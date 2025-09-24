¿Antojo de burger? Cinco sitios top en Bizkaia para amantes de las hamburguesas

Secciones
Hay muchos locales que sirven hamburguesas, pero a veces, buscamos algo diferente, con estilo, y eso no es siempre fácil de encontrar. La gente quiere cada vez más ese sabor diferenciador, el queso especial que se derrite en la boca o una carne de primera. Además, si contamos con un local agradable y con un servicio atento, la intensidad de la experiencia se multiplica, para dejarnos con memorables y sabrosos momentos.
Es el caso de los locales de esta lista: lugares en Bilbao que un verdadero fan de las hamburguesas no puede dejar de visitar. Por lo que si estás pensando en darte un buen atracón, no lo dudes, sigue leyendo para conocer estos secretos de la carne.
En el corazón de Bilbao, en la calle Henao 52, Berty’s Burger redefine el concepto de hamburguesa gourmet con una propuesta que va mucho más allá del fast food. Desde sus inicios como food truck en 2016, Berty y Lucía han apostado por un sueño: llevar la hamburguesa a lo más alto. Hoy, con nueve locales en el norte de España, su local bilbaíno se consolida como un referente gastronómico.
La gran novedad es su nueva carta, con 14 incorporaciones que combinan creatividad, técnica y producto premium. Destacan sus hamburguesas premium, elaboradas con carne dry aged de ‘Capricho de José Gordón’, madurada durante 70 días, considerada una de las mejores del mundo; como la ‘Yellow Burger‘, con cinco huevos de codorniz y mayonesa de trufa; su galardonada ‘Dry Aged‘, que obtuvo el segundo puesto como mejor burger de España en 2022 o el ‘Capricho de Berty’s’, su opción con carne 100% de buey, galardonada como Mejor Burger Delivery 2025 según Glovo. También hay opciones 100% vacuno como la ‘Ibérica‘, con jamón ibérico y queso Idiazábal; o la Explosiva 3.0, con foie flambeado y mayonesa de ajo negro.
Pero Berty’s Burguer es mucho más que hamburguesas. Su carta se amplía con nuevos entrantes creativos como croquetas de costilla asada con kimchi, tacos de pollo karaage o alitas en salsa bourbon, así como postres caseros como el brioche de Lucía, un bizcocho bañado en crema de vainilla y dulce de leche que ya es todo un éxito entre los clientes.
Un elemento diferenciador es el cuidado maridaje con una carta de vinos seleccionados, pensada para realzar cada matiz de sabor y convertir cada visita en una experiencia sensorial completa. Porque en Berty’s, comer bien también significa beber mejor. Tanto si eliges disfrutarla en su acogedor local como si decides pedir a domicilio, tendrás garantizado un viaje de sabor inolvidable ya que en Berty’s, cada detalle cuenta.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Henao Kalea, 52, Abando, 48009 Bilbao, Bizkaia
Teléfono: 944 07 40 64
Email: info@bertysburger.com
Take a Buey es la primera hamburguesería en Bilbao que fusiona el concepto fast food con la calidad de un restaurante premium. Situado en pleno centro, este espacio se ha convertido en el punto de encuentro perfecto para quienes buscan una experiencia gastronómica diferente, sabrosa y con un toque exclusivo.
El secreto está en su carne. Todas las hamburguesas de Take a Buey se elaboran con un blend único: 30% de carne de buey Amaren y 70% de vaca seleccionada. Esta combinación, que sólo encontrarás aquí, aporta jugosidad, sabor y una textura inconfundible que eleva cada bocado. No se trata simplemente de comer una hamburguesa, sino de disfrutar de una propuesta gourmet en un ambiente moderno y desenfadado.
Además de sus burgers estrella, Take a Buey ofrece acompañamientos y opciones pensadas para todos los gustos como, por ejemplo, gyozas y croquetas de buey, cheeto patatas, etc, siempre con ingredientes frescos y de primera calidad.
