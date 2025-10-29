BVS Vet Shop consolida su liderazgo en el sector pet con un modelo omnicanal

Desde su nacimiento en julio de 2015, BVS Vet Shop ha evolucionado de ser un e-commerce especializado en nutracéuticos para mascotas a convertirse en una de las compañías de referencia en el sector pet. Su modelo actual combina venta online, red de tiendas físicas y una estrategia digital avanzada, posicionando a la marca como un actor sólido y diferencial dentro del mercado.

Esta visión omnicanal permite a BVS ofrecer una experiencia de cliente integrada: asesoramiento profesional presencial, cercanía en tienda, inmediatez en la compra física y, al mismo tiempo, conveniencia y disponibilidad 24/7 en el canal digital.

En los últimos años, la empresa ha experimentado un notable crecimiento sostenido tanto en facturación como en visibilidad. El negocio global de BVS ha pasado de los 10,6 millones de euros en 2022 a una previsión anualizada de más de 21 millones de euros en 2025. Este salto representa un crecimiento del 97 % en apenas tres ejercicios.

Este avance económico viene acompañado de un refuerzo de marca y presencia, gracias a la combinación de expertise veterinario, especialización en salud animal y cercanía al cliente final.

Crecimiento y expansión retail

El canal retail se ha convertido en uno de los ejes clave de la nueva etapa de crecimiento. Este canal ha protagonizado un aumento exponencial: de 265.233 euros en 2023 a una previsión de 1,55 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento superior al 480%.

Este impulso se enmarca en el proyecto de expansión retail iniciado en 2023, que ha llevado a la apertura de nuevas tiendas en Bilbao, Santurtzi, Barakaldo, Basauri y Portugalete. Esta red física refuerza la cercanía con el cliente y facilita un modelo de asesoramiento personalizado, con foco en la salud y el bienestar de las mascotas.

Antes de finalizar 2025, están previstas nuevas inauguraciones en Algorta y Galdakao, consolidando el área de influencia de la marca y acercando aún más la propuesta de valor a los hogares con animales de compañía.

Mirando a 2026, la hoja de ruta de BVS contempla al menos cuatro nuevas aperturas, ampliando su presencia hacia provincias limítrofes como Vitoria, Gipuzkoa, Cantabria y Asturias. Este plan de crecimiento geográfico tiene un doble objetivo: por un lado, aumentar la capilaridad física de la marca en el norte de la península; por otro, reforzar el posicionamiento de BVS como retail especializado en nutrición y salud animal, con un estándar profesionalizado de atención.

En paralelo a la expansión física, la plataforma online de BVS mantiene un peso estratégico dentro del grupo. Actualmente, supera las 240.000 visitas mensuales y cuenta con una base de más de 300.000 clientes registrados. Estas cifras reflejan una comunidad fiel y activa, con un alto grado de recurrencia y confianza, que encuentra en BVS un punto de referencia en productos, consejo profesional y salud preventiva.

Modelo de valor: expertise profesional, omnicanalidad y confianza

La compañía ha sido reconocida en diversas ocasiones por su innovación y su excelencia digital, con premios y menciones en los sectores ecommerce y retail. Este reconocimiento externo valida la apuesta de BVS por unir especialización veterinaria, modelo omnicanal y capacidad de crecimiento sostenible.

BVS Vet Shop continúa reforzando su notoriedad de marca a través de colaboraciones estratégicas con fabricantes y partners del sector, iniciativas de sostenibilidad y una política de comunicación enfocada en la transparencia, la confianza y el bienestar animal. Este posicionamiento ético, unido a la proximidad al cliente final, consolida a BVS Vet Shop como un referente en el sector pet y sienta las bases para su próxima etapa de expansión.

Uno de los ejes diferenciales de BVS Vet Shop es su equipo humano. BVS cuenta con una plantilla en crecimiento, formada por más de 65 profesionales, entre veterinarios, biólogos y especialistas en nutrición animal. Este equipo multidisciplinar es uno de los pilares diferenciales de la compañía. El enfoque no se limita a la venta de producto: la propuesta de BVS se apoya en el asesoramiento experto y la atención personalizada.

Ese acompañamiento al tutor de la mascota se ofrece tanto en tienda física como en el canal digital, alineando la recomendación técnica con las necesidades reales de cada animal.

