Aiyon Abogados celebra su 10º aniversario en su sede de Bilbao

Fotógrafa: Silvia Oselka
Cumple una década de trayectoria en la que ha consolidado su posición como referente nacional e internacional en el Derecho Marítimo y de los Transportes, reafirmando en todo momento su compromiso con la excelencia profesional y la atención personalizada a sus clientes
Fotógrafa: Silvia Oselka
La firma boutique Aiyon Abogados SLP ha conmemorado su décimo aniversario con un bonito evento celebrado en La Torre Iberdrola, al que asistieron clientes y colaboradores, además de representantes del sector logístico y del transporte a nivel nacional e internacional. Un acto que pone el colofón a un gran año de celebraciones, tras una década de duro trabajo y mucha ilusión compartida.
Fundada en 2015 por un equipo de abogados expertos, especializados todos ellos en derecho marítimo, de los transportes, comercio internacional y seguros, la firma ha crecido hasta contar con oficinas operativas en Madrid, Cádiz y Algeciras, además de la sede bilbaína que ha acogido el evento. Su equipo multidisciplinar de letrados, con una media de más de veinte años de experiencia en el sector, ofrece un servicio legal integral 360º (24/7) dentro de sus áreas de especialización, así como también en cualquier otra área del derecho con ayuda de sus colaboradores habituales.
Durante estos diez años de trabajo el equipo de Aiyon ha demostrado su capacidad para adaptarse a los desafíos del sector. Años en los que el despacho ha asesorado a empresas y profesionales de toda índole, atendiendo tanto pequeñas consultas como participando de forma activa en proyectos de gran calado. Además de ser designados para asistir en grandes siniestros marítimos que ocurren en la mar, los abogados de la firma están a la vanguardia en las nuevas tecnologías que se implantan en el sector como son, por ejemplo, el mundo de las plataformas offshore y, más en concreto, las plataformas de energía eólica marina flotante. Su estrecha colaboración con la ingeniería local Saitec Offshore Technologies da muestra de ello.
Fotógrafa: Silvia Oselka
Aiyon Abogados no solo ha afianzado su presencia en el mercado nacional, sino que además es una de las principales firmas colaboradoras de múltiples empresas del sector con sede en otros países, entre las que destacan multinacionales y seguros con presencia internacional, firmas de abogados de prestigio y Clubs P&I, o instituciones como el IOPC Funds (OMI). De este modo, se posiciona como un despacho de referencia, ofreciendo consejo y soluciones legales adaptadas.
En un entorno global y en constante evolución, los abogados de Aiyon saben que el sector siempre requiere de medidas dinámicas y personalizadas a cada caso y a cada cliente. Sus cinco socios, Mikel Garteiz-goxeaskoa, Verónica Meana, José Antonio Domínguez, Enrique Ortiz y Zuberoa Elorriaga, cuyo trabajo han reconocido directorios británicos especializados como ‘The Legal500’ o ‘Chambers & Partners’, lideran un equipo de jóvenes profesionales que aspira a contribuir al crecimiento de la firma en los próximos años para que, en otra década, todos ellos puedan volver a conmemorar el buen hacer de la firma y su seña de identidad, que combina el ejercicio serio, profesional y entregado de su profesión, con un trato siempre cercano y atento.
Oficina Bilbao
Dirección: Plaza de Venezuela, 1 – Ppal. Dcha. Dcha.
Teléfono: 94 434 02 35
Email: bilbao@aiyon.es
Web: www.aiyon.es