en este caso, conectará los barrios del norte de la ciudad con el polígono de Jundiz. El proyecto, en el que se invertirá cerca de medio millón de euros, tiene un plazo de ejecución de seis meses. El trazado, que discurrirá prácticamente en paralelo al vial de la calle Zuazobidea, enlazará la red de Vías Verdes y el parque de Jundiz con el carril bici bidireccional de la calle Zurrupitieta
