«Este tipo de reforma no solo cumple con los objetivos medioambientales, sino que también ofrece una transición suave y segura para las comunidades, sin renunciar al confort». Entre los beneficios con los que cuenta la hibridación se incluye la reducción de emisiones, el ahorro energético, la adaptabilidad, ya que es ideal para edificios existentes donde una solución 100% renovable aún no es viable; o la mayor vida útil del sistema, puesto que al trabajar en conjunto, se reduce el desgaste de cada componente.

Cómo hacer frente al gasto

Una de las dudas que se suele generar entre las comunidades interesadas en llevar a cabo el cambio suele ser cómo enfrentar ese gasto, ya que cualquier renovación de instalaciones implica una inversión inicial que varía según el tamaño del edificio, el tipo de instalación existente y las necesidades térmicas. Para facilitar esta inversión, además de los programas de ayudas del Ente Vasco de la Energía, dos entidades financieras, Banco Sabadell y Laboral Kutxa, se han adherido al Plan y ofrecen financiación a las comunidades.

«Además, los vecinos pueden reducir sus facturas a través de los Certificados de Ahorro Energético (CAE)», comentan desde la asociación. Los CAE se han convertido en una herramienta estratégica para financiar reformas energéticas, como la sustitución de calderas de gasóleo tipo C por sistemas híbridos más sostenibles. «Son documentos electrónicos que acreditan un ahorro energético medible (1 CAE = 1 kWh ahorrado) y se generan tras ejecutar una actuación incluida en el Catálogo de Medidas Estandarizadas de Eficiencia Energética (como instalar aerotermia o calderas de alta eficiencia)».

Uno de sus puntos fuertes es que pueden monetizarse, «el ahorro energético se convierte en un activo que puede venderse a empresas obligadas a cumplir objetivos de eficiencia». El propietario del ahorro (ya sea una comunidad o un particular) puede ceder o vender los CAE a un sujeto delegado o empresa energética. Esto permite recuperar parte de la inversión realizada en la reforma.

De momento, los CAE se gestionan junto con subvenciones públicas, son compatibles ambos sistemas por la que la comunidad de propietarios puede obtener ayudas más lo obtenido por la venta de los CAE.

«Quienes estén valorando una reforma energética en su comunidad, lo más recomendable es consultar directamente con la empresa de mantenimiento que gestiona la sala de calderas. Ellos pueden evaluar la viabilidad técnica de instalar un sistema híbrido; calcular el ahorro energético estimado y los posibles Certificados de Ahorro Energético; informar sobre las subvenciones disponibles y cómo solicitarlas y elaborar un presupuesto detallado y ajustado a las características del edificio», recomiendan desde Amicyf.