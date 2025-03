Aunque la Diputación Foral de Álava no tiene competencias en materia de vivienda, sí que somos conscientes de que en este momento todas las instituciones tenemos que trabajar y hacerlo unidas y coordinadas para afrontar uno de sus principales problemas de la sociedad. En la Diputación Foral de Álava, llevamos años trabajando en este ámbito y recientemente hemos anunciado medidas ambiciosas. Por un lado, vamos a promover directamente vivienda en el ámbito rural. Además, estamos preparando un programa de aval a la compra de vivienda. Está destinado a aquellos jóvenes que no disponen de capacidad económica suficiente para que la entidad bancaria les financie todo lo que necesitan. Nosotros haremos de avales para que puedan adquirir una vivienda en propiedad. Estamos también trabajando en el programa de intermediación y aval a la adquisición de vivienda. Y por último, estamos trabajando en tres líneas de ayudas destinadas a los ayuntamientos que quieran poner a disposición de sus vecinos y vecinas vivienda en alquiler protegido. Es decir, son un conjunto de medidas que por sí solas no solucionan el problema, desde luego, pero que, unidas a las impulsadas por el Gobierno vasco y los ayuntamientos, creemos que en un tiempo razonable supondrán una mejora de la situación. Con ello pretendemos atender la necesidad de una sociedad que está cambiando y que cada vez necesita un número mayor de viviendas.