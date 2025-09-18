Balmaseda acoge la cuarta edición de 'Comercios de Bizkaia con 5 Sentidos'

Más de 40 comercios locales recrearán una calle comercial con escaparates diseñados especialmente para la ocasión. Moda, gastronomía, decoración, artesanía y un sinfín de propuestas se reunirán en este entorno singular, con entrada libre y gratuita. Además, el encuentro contará con sorteos, regalos y sorpresas, pensados para animar a la ciudadanía a descubrir todo lo que ofrece el comercio de cercanía.

Una experiencia que impulsa el comercio de proximidad

El objetivo de esta iniciativa es claro: dinamizar y visibilizar el comercio local, motor de empleo y de vida en los municipios. “Comprar en comercio local es apostar por un futuro más sólido para todas. No solo generamos empleo y riqueza en nuestro entorno, también mantenemos vivas nuestras calles y reforzamos el tejido social que nos une como comunidad”, destaca María López Negrete, presidenta de Cecobi.



La cita cuenta con la colaboración del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, el apoyo del Ayuntamiento de Balmaseda y la implicación de la asociación local de comerciantes Balmadenda.

Escape room y otras novedades

La gran novedad de esta edición será un escape room interactivo gratuito, diseñado para que las personas participantes descubran, jugando, las bondades del comercio local. Se podrá disfrutar el viernes 2 de octubre, en horario de mañana (11.00-14.30) y tarde (17.00-20.30).

Inauguración y apertura al público

El evento tendrá su arranque institucional el 2 de octubre, con un acto dirigido exclusivamente a representantes del sector y autoridades. La gran cita para la ciudadanía llegará los días 3 y 4 de octubre, cuando el Palacio Horcasitas abrirá sus puertas en horario de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.30. Durante esas jornadas, vecinas, vecinos y visitantes podrán recorrer la exposición, participar en sorteos y descubrir con los cinco sentidos todo lo que ofrecen los comercios de Balmaseda.

El corazón de nuestros barrios

«Impulsar el comercio local es sembrar futuro. Es garantizar calles vivas, empleo estable y comunidades cohesionadas, donde los cinco sentidos se convierten en una invitación permanente a descubrir lo que nos hace únicos», afirma Laura Batán, vicepresidenta de Cecobi y presidenta de la Asociación de Bizkaia Textil y Moda.

Una invitación abierta a toda la ciudadanía

Cecobi invita a vecinas, vecinos y visitantes a acercarse al Palacio Horcasitas (C/ Martín Mendia, 14, Balmaseda) para recorrer esta exposición única. Una experiencia pensada para ver, oler, tocar, escuchar y saborear todo lo que ofrecen los comercios locales de Balmaseda. Una oportunidad irrepetible para disfrutar en familia y apoyar, al mismo tiempo, al comercio que da vida a nuestros barrios.