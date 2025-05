Bilbao BBK Live: 5 razones que explican su magia

1. Un cartel que trasciende géneros, épocas y etiquetas

La edición 2025 reafirma el carácter plural y diverso del festival con un line-up que reúne iconos globales como Kylie Minogue, leyendas como Pulp, la banda liderada por el carismático Jarvis Cocker que visita por primera vez Bilbao, voces como Michael Kiwanuka y fenómenos contemporáneos como la multipremiada Raye o la reina del genero urbano estatal Bad Gyal. Completan el mosaico nuevas propuestas como Fat Dog, Judeline, Makaya McCraven y nombres que amplían el mapa sonoro como Kaytranada. También destacan figuras del pop performativo como Sparks e Hidrogenesse, y talentos emergentes como Heartworms, Obongjayar o Alice Phoebe Lou. En total, más de 80 artistas conforman un cartel que invita a descubrir, escuchar, bailar y emocionarse.

2. Una celebración de la diversidad

La edición 2025 de Bilbao BBK Live consolida su compromiso con la diversidad real y tangible. La programación incluye una jornada del festival encabezada exclusivamente por mujeres, refuerza su mirada ‘queer’ y apuesta por artistas que cuestionan los límites estéticos, sonoros y escénicos. Propuestas como We Still Believe de The Blessed Madonna, el nuevo club Gorria y el bosque electrónico Basoa o Lasai crean espacios donde la libertad artística y la identidad se manifiestan sin filtros. Más de cincuenta nacionalidades se dan cita en Kobetamendi, entre público, artistas y profesionales, en un entorno natural que favorece la convivencia, el respeto y la apertura. La diversidad no es una consigna, sino un principio estructural que atraviesa el cartel, la audiencia y la forma de vivir colectivamente el festival.

3. Espacios con personalidad: de Basoa a Gorria y Lasai

El festival cuenta con espacios de identidad propia. El emblemático Basoa regresa a su disposición circular original como un templo del escapismo electrónico en plena naturaleza, de atmósfera envolvente. Nace Gorria, el nuevo club nocturno, se transformará cada noche para ofrecer una vivencia distinta de la mano de colectivos como Nítido, JUGO3000 o EN1GMA, generando una experiencia que se reinventa al ritmo del baile. Lasai propone un contraste perfecto: sesiones de menos de 100 BPM y atmósferas introspectivas comisariadas por figuras como Vladimir Ivkovic, para quienes buscan sumergirse en la música de forma pausada y contemplativa.

4. Una experiencia 24 horas entre ciudad y montaña

Vivir la música en Bilbao durante tres días consecutivos implica mucho más que asistir a un festival: es sumergirse en un flujo constante entre ciudad y naturaleza. Desde primera hora, Bereziak activa las calles y plazas de la villa con una programación gratuita que lleva el espíritu del festival al espacio público, abriéndolo a toda la ciudadanía. Por la tarde, el público asciende a Kobetamendi, un enclave natural situado a tan solo diez minutos del centro, para disfrutar de la experiencia principal: conciertos y propuestas artísticas que se prolongan hasta la madrugada. Esta conexión continua entre lo urbano y lo natural convierte a Bilbao BBK Live en una vivencia de 72 horas donde todo está entrelazado.

5. Un festival con alma local y mirada internacional

Bilbao BBK Live se consolida como uno de los grandes festivales europeos. Su propuesta trasciende lo musical para convertirse en una plataforma cultural comprometida con el entorno. En paralelo a la programación principal, el festival impulsa Herrian, Hirian y la programación ya citada de Bereziak, iniciativas que promueven el acceso libre a la música en vivo, fortalecen el tejido cultural de Bizkaia y celebran la identidad local a través de propuestas diversas y cercanas.

Herrian arrancó el pasado 17 de mayo en Abanto Zierbena y continuará este sábado 24 de mayo en Amorebieta-Etxano. Hirian se celebrará el 7 de junio en el barrio bilbaíno de La Peña-Abusu, mientras que Bereziak volverá a llenar de música los rincones de Bilbao los días 10, 11 y 12 de julio. Así, durante mayo, junio y julio, la música será protagonista en calles, plazas y parques como antesala de un festival que se ha convertido en parte fundamental del pulso cultural de la provincia.