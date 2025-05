Basque Planet, moda que recorre «el mapa emocional» vasco

Lo demás fue dejar volar la imaginación. «Se me ocurrió hacer un diseño con una carolina y el lema ‘Made in el Botxo’ y a partir de ahí no pude parar, empecé a encadenar cosas típicas de distintos pueblos, como si fuera un mapa emocional del territorio. Primero Bilbo, luego Begoña, después Deusto… las ideas se sucedían como un tren sin frenos», apunta Astorqui.

Así, detrás del kalimotxo ‘made in Getxo’, inspirado en las cuadrillas de guaitos algorteños, la vena creativa de Basque Planet cruzó la ría hacia Portugalete para ‘homenajear’ a sus jarrilleros, y a Santurtzi, con sus antiguas raíces pesqueras. «Con Ondarroa y Lekeitio tuve dudas: ambos balleneros, pero como para mí Ondarroa es el pueblo más bonito de Bizkaia (y probablemente de Euskal Herria y Europa) decidí que los arpones iban para allí y los gansos para Lekeitio, donde la trainera Isuntza es religión y los gansos, tradición», desvela su creador.

Después vinieron los arcos de Bermeo, la diosa Mari custodiando el Anboto y la Villa de Durango, la patrona del mar guiando a los arrantzales de Plentzia, y sus habitantes de jalas. A los que se añadió el txakoli recién servido en una terraza de Bakio mientras los surfistas se deslizan sobre las olas, o el orgullo remero de Sestao, la herradura de Romo, el señorío de Las Arenas, Ulpiano y Astrabu, la masajeada de Lamiako, Barakaldo y su orgullo obrero, Sopela y Mundaka con sus olas y surfistas, Balmaseda con sus Putxeras… «Y así, poco a poco, fuimos ampliando la colección, creando camisetas para otros rincones de Bizkaia y de toda Euskal Herria. Porque cuando algo te entusiasma, no puedes parar», admite Astorqui.