Cinco clínicas dentales de referencia en Álava que cuidan tu salud bucal

Tu salud comienza en tu boca

En 2012, Raúl Benito y Asier Rodríguez fundaron Klinik con un objetivo claro: crear un centro en el que los pacientes pudieran cuidar su salud de forma integral, contando con un equipo multidisciplinar que aborda cada caso de manera coordinada.

Klinik es un centro médico pensado para cuidar de ti. Ofrece servicios como fisioterapia, nutrición, dermatología, podología o readaptación de lesiones, pero su especialidad es la salud bucodental. El secreto es la combinación de tecnología, formación continua y un gran equipo con trato muy cercano.

¿Sabías que unas encías sanas son la base de una boca sana? En Klinik, antes de comenzar cualquier tratamiento dental, se revisa a fondo el estado tus encías. A esta parte de la odontología se le llama periodoncia, y es fundamental para prevenir problemas graves en el futuro. Cuando en Klinik hablamos de encías, hablamos de Alfredo Aragüés, periodoncista con más de 25 años de experiencia.

Las valoraciones y revisiones en Klinik comienzan evaluando la salud de las encías y el hueso. Para ello se registran las profundidades de las bolsas periodontales, se realiza la radiografía 3D y, si fuese necesario, se envían al laboratorio muestras de saliva para determinar si hay bacterias que puedan estar causando la enfermedad periodontal.



Dos de las enfermedades más comunes en las encías son la gingivitis, que es una inflamación reversible, y la periodontitis, una infección más grave que puede derivar en la pérdida de piezas dentales si no se trata a tiempo.

La periodontitis no suele doler y es muy común no darse cuenta de que se padece hasta que la enfermedad ya está muy avanzada. Algunos síntomas a los que hay que prestar atención son: encías inflamadas o que sangran, mal aliento, dientes que se ven más largos, o que se mueven más de lo normal. Si tienes alguno de estos síntomas no tardes en acudir a tu dentista de confianza. Recuerda que las revisiones son muy importantes para detectar cualquier patología a tiempo.

Además, hay factores que aumentan el riesgo de padecer estas enfermedades, como la predisposición genética, el consumo de tabaco, la mala higiene bucal, el estrés, el bruxismo o ciertos cambios hormonales. También existen vínculos demostrados entre la periodontitis y enfermedades sistémicas como la diabetes, las afecciones cardiovasculares o problemas durante el embarazo, lo que convierte el cuidado periodontal en una cuestión de salud general.

Cuidar las encías no es solo una cuestión de estética, sino de salud.