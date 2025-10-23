«Ahora es un buen momento para comprar una vivienda, antes de que los precios vayan al alza»

Acceder a una vivienda sigue siendo un reto para parte de la sociedad, especialmente para la juventud. En paralelo, el mercado inmobiliario avanza y muestra signos de recuperación. Con motivo del Salón Inmobiliario de Euskadi, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en el Palacio Euskalduna, EL CORREO reunió a representantes del sector inmobiliario y de la comercialización de obra nueva para analizar la actualidad del sector y poner sobre la mesa los desafíos a abordar. Un encuentro en el que participaron Iñaki Urresti, secretario general de la Asociación de Constructores de Bizkaia (Ascobi); Joseba Cedrún, director general de Sukia; Nerea Azpiazu, directora de Proyectos en Loiola; Iker Elordui, socio y gerente de Grupo Quorum; y Javier Irizar, socio y gerente de Inmobiliaria Irizar.

En su 19ª edición, el SIE HOME contará con una completa oferta de viviendas de obra nueva, segunda mano y alquiler. Con entrada libre hasta completar aforo, las principales promotoras e inmobiliarias acercarán a los asistentes más de 50 promociones de obra nueva; y más de 1.000 inmuebles de segunda mano en venta y alquiler. Todo ello sin olvidar las novedades de los sectores de hogar, decoración y reformas. El salón inmobiliario busca servir como punto de encuentro entre expositores y público, facilitando el contacto directo entre profesionales del sector y quienes buscan una vivienda para iniciar un nuevo proyecto de vida, adquirir una segunda residencia o como inversión para obtener rentabilidad.

Llega en un momento, además, en el que el Gobierno vasco ya ha puesto en marcha el programa de avales con el que pretende facilitar a los jóvenes la adquisición de su primera vivienda. La medida, dirigida a menores de 40 años, avalará el 20% del precio de la vivienda que los bancos no lleguen a financiar.

Una oportunidad para la juventud vasca. «Es un buen momento para comprar. La tendencia de los precios es al alza por la poca oferta que hay en comparación con la demanda. Además, las entidades financieras están por la labor de dar préstamos y ahora se financia con más prudencia», expusieron durante el debate.