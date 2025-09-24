¿Antojo de burger? Cinco sitios top en Bizkaia para amantes de las hamburguesas

Itxasbide

el arte de encontrar tu sabor deseado

La mejor hamburguesa al mejor precio, ése ha sido siempre el objetivo en el Itxas Bide desde su apertura en 2018 en el barrio de Deusto, hasta su llegada a Santutxu en diciembre de 2024. Después de más de 7 años de historia trabajando duro para llevar felicidad al Botxo, decidieron lanzarse a abrir un nuevo local, Itxas Bide Santutxu, donde hicieron una reforma completa, tanto en las zonas para los clientes, como en la distribución de la cocina.

Ubicado muy cerca de la boca del metro de Santutxu y de ‘La Zona’, donde se puede disfrutar de un ambiente de poteo único, se trata de un local muy amplio y cómodo ideal tanto para grupos como para ir en pareja. Además, tiene una amplia terraza, ya que se encuentra en una plaza con un parque infantil.

La intención era llevar la marca que han ido creando con los años a cada esquina del local, y sin duda lo han conseguido. Desde un mural que cuenta su historia, pasando por los neones y terminando en los baños, todo el local de ‘El Itxas’ de Santutxu refleja la esencia y espíritu de su mítico local de ‘El Itxas’ de Deusto.

Es por ello que al igual que en el Itxas Bide Deusto, la barra es uno de los elementos más cuidados, ya que ofrece pintxo-pote y una gran variedad de vinos y cervezas locales e internacionales. Su carne es 100% de vacas viejas euskaldunas, y está madurada entre cuarenta y sesenta días para exprimir todo su potencial, consiguiendo así la mejor hamburguesa de carne madurada. Y a todo ello hay que añadirle que el pan viene de un obrador local, hecho a diario con su propia receta, consiguiendo así un pan estilo brioche pero menos dulce, que respeta el sabor de la carne.

Sin olvidar que todos los entrantes, postres y salsas son hechos en casa con mucho mimo. Al igual que su bacon, que es conocido por ser el más crujiente del Botxo. En definitiva, desde que finalizaron suss estudios en la Escuela Superior de Hostelería de Artxanda hasta hoy, en Itxas Bide mantienen la misma obsesión, la de llevar la hamburguesa a otro nivel, y acompañarla de un servicio cuidado, con profesionales capaces de asesorar al cliente en cuanto a maridaje con los diferentes vinos y cervezas artesanas con los que cuentan en ambos locales.