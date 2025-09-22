Climbat Barakaldo Megapark: la escalada al alcance de todos

Climbat Barakaldo Megapark se ha consolidado como el centro de escalada de referencia en Bizkaia, ofreciendo una experiencia única para todas las edades y niveles. Ubicado en el corazón del centro comercial Megapark, este rocódromo es mucho más que un espacio deportivo: es un punto de encuentro para familias, grupos de amigos, empresas y amantes de la escalada que buscan diversión, aprendizaje y superación personal en un entorno seguro y moderno.

En Climbat Barakaldo Megapark, la escalada está al alcance de todos. El centro cuenta con instalaciones de primer nivel e incluye zona de bloque, vías de escalada deportiva, autoaseguradores y espacios para los más pequeños como el Clip’n Climb y el circuito Ninja, así como una zona de cafetería.

Se trata del lugar ideal para quienes buscan diversión, aprendizaje y superación personal en un entorno seguro y moderno

Entre los servicios que puedes encontrar está la escalada de forma libre (con entradas de día, bonos o cuotas de socios/as), cursos, grupos de entrenamiento, escuela de escalada, clases personalizadas, talleres, campamentos… Además, las instalaciones son el mejor escenario para celebrar cumpleaños infantiles y actividades de grupo para empresas, colegios o asociaciones. Tanto si eres principiante como si buscas perfeccionar tu técnica, encontrarás actividades adaptadas a tus necesidades.

Compromiso con la Calidad: Certificación ISO 9001

Uno de los grandes valores diferenciales de Climbat Barakaldo Megapark es su compromiso con la excelencia. El centro ha renovado recientemente la certificación ISO 9001, el estándar internacional de gestión de calidad, siendo la primera empresa del sector que la obtiene. Esta distinción garantiza que todos los procesos, desde la atención al cliente hasta la seguridad en las instalaciones, cumplen con los más altos estándares de calidad y mejora continua.