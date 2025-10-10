Arteche acelera la innovación energética: software, almacenamiento y sostenibilidad, pilares clave de su estrategia

Digitalización de infraestructuras eléctricas

El pasado 2 de octubre, Arteche y Elewit -la plataforma tecnológica de Redeia- presentaron Arin Technologies, una nueva empresa con sede en Bilbao dedicada al desarrollo de software avanzado para la gestión inteligente de las redes eléctricas. Arin, participada en un 54% por Arteche y en un 46% por Elewit, aspira a convertirse en un referente internacional en la digitalización de infraestructuras eléctricas, combinando tecnologías de vanguardia como edge computing, inteligencia artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT). El nacimiento de Arin es fruto de la visión compartida entre Arteche y Redeia para crear infraestructuras eléctricas más tecnológicas, eficientes y sostenibles. La nueva compañía se presentó oficialmente dentro del entorno único que ofrece BAT B Accelerator Tower.

Unas pocas semanas antes también se presentó Amets Power Electronics, la joint venture que Arteche ha puesto en marcha junto a Mondragon y con la colaboración del centro tecnológico Ikerlan. Amets nace con el objetivo de desarrollar y comercializar soluciones de electrónica de potencia orientadas a redes eléctricas, energías renovables e industrias pesadas, posicionándose como un referente en sistemas eléctricos más eficientes, flexibles y sostenibles.

Esta colaboración combina la experiencia internacional de Arteche, el ecosistema cooperativo e industrial de Mondragon y la capacidad tecnológica de Ikerlan. Una alianza que, además de responder a los retos de la transición energética y la digitalización, contribuye también a la dinamización de la industria y de la innovación tecnológica en Euskadi. Amets es, en palabras de Alexander Artetxe, CEO de Arteche, «una oportunidad para explorar nuevas fronteras tecnológicas y abrir caminos hacia un futuro en el que sigamos a la vanguardia del sector de la energía».

Otros hitos de Arteche

En los últimos meses Arteche ha protagonizado también otros hitos que consolidan su apuesta decidida por la digitalización, la automatización y la sostenibilidad, al tiempo que ponen en valor la capacidad de la industria vasca para generar alianzas con impacto global y desarrollar tecnología de vanguardia. Uno de estos hitos es la adquisición del 100% de RTR Energía, una compañía con 45 años de experiencia especializada en soluciones para la calidad de la energía. Esta operación ha permitido reforzar el posicionamiento de Arteche en un segmento clave para la transición energética y ampliar su capacidad tecnológica y de mercado.

Asimismo, no es cuestión baladí la entrada de Arteche en el capital de la tecnológica finlandesa Teraloop, a través de su vehículo de inversión Arteche Ventures, en una operación que ya fue anunciada en septiembre de 2024. Gracias a esta operación, Arteche ha obtenido la distribución exclusiva de la tecnología de almacenamiento energético desarrollada por Teraloop, basada en volantes de inercia, una tecnología clave para integrar renovables y estabilizar redes eléctricas. De este modo, Arteche refuerza su liderazgo en soluciones innovadoras y sostenibles.

Arteche bat talk

Esta operación tiene su origen en la labor que desarrolla BAT B Accelerator Tower para acercar proyectos innovadores del ámbito internacional a Bizkaia, con el objetivo de fomentar colaboraciones con empresas tractoras del ecosistema local. El propósito final es que estos proyectos puedan establecerse en el territorio y generar nueva actividad económica. En este contexto, BAT actuó como conector entre ambas empresas, facilitando el encuentro que dio lugar a una oportunidad de colaboración. A partir de ahí, se identificaron sinergias que desembocaron en una alianza estratégica.

Como parte de las iniciativas que el ecosistema lleva a cabo y como resultado de esta relación colaborativa, este próximo martes 14 de octubre Arteche compartirá su visión y estrategia de innovación en el evento ‘Arteche BAT Talk’. Durante la sesión, presentará algunos de sus casos de éxito en innovación colaborativa y anunciará públicamente una convocatoria global dirigida a startups y proyectos empresariales que estén desarrollando soluciones innovadoras para facilitar el acceso a una energía limpia, eficiente y de alta calidad.