El local dispone de un amplio comedor y una terraza perfecta para disfrutar en buena compañía, ya sea a la hora de la comida o en una cena más informal. Take a Buey piensa también en quienes prefieren la comodidad de casa: cuentan con servicio de recogida de pedidos en el local a través de su web y las principales plataformas de delivery, manteniendo intacto el sabor y la calidad.
Con cocina abierta de 12.30 horas hasta cierre, cada visita se convierte en una oportunidad para saborear la diferencia.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Plaza Biribila, 2, Abando, 48008 Bilbao, Bizkaia
Email: info@takeabuey.com
Web: www.takeabuey.com
En pleno Casco Viejo de Bilbao, Burger Toki ha convertido la hamburguesa en una experiencia única. Este proyecto nace de Asador Sutegi, todo un clásico en carnes y pescados a la brasa, y hereda de él su esencia: fuego, producto y respeto máximo por la materia prima.
Su propuesta estrella, la ‘Burger Toki’, es un homenaje a la chuleta. La pieza se corta del lomo, se pesa y se pica al momento, delante del cliente, para garantizar matices de sabor imposibles de replicar en una carne procesada. Después, pasa por la brasa, sello de identidad de la casa, y se acompaña de ingredientes frescos que realzan, sin tapar, el auténtico sabor de la carne.
Aquí no hay artificios ni salsas extremas. «No buscamos premios, buscamos conquistar el paladar», resumen sus responsables. Y lo hacen con honestidad: desde la vaca gallega madurada hasta el wagyu japonés o la presa ibérica 100%, cada burger está pensada para dejar huella. El lema es claro: la carne habla sola.
Más allá de su hamburguesa icónica, la carta incluye croquetas de buey y jalapeños, cecina, carnes a la brasa y postres caseros como su aclamada tarta de queso. Todo ello en un ambiente moderno y acogedor que convierte a Burger Toki en una visita imprescindible para los amantes de la buena carne.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ Jardines, 1, Bilbao
Teléfono: 946 757 880
Web: www.burgertoki.com
Instagram: @Burgertoki
La mejor hamburguesa al mejor precio, ése ha sido siempre el objetivo en el Itxas Bide desde su apertura en 2018 en el barrio de Deusto, hasta su llegada a Santutxu en diciembre de 2024. Después de más de 7 años de historia trabajando duro para llevar felicidad al Botxo, decidieron lanzarse a abrir un nuevo local, Itxas Bide Santutxu, donde hicieron una reforma completa, tanto en las zonas para los clientes, como en la distribución de la cocina.
Ubicado muy cerca de la boca del metro de Santutxu y de ‘La Zona’, donde se puede disfrutar de un ambiente de poteo único, se trata de un local muy amplio y cómodo ideal tanto para grupos como para ir en pareja. Además, tiene una amplia terraza, ya que se encuentra en una plaza con un parque infantil.
La intención era llevar la marca que han ido creando con los años a cada esquina del local, y sin duda lo han conseguido. Desde un mural que cuenta su historia, pasando por los neones y terminando en los baños, todo el local de ‘El Itxas’ de Santutxu refleja la esencia y espíritu de su mítico local de ‘El Itxas’ de Deusto.
Es por ello que al igual que en el Itxas Bide Deusto, la barra es uno de los elementos más cuidados, ya que ofrece pintxo-pote y una gran variedad de vinos y cervezas locales e internacionales. Su carne es 100% de vacas viejas euskaldunas, y está madurada entre cuarenta y sesenta días para exprimir todo su potencial, consiguiendo así la mejor hamburguesa de carne madurada. Y a todo ello hay que añadirle que el pan viene de un obrador local, hecho a diario con su propia receta, consiguiendo así un pan estilo brioche pero menos dulce, que respeta el sabor de la carne.
