Bilbao a la vanguardia en la cirugía de pie y tobillo en España y el mundo

Este pasado 18 y 19 de septiembre se ha celebrado el evento Encuentros Mugisalud en Bilbao, en la biblioteca de la universidad de Deusto. Esto ha consolidado un evento con gran afluencia de asistentes de todas partes de la geografía nacional, así como participantes que llegaron a Bilbao desde Estados Unidos, Reino Unido, México, República Dominicana, Polonia y otras latitudes.

Se trata de una iniciativa del centro de atención a los problemas del aparato musculoesquelético Mugisalud, que según comenta su director, el Dr. Andrés Delgado Ghersi, cierra el círculo de atención integral, que no sólo contempla la actividad asistencial de consultas, espacios de rehabilitación, quirófano y demás atenciones directas a los pacientes, sino que se complementa con la docencia y la ciencia, que, según comenta el doctor, es parte fundamental de la actividad del personal sanitario, médico y de otras especialidades.

Un evento de magnitudes épicas

En esta oportunidad, el curso se ha titulado ‘Complicaciones y cirugía de pie y tobillo’ y ha sido un evento de talla internacional que contó con la presencia de invitados internacionales de Estados Unidos como el Dr. Scott Ellis (en concreto miembro de la sociedad americana de cirugía de pie y tobillo AOFAS), entre otros líderes de opinión a nivel mundial como David Redfern (Reino Unido) y representantes nacionales como Jesús Vila y Rico o Manuel Monteagudo, actuales presidentes de la sociedad española de Traumatología (SECOT) y sociedad española de medicina y cirugía de pie y tobillo (SEMCPT) respectivamente. Asimismo tomaron parte prácticamente todos los especialistas en la cirugía de pie y tobillo de Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, consiguiendo un nivel científico altísimo.

Además, el evento ha tratado sobre un tema muy interesante, que poco se toca en actividades docentes, ya que es más elegante comentar las bondades de un tratamiento o intervención y no los problemas o cómo solucionar situaciones cuando las cosas no van bien. Contando con ponentes de renombre y prestigio nacional e internacional, así como participantes entusiastas en el área, ha permitido que se generara un ambiente de discusión intenso y muy enriquecedor para sus asistentes e incluso para los profesores, según comenta el doctor Andrés Delgado, después de tener comentarios muy positivos de ponentes y alumnos asistentes.

Un espacio de bienestar

Según los líderes de Mugisalud, el Dr. Andrés Delgado, traumatólogo, cirujano del pie; e Iñigo Goicoechea Martínez, fisioterapeuta, especializado en lesiones deportivas, ésta es la primera de una actividad periódica constante que mantendrá el centro para impartir cursos, congresos, reuniones y otras actividades docentes. A pesar de haber dejado el listón muy alto, se trabajará en mejorar y atender necesidades relacionadas con sus áreas de trabajo.

Igualmente, contemplan llevar a cabo actividades similares, pero enfocadas en el público general, para impartir no solo ciencia en su aspecto más técnico, sino enseñanzas, consejos e información útil basada en la evidencia científica actual, pero para toda la población de Bilbao y sus alrededores, comprometidos con generar un espacio de bienestar para la comunidad, no sólo de Indautxu, sino de toda Bizkaia.