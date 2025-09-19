Secciones
Se cumple un año de la implementación del Plan Renove de salas de calderas en Bilbao y los resultados no pueden ser más positivos. El convenio, firmado en 2024 por el Ayuntamiento junto a Afonvi, Aimbi y Amicyf y el colegio de administradores de fincas, ha logrado una reducción de 400 toneladas de CO2 anuales y evita la quema de más de 150.000 litros de gasóleo tipo C. Esto equivale aproximadamente a más de 250 coches menos circulando durante un año o a un bosque de 18.000 árboles absorbiendo CO2.
Gracias a este acuerdo, durante este primer año se han reformado 20 salas de calderas lo que ha supuesto un impacto directo en la calidad del aire de los barrios, un ahorro económico para las comunidades gracias a sistemas más eficientes y un ejemplo perfecto de colaboración público-privada extrapolable a otros municipios.
«A la hora de realizar la renovación de las salas la hibridación se ha consolidado como la solución más eficaz y equilibrada en la transición energética», según explican desde Amicyf, la Asociación de Mantenedores de Instalaciones de Calor y Frío. Este enfoque híbrido combina lo mejor de ambos mundos. Por un lado, la aerotermia, o bomba de calor aire-agua, cubre la mayor parte de la demanda térmica lo que reduce drásticamente el consumo de combustibles fósiles, y «lo hace de manera limpia, silenciosa y eficiente dado que utiliza energía renovable del aire exterior». Por otro lado, las calderas de gas de apoyo entran en acción en picos de demanda o con condiciones extremas como una ola de frío y aseguran el confort térmico constante sin comprometer la eficacia.
«Este tipo de reforma no solo cumple con los objetivos medioambientales, sino que también ofrece una transición suave y segura para las comunidades, sin renunciar al confort». Entre los beneficios con los que cuenta la hibridación se incluye la reducción de emisiones, el ahorro energético, la adaptabilidad, ya que es ideal para edificios existentes donde una solución 100% renovable aún no es viable; o la mayor vida útil del sistema, puesto que al trabajar en conjunto, se reduce el desgaste de cada componente.
Una de las dudas que se suele generar entre las comunidades interesadas en llevar a cabo el cambio suele ser cómo enfrentar ese gasto, ya que cualquier renovación de instalaciones implica una inversión inicial que varía según el tamaño del edificio, el tipo de instalación existente y las necesidades térmicas. Para facilitar esta inversión, además de los programas de ayudas del Ente Vasco de la Energía, dos entidades financieras, Banco Sabadell y Laboral Kutxa, se han adherido al Plan y ofrecen financiación a las comunidades.
«Además, los vecinos pueden reducir sus facturas a través de los Certificados de Ahorro Energético (CAE)», comentan desde la asociación. Los CAE se han convertido en una herramienta estratégica para financiar reformas energéticas, como la sustitución de calderas de gasóleo tipo C por sistemas híbridos más sostenibles. «Son documentos electrónicos que acreditan un ahorro energético medible (1 CAE = 1 kWh ahorrado) y se generan tras ejecutar una actuación incluida en el Catálogo de Medidas Estandarizadas de Eficiencia Energética (como instalar aerotermia o calderas de alta eficiencia)».
Uno de sus puntos fuertes es que pueden monetizarse, «el ahorro energético se convierte en un activo que puede venderse a empresas obligadas a cumplir objetivos de eficiencia». El propietario del ahorro (ya sea una comunidad o un particular) puede ceder o vender los CAE a un sujeto delegado o empresa energética. Esto permite recuperar parte de la inversión realizada en la reforma.
De momento, los CAE se gestionan junto con subvenciones públicas, son compatibles ambos sistemas por la que la comunidad de propietarios puede obtener ayudas más lo obtenido por la venta de los CAE.
«Quienes estén valorando una reforma energética en su comunidad, lo más recomendable es consultar directamente con la empresa de mantenimiento que gestiona la sala de calderas. Ellos pueden evaluar la viabilidad técnica de instalar un sistema híbrido; calcular el ahorro energético estimado y los posibles Certificados de Ahorro Energético; informar sobre las subvenciones disponibles y cómo solicitarlas y elaborar un presupuesto detallado y ajustado a las características del edificio», recomiendan desde Amicyf.
• Eliminar progresivamente el uso de gasóleo C en instalaciones residenciales.
• Adelantarse a la fecha límite de 2030 establecida por la Ley 4/2019 de Sostenibilidad del Gobierno vasco para eliminar hidrocarburos líquidos en salas de calderas.
• Fomentar la colaboración entre comunidades de propietarios, instaladores, fabricantes y el sector público.
• Renovación de salas de calderas en edificios residenciales.
• Sustitución por fuentes energéticas menos contaminantes (como gas natural, aerotermia o biomasa).
• Acceso a subvenciones y asesoramiento técnico para facilitar el cambio.