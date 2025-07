BBK, mejor fundación bancaria para las finanzas sostenibles según la revista The Digital Banker

La fundación bancaria BBK ha sido galardonada con el premio Best Foundation for Sustainable Finance-Spain en la edición 2025 de los Global Sustainable Finance Awards que, organizados por la revista especializada The Digital Banker, distinguen a las instituciones de servicios financieros más innovadoras y comprometidas con la sostenibilidad a nivel mundial.

Con el objetivo de destacar aquellas organizaciones que a través de sus productos, servicios o iniciativas generan un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, estos premios son el único programa de evaluación del mundo dedicado a reconocer la excelencia en la incorporación de consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza en el ecosistema de los servicios financieros. Es por ello que este reconocimiento internacional sitúa a la fundación bancaria BBK entre las entidades líderes en la integración de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) dentro del ecosistema financiero. «Este galardón representa un incentivo para seguir promoviendo una estrategia de inversión justa, ecológica e inclusiva, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y los principios ESG», destaca Xabier Sagredo, presidente de la fundación bancaria BBK.