La administración pública se ha convertido en un objetivo prioritario para los ciberdelincuentes. El incremento de ciberataques dirigidos a instituciones en Europa y España en los últimos años es significativo: ransomware que bloquea servidores completos, intentos de suplantación de identidad digital, robo masivo de datos sensibles o caídas provocadas para impedir trámites ciudadanos.

Protegerse ya no es una opción, sino una necesidad estratégica.

La pérdida, manipulación o mal uso de estos datos tendría consecuencias muy graves no solo a nivel institucional, sino también para cada ciudadano y ciudadana. Por ello, CCASA no solo garantiza la continuidad de la administración electrónica, sino que actúa como escudo digital de toda la sociedad alavesa.

Adaptación de CCASA al ENS

El cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), establece los principios básicos, requisitos y medidas que deben garantizar la seguridad de la información.

Explicado de manera sencilla, el ENS asegura que cualquier interacción digital que tengamos con una institución pública esté protegida frente a amenazas, con protocolos estandarizados y verificados mediante auditorías. CCASA está comprometida con este estándar y avanza en su adopción con proyectos muy concretos:

• Control y monitoreo constante de los sistemas, incorporando agentes inteligentes basados en IA que actúan como centinelas digitales capaces de anticipar y neutralizar incidentes.

• Políticas robustas de protección de datos y continuidad de servicio, que permiten garantizar que, incluso en caso de ataque o incidencia técnica, los procesos esenciales sigan funcionando.

• Formación continua del personal público, fomentando la cultura de la seguridad, la detección de amenazas y la correcta gestión de la información: un elemento crucial, porque los usuarios y empleados son la primera línea de defensa.

• Auditorías periódicas y mejora continua, que aseguran que los sistemas no solo cumplen con la normativa actual, sino que evolucionan de manera dinámica al ritmo que marcan las nuevas amenazas.

Así, la adopción del ENS es un compromiso para elevar la ciberseguridad pública de Álava al máximo nivel de excelencia.

Beneficios de la ciberseguridad

La apuesta estratégica por la ciberseguridad trae consigo beneficios tangibles para toda la sociedad alavesa. En el caso de la propia entidad y sus empleados aporta unos procesos internos mucho más seguros frente a intentos de fraude o manipulación; una mayor fiabilidad en la gestión de trámites, licitaciones, subvenciones y expedientes electrónicos; y un incremento de la eficiencia gracias a sistemas ágiles, monitorizados y confiables. Además previene y reduce los riesgos tecnológicos, lo que aporta más tiempo y recursos para centrarse en la atención ciudadana.

A la ciudadanía le garantiza confidencialidad y protección frente a intentos de fraude o robo de identidad en sus trámites digitales. Custodia rigurosa de información crítica en múltiples ámbitos: desde los datos fiscales hasta los servicios sociales o el deporte escolar. Generación de confianza en los servicios en línea, lo que fomenta mayores niveles de uso y participación digital. Además de ofrecer una sensación de cercanía y transparencia, al percibir que la Administración protege activamente a quienes deposita en ella sus datos más sensibles.

En este sentido, invertir en tecnología y seguridad no es solo una cuestión técnica: supone invertir en confianza social, estabilidad institucional y calidad democrática.

Proyectos

Dentro de este camino hacia la ciberseguridad avanzada, se han puesto en marcha proyectos innovadores:

• Agentes activos con Inteligencia Artificial, que monitorizan en tiempo real la infraestructura tecnológica para detectar y responder automáticamente a anomalías o posibles amenazas.

• Formación especializada, con talleres y programas dirigidos

• Colaboración con empresas tecnológicas de referencia, en la implantación de soluciones basadas en inteligencia artificial y automatización de procesos que optimizan la gestión y elevan los niveles de seguridad y control.

• Refuerzo de políticas internas de seguridad, desde el almacenamiento en servidores protegidos hasta la correcta clasificación de información sensible.

• Implementación de planes de contingencia, que aseguran la continuidad de los servicios esenciales incluso en escenarios de crisis.

Estos proyectos ponen de manifiesto que la estrategia de CCASA no es reactiva, sino proactiva e innovadora, adelantándose a las amenazas y aplicando soluciones de vanguardia.