Sin olvidar que todos los entrantes, postres y salsas son hechos en casa con mucho mimo. Al igual que su bacon, que es conocido por ser el más crujiente del Botxo. En definitiva, desde que finalizaron suss estudios en la Escuela Superior de Hostelería de Artxanda hasta hoy, en Itxas Bide mantienen la misma obsesión, la de llevar la hamburguesa a otro nivel, y acompañarla de un servicio cuidado, con profesionales capaces de asesorar al cliente en cuanto a maridaje con los diferentes vinos y cervezas artesanas con los que cuentan en ambos locales.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Arambarri Músico Kalea, 2 (Santutxu) / Rafaela Ybarra Kalea, 11 (Deusto)
Teléfono: 946 04 11 41
Ubicada junto al nuevo paseo de la ría en Barakaldo, en Belceburger se elaboran las mejores hamburguesas de la zona con propuestas únicas con carne gallega de máxima calidad. «Son diabólicas, buenísimas, tan endiabladamente ricas que dicen que venderás tu alma al diablo por una», tal y como indica su dueño, Ritxar Ávila.
Trabajan conceptualmente en torno al diablo, con el tema de la lujuria y la gula como sus ‘pecados favoritos’. Ofrecen una apuesta única, singular en la localidad y sobre todo, «de máxima calidad», comenta Gago. Y es que «el secreto de un buen plato como éste reside en la elección de la carne». Trabajan con proveedor local, con la prestigiosa Carnicería Canales de Portugalete, que les provee de un producto excelente, vaca rubia gallega madurada entre 30 y 60 días. Se presentan con un pan brioche de patata aderezada de productos de cercanía, como la cebolla morada de Zalla.
Si algo diferencia a este local frente a la avalancha de cadenas y franquicias que pueblan nuestro entorno, es que se trata de una firma con sello propio de calidad. Son una empresa local, cercana, que no depende de terceros y cuya singularidad es que, pese a tener una potente imagen de marca, son únicos, no hay franquicia por detrás, por mucho que pudiera parecerlo a priori. De hecho cuentan con otras líneas de negocio igualmente exitosas bajo la dirección de Ritxar Ávila como ‘La Tortilla del Galatea’.
«Manu Vázquez y Jonathan Aroca se ocupan de los fogones, elaborando por el momento hasta 9 variedades diferentes de hamburguesas, pero sin entrar en el extremo que roza casi lo absurdo de combinaciones imposibles que ven por ahí», asegura Rubén. No obstante, siguen madurando ideas al objeto de incorporar próximamente alguna novedad que dejará con la boca abierta a más de uno».
Actualmente, la más demandada es la que da nombre al local, la ‘Belcebú’, que lleva queso Idiazabal, cebolla caramelizada, piquillos a la leña de Mendavia, huevo y salsa especial. La ‘Satánica’ incluye doble de queso Idiazábal, cecina de wagyu y extra de cheddar líquido; y luego está la picante ‘Hell Raiser’, con una salsa ‘satánica’. «No dejamos de lado apuestas con pulled pork para los menos carnívoros», cuentan, «y opciones para veganos, siempre bienvenidos». El pollo crispy está en camino para aumentar próximamente su oferta.
«Podemos acompañar con ensaladas -‘Luciférica’, ‘Satánica’ y ‘Tinieblas’- y dos clases de perritos calientes. No perderse los ‘Iñakis del Infierno’, unos nachos como entrantes con queso al horno con guacamole, pico de gallo, jalapeños y pulled pork así como los anillos de Dante, aros de cebolla crujiente con un toque picante». El postre llega de la mano de tartas de queso y brownies caseros junto con heladería italiana.
Desde sus inicios y debido a la alta demanda, si no encuentras sitio dentro o en su terraza al aire libre también disponen de servicio a domicilio para que no te quedes sin poder degustar sus delicias. Además, abren todos los días para comidas y cenas. Por lo tanto, ¡no hay excusa para no probarlas!
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Escuela Artes y Oficios Kalea, 11, 48901 San Vicente de Barakaldo, Bizkaia
Teléfono: 946 06 26 00
Instagram: www.instagram.com/belce.